Los periodistas solíamos hablar de septiembre utilizando un vocablo francés: «la rentrée»: la vuelta al cole. Como si el verano hubiera sido un paréntesis silencioso, inhábil y espeso, y el otoño fuera siempre caliente. Entonces estábamos hartos de la pausa estival y deseando volver al fragor del combate. Obviamente ni la vida ni la actualidad se detienen ya en agosto, ni mucho menos, pero las liturgias son así y nos esperamos algo mucho más ardiente para septiembre y octubre, por si no hubiéramos tenido bastante con los incendios que nos han calcinado y las olas de calor que han devastado nuestras vacaciones. Y luego algunos terraplanistas dirán que el cambio climático es un bulo… Ah, no, que los incendios han sido intencionados y el calor de agosto una casualidad, que siempre hace calor en agosto. Ya. Recitaré con Makinavaja: «Po fueno, po fale, po m’alegro».

Para abrir el apetito tenemos muy pronto el primer aniversario de la dana que convirtió Valencia en un torrente desatado y mató a 228 de nuestros paisanos. Es muy triste, pero muy significativo, recordar lo que supone juntar el desastre natural con la inoperancia a la hora de gestionar las catástrofes. De desdeñar el peligro y reírse de los alarmistas de la Universidad de Valencia hasta no suspender las actividades propias y personales del ex M.H., como si no hubiera más días que longanizas para seguir con lo que estuviera haciendo en el Ventorro y alrededores. ¿Le ha pasado factura? ¿Cobra o gasta menos en restaurantes, homenajes propios y ajenos o gastos de representación? ¿Ha hecho un acto de contrición? ¿Es menos feliz o ríe menos en sus calculadas comparecencias? ¿Sigue encantado de conocerse? ¿Imposta menos la voz? ¿Piensa dimitir? Pues no a todo, que aquí si te tapas el tiempo suficiente la cabeza con la almohada desaparece el clamor popular y los súbditos nos olvidamos de la desvergüenza de nuestros reyes.

Habrá más gritos en las calles alrededor del 29-O, los periódicos contaremos una y otra vez la cronología infame, se afeará desde la izquierda y parte de la derecha la ausencia de «el ausente» y la falta de toma de decisiones del gobierno autonómico y las dejaciones del central, pero ahí acaba todo: ni Mazón dimitirá, ni su partido le obligará a buscarse la vida en otro empleo. Ni este otoño, ni el que viene, ni, probablemente, nunca. Dejarán que decida el pueblo soberano y ya saben lo que decía el Padrino: «Quien construye sobre el pueblo construye sobre barro».

Este otoño habría que pasar factura de la gestión de los incendios forestales, aunque unos se encastillarán en el no tenemos medios y otros en el si necesitáis, pedid (y renunciar al mando). Soy centralista, como buen jacobino, pero está claro que en la gestión de las emergencias el sistema no funciona. ¿Es culpa de las autonomías? ¿Sirven para algo en caso de desastre? ¿Es preferible un Estado central fuerte a diecisiete reinos de taifas? Opinen ustedes, que yo lo tengo muy claro y tampoco quiero influirles, que a lo mejor estoy errado (sin hache). Ojo, no apunto a que las autonomías sean una forma fallida de gobierno, sino que los responsables de gobernarlas solo parecen interesarse por sus privilegios y no por sus cargas. Ahí lo dejo.

En este otoño, a la vuelta de la esquina, tenemos el reto de Camps y el retorno de los walpurgis. ¿Triunfarán más allá de tocar las gónadas a los Mazon’s boys? Pues está por ver, pero atentos al telediario que amenazan con movilizarse y no son los únicos que tienen cuentas pendientes que saldar. En las guerras zombis basta con un infectado para acabar con un territorio: es fácil transmitir el mal, no tiene cura y, ya lanzados, arrasan con todo.

Es lo malo de tener esqueletos en el armario, como le pasa a alguna organización empresarial, verbigracia la Cámara de Alicante, que pretende hacer un roto en la organización autonómica, mediante el conocido sistema de tratar de ser califa en lugar del califa. Comerle la tostada a Morata con la ayuda inestimable del ex M. H. también llamado «el hermano». No sé si está el horno para bollos con esa sede sin licencia construida en Alicante, pero no me extrañaría que en la huida hacia adelante derribaran las columnas del templo de Salomón, porque el interés de algunos no es precisamente desinteresado y hay quien se queja de que no se le hacen las suficientes genuflexiones. De las otras organizaciones empresariales autonómicas hay rumores que apuntan a que siguen vivas. Rumores no confirmados, por cierto. Tampoco me extraña, porque ni lo que hay les gusta ni lo que puede venir les apasiona y para hacer un cesto con esos mimbres ya pueden buscar un buen tutorial.

El resto de la política de ésta, nuestra Comunidad, tendrá más que ver con los sollozos largos de los violines del otoño que con la lava ardiente del pensamiento que echa chispas. Imagino. El PSOE ni está ni se le espera, huérfano de líderes, referentes, argumentos y discursos y Compromís tiene un lío como para nombrar abogado y pegarse un tiro. ¿Y más a la izquierda y más a la derecha? En ninguno de los dos casos su reino es de este mundo, viven fuera de nuestras fronteras y tan a gusto (se supone).

Como espectador tengo entrada de palco y, si se acaban las localidades, no se preocupen, que en este negociado estamos a su servicio.