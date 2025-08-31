El milagro del Principal

Comienza una nueva temporada en el Teatro Principal de Alicante y tiene lugar otra vez el milagro. Con un presupuesto inmisericorde contamos con una programación de primera. Hablando claro, con un presupuesto infinitamente más restringido que el del teatro Palacio Valdés de Avilés, el teatro Cervantes de Málaga, los teatros Romea y Circo de Murcia, el teatro Arriaga de Bilbao, el teatro Calderón de Valladolid y el teatro Lope de Vega de Sevilla, nuestro teatro Principal sube el telón con toda la dignidad del mundo y una programación que puede medirse con todos los anteriormente citados sin ningún complejo.

Naturalmente, lo hace con un staff bastante más reducido que los teatros enumerados, sin que ello sea ningún demérito para las compañías que pasan por el nuestro. Todos se van encantados.

A todo esto, el público responde al esfuerzo y va batiendo récord tras récord de asistencia, temporada tras temporada, cristalizando en esa cifra mágica de los cien mil espectadores que ya se ha logrado superar. Aquí todos hacen sus deberes para que ello sea posible. La que más, su responsable, María Dolores Padilla, que equilibra una programación para todos los gustos, de manera que la taquilla que no entra por el teatro de texto puro y duro (triste es decirlo) lo haga por medio de los espectáculos populares que agotan el papel. Reconozcamos que sin María Dolores el Principal no presentaría, ni de lejos, la programación que sostiene.

Aunque hay alguien que no ha cumplido su compromiso. Sólo hay promesas. El Teatro Principal sigue pendiente de reforma. Las butacas están pidiendo a gritos ser sustituidas, los años van pasando y las próximas elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Para entonces el Principal debería estar como una patena.