Elogio de la moderación

—Estoy leyendo, Pa, un librito que se llama Moderaditos de un profesor universitario madrileño llamado Diego Garrocho.

—¿Moderaditos? ¿No empezamos ya con una cierta retranca?

—De alguna manera sí, este filósofo pretende reivindicar la posición intelectual de moderación que cada día se encuentra más en retroceso en la política y la sociedad mundial.

—Es cierto. Cada vez son más los que se colocan en posiciones radicales, en una sociedad en la que cada día está más prohibido estar en desacuerdo.

—Así es. Y el autor remarca que la moderación no es solo amabilidad, ni tampoco equidistancia. Se puede ser moderado y defender vehementemente posiciones, incluso extremas. Él define la moderación como una forma de autonomía, renunciar a los refugios de la moral del rebaño y mantener una actitud crítica hacia las propias certezas, asumiendo que las convicciones, aún ancladas en la profundidad, pueden ser planteadas y modificadas.

—Eso es así, desde luego. Cualquiera que tenga algunos años y sea mínimamente sensato se ha equivocado muchas veces y ha habido otras personas que le han ayudado a evolucionar y a mejorar.

—Así debía ser. La moderación exige autocrítica y un cierto agradecimiento con aquellos que señalan nuestras incongruencias.

—Entonces, ¿el moderado no es el tipo cobarde que prefiere no mojarse para no tener enfrentamientos?

—Al contrario, el autor sostiene que la moderación es valentía, que en un contexto tan polarizado como el actual defender la moderación decepciona a todos, incluso a tus afines. Eso supone renunciar al blindaje de ciertos rebaños y tiene un coste real, porque la polarización es un gran negocio.

—Entonces la moderación no es un chiste ni una caricatura.

—En absoluto. En la derecha, Vox comenzó hablar de derechita cobarde acomplejada para aquellos que no compartían sus ideas más extremas. Y eso no es así: las ideas no se rechazan por cobardía, sino por convencimiento. La izquierda no habla tanto de cobardía como de impureza: si no compras el pack completo no eres de los suyos, pasas a ser «fascista».

—Intuyo que debe haber muchísimos cobardes dentro de este circo mediático—Ideológico que se venden para vivir mejor

—Eso parece, Pa. Gran parte de la radicalidad actual es simulada, un espectáculo en la que se exageran posiciones por puro cálculo político. Eso cada vez lo vemos más en tertulias y programas de debate: no los mueven las ideologías si no argumentar al servicio de los partidos. Estamos asistiendo a un enfrentamiento entre los dos grandes partidos por cualquier cosa: un currículum falsificado, una charla grabada, un incendio forestal… Hace algunos años los comunistas y los fascistas peleaban pero estaban de acuerdo a la hora de definirse. Ahora todos se presentan como los más demócratas, y todos dicen defender lo mismo porque se ha roto el significado de las palabras. Hay conservadores que defienden tesis muy alejadas y socialistas que luchan por ideas opuestas a la social democracia, como estamos viendo.

—Eso está llenando de provocación la vida política, porque se ha convertido en algo fácil de fabricar y muy rentable, aunque no genere nada beneficioso. Lo vemos todos los días en el congreso de los diputados y en las tertulias.

—Lo peor es que se están poblando las instituciones de personas que no se rigen por una mínima ética y de ese modo el sistema se vendrá abajo antes o después.

Ya más del 40 % de los votantes desconectan de los asuntos públicos y eso es peligroso, porque convierte a la política en el reducto de los lobos.

—El autor acaba diciendo que quizá la sociedad tenga que hacerse daño para recuperar el valor de la palabra y la paz. Renunciar a las aspiraciones máximas para garantizar un mínimo de convivencia.

—Eso es sabio y sensato. Ha pasado a lo largo de la historia y no hace tanto tiempo la humanidad sufrió la Segunda Guerra Mundial y el Gran Holocausto. Coincide que ahora han desaparecido los últimos testigos. Quizá no sea casualidad.

—A lo mejor, si la intelectualidad y los políticos dedican más energía a criticarse a sí mismos que a la bancada contraria consigan empezar a enderezar esta situación y a poner de moda a esos moderaditos que nunca debieron dejar de existir.

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España