1.- Treinta y uno de agosto, domingo. Y mañana, lunes uno de septiembre. Pero ¿hay algo peor que esto? ¿Quizá que Televisión Española vuelva a reponer Ana y los siete? ¿Qué Julio Salinas vuelva a ser el delantero centro de la selección? ¿Qué resucite el Fary y vuelva a cantarnos el torito bravo? Alguien debería proponer ya modificar nuestra Constitución para prohibir de manera terminante que agosto acabe en domingo y que septiembre empiece en lunes. Por cargo le tocaría a Yolanda Díaz como responsable del Ministerio de Trabajo, pero igual le da por explicárnoslo. Y no sé yo…

2.- Leo una cita de Albert Camus, que dice así: «En medio del crudo invierno me di cuenta que tenía dentro de mí un verano invencible». Cómo son los intelectuales, qué bien explican las pulsiones de los hombre y mujeres de su tiempo. A mí creo que me pasa también eso, aunque no sepa explicarlo en una frase. Pero creo que lo que Camus quería decir es que en una hamaca siempre se está bien, y que el helado de chocolate de Dubai es de otra dimensión. Tampoco es un problema que el arroz salga pasado, o que el camarero no nos vea ni cuando hacemos un triple salto mortal con tirabuzón encima de la mesa, para que nos atienda. El verano es imbatible e inolvidable porque nuestro cerebro quiere que lo sea, por mucho camarero que nos evite. Camus dixit.

3.- No he conseguido adelgazar. Tampoco me he podido levantar al alba y meditar. Ni hacer la tabla de gimnasia con ejercicios de fuerza, antes de desayunar. También he visto a mis hijos menos incluso que en invierno, y he discutido todos los días con mi mujer (aquí no hay cambios). Y no he acabado ninguno de los libros que me propuse. En cambio, con los calamares a la andaluza y los limones granizados me he salido de la tabla. Lo he dado todo. Y con la técnica y ejecución de las siestas he estado a un nivel muy profesional, la verdad. Y también me he defendido muy bien en el Mercadona de la playa cada sábado, sin dejarme amedrentar por las hordas de madrileños con ganas de arrasar todos los lineales antes de tomar Muchavista al asalto, como si fuera una secuencia de The Walking Dead. Así que empate, más o menos.

4.- Menos mal que volvemos y nos encontramos un país mejor que el que dejamos en julio, dónde va a parar. Da gusto el ambiente que tenemos. Solo se nos ha quemado casi medio país, pero para qué queremos más. Qué manera de asumir responsabilidades. Y qué ganas de colaborar, entre unos y otros. Tenemos un gobierno estatal que no quiere asumir ninguna responsabilidad en ninguna catástrofe (en un incendio, en un apagón, en una dana) y una oposición que cuando gobierna en las comunidades echa la culpa al gobierno del estado absolutamente de todo lo (malo) que pase en su comunidad. España es un país fantástico. Mañueco, Puente, Tellado, os necesitamos. Seguid así, por favor: vosotros, como el verano de Camus, también sois invencibles. Y ánimo mañana, aunque sabemos que no os hace falta.