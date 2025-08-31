La Viña, una plaza que refleja el fracaso

La plaza de La Viña, en La Florida, se ha convertido en un albergue improvisado. Los bancos ocupados. La suciedad a la vista. Y los mayores, muchos con andador, dando la vuelta porque no tienen dónde sentarse. Una plaza que antes era punto de encuentro hoy es reflejo del abandono. Detrás de cada persona que duerme en la calle hay una vida rota. Una historia que merece ser escuchada. No son invisibles, no son delincuentes, no son culpables de estar ahí. La pobreza no se castiga, se combate con soluciones. El Ayuntamiento lleva años mirando a otro lado. Aprobó una ordenanza que criminaliza la mendicidad. Cerró proyectos como Housing First. Y lo único que ofrece son parches para la foto: abrir un gimnasio unas horas cuando aprieta el calor. Eso no es política social, eso es propaganda. Lo que pasa en La Viña pasa en más barrios. Personas desplazadas de un lugar a otro. Vecinos llamando a la Policía sin que nadie actúe. Un vacío que convierte el dolor de unos en el enfado de otros. Injusto para todos. La Florida lo sufre, pero no es la única. Carolinas, San Blas, Virgen del Remedio, Colonia Requena, Juan XXIII… todos tienen sus esquinas invisibles. Sí hay alternativas. Un centro de baja exigencia abierto 24 horas. Equipos de calle que hagan seguimiento. Un plan de inclusión real con los colectivos que conocen el problema. Europa ya lo ha dicho: hay que garantizar techo y dignidad. Lo demás son excusas; lo demás son retrasos; lo demás es incumplir compromisos. La Florida merece recuperar su plaza. Los mayores merecen sentarse tranquilos. Y las personas sin hogar merecen apoyo y respeto. Alicante no puede seguir siendo la ciudad que da la espalda a los más vulnerables. Porque la política no es cerrar los ojos, sino abrir caminos. Porque no se trata de esconder, sino de dar oportunidades. La Viña duele porque nos enseña lo peor: el abandono, la resignación, la injusticia. Pero también puede ser el principio de lo mejor: una ciudad que mira de frente, que ayuda, que no deja a nadie atrás. Esa es la Alicante que necesitamos, esa es la Alicante que merecemos, esa es la Alicante posible. No podemos resignarnos a convivir con el fracaso. No podemos aceptar que la única respuesta municipal sea la policía y las multas. No podemos permitir que la pobreza se convierta en espectáculo. Detrás de cada persona que vive en la calle hay unos hijos que preguntan, una familia que no entiende, unos amigos que sufren. Y también una ciudad que se juega su dignidad colectiva. Los vecinos de La Florida no piden milagros. Piden soluciones. Piden recuperar la plaza, la convivencia, la tranquilidad. Lo dicen cada día: no quieren enfrentarse con las personas sin hogar, quieren que tengan un lugar digno donde estar. Quieren que la plaza vuelva a ser lo que era. Ese deseo sencillo es el retrato de una ciudad mejor. Hace años, en otras ciudades, se probaron medidas distintas. Centros abiertos todo el día. Viviendas supervisadas. Programas de empleo adaptados. Resultados visibles. Aquí también se puede. Falta voluntad política, sobra excusa electoral. Lo fácil es dejar que la suciedad tape la mirada. Lo difícil, pero necesario, es construir soluciones. Alicante no necesita discursos vacíos, necesita compromisos firmes. Necesita un plan municipal contra el sinhogarismo. Necesita recursos estables y profesionales suficientes. Y, sobre todo, necesita humanidad. Porque no hay mayor fracaso que una ciudad que deja a sus vecinos dormir en un banco. ¿Es este el modelo de ciudad que queremos tener, el modelo de convivencia entre los alicantinos?