Opinión | Peu de foto
El Filet de Fora
A Elx (com a tot rodal humanitzat) tenim topònims ancestrals que ens alcen les ales del cor als elxans de soca-rel. «Raval», «Vila», «Pla», «Rambla» o «Corredora» ens desperten sensacions ancestrals vinculades a la nostra vida comunitària que ni la ferotge despersonalització que patim des de fa un segle ha aconseguit anul·lar, encara que els ha manllevat bona part del significat, convertint-los en carcasses buides aptes per al consum xovinista, acrític i panxacontent. Filet de Fora és un d’aquests topònims. Designa una via antiquíssima, el tram urbà d’un dels potentíssims limes o particions de la Centuriació Romana d’Ilici que de nord a sud es quedà fossilitzat en el territori des del segle I d JC, si més no. Parlem, doncs, d’una via urbana i territorial amb dos mil anys d’existència, oberta al nord i al sud per enllaçar amb el territori «defora», un tipus de vial insòlit en una vila d’urbanisme andalusí, tancada tot al voltant pels camps de palmeres. Entre els arqueòlegs hi ha un debat disciplinar sobre si caldria situar el Cardo Maximo en la línia marcada pel Filet de Fora, el camí del Pantà i la carretera de Dolors (a ponent de l’Alcúdia) o si caldria fer-ho en la línia (també potentíssima territorialment i geomètrica) que assenyalen el camí d’Alborrocat i el camí de la Torreta de Ressemblanc (a llevant de l’Alcúdia). Als dos plànols de Josef González (1849) la rectitud d’aquest carrer, malgrat els habituals racons y cantonades, en denota l’origen romà, com interpretà encertadament V. Gozálvez. Va des del que s’anomena «Camino Nuevo de Guardamar», al sud, (segons aquests documents, el «Camino Viejo de Guardamar» seria l’actual carrer de les Portes Tafulles) fins el que anomena «Calle de la Puerta de Alicante» y «Salidas hacia los huertos y molinos», vora el Barri del Clero (un hort lamentablement talat al segle XVIII per a fer cases), al nord.
El mestre d’obres també hi assenyalà una línia blava que es bifurca sovint i que representa el braçal de Nijassa, que baixava pel Filet de Fora des de l’Almòrida (donant-li nom), tot regant els horts situats a les vores i arribant a les Portes Encarnades. El Filet de Fora té un complement toponímic amb el Filet de Dins, per on també baixava un braçal derivat de la Séquia Major, però que ja s’havia cegat el 1849, car devia provenir del partidor de la Vila, al carrer de Sant Jaume, clausurat pel Municipi el 1806. Un «fil d’aigua» és una mesura de cabal que esdevingué també unitat de propietat, però que aquí es fa servir com a sinònim de séquia o braçal. Al segon terç del nou-cents, l’Ajuntament llevà el topònim i fragmentà el carrer en tres: Ernesto Martínez, pèrit industrial responsable de les elevacions d’aigua de Nuevos Riegos El Progreso, Eugenio d’Ors, valedor de la Festa durant el franquisme, i Fray Luis de Leon. Amb la democràcia, el topònim es restablí en els dos primers trams (Ernesto Martínez i Eugeni d’Ors foren ressituats a dos carrers de nou traçat als Blocs de Ripoll), però es mantingué el nom del poeta renaixentista. El Filet de Fora, a diferència dels altres camins antics que donaven accés a la població, tenia horts només al costat de llevant, ja que el costat de ponent s’havia urbanitzat gradualment des del segle XVI (remarcable i lamentable fou la tala dels horts de Saràvia i Conrado al segle XVIII).
A la banda de llevant, però, es van anar construint entre les palmeres nombrosos edificis (cases, la Fabriqueta de l’Aiguardent, uns Forns d’Algeps, el Cinema Avenida) fins que devers l’any 1960 s’havia perdut per complet la contundent imatge que mostren les fotografies de Pere Ibarra cap al 1900, amb una plantació densa i ufana d’altíssimes palmeres. Així les coses, l’Ajuntament decidí que aquest front s’havia d’urbanitzar i al planejament (1962 i 1970) se’n delimità una àrea d’»Ordenació Especial» d’elevadíssima edificabilitat. Tanmateix, el Filet de Fora no tingué la fortuna especulativa que tingueren altres «ordenacions especials» (Ripoll, Xipreret, Jesuïtines), al menys fins el planejament del 1986, que replegà una proposta de Serrano Bru del 1984 (d’una col·lecció encarregada per a l’avanç del Pla General), originant-s’hi l’alternança d’edificis en altura amb alguns espais lliures intermedis que podem veure actualment (ha quedat sense resoldre el bonyigo que deixà l’alcalde Diego Macià a la Porta de la Morera, entre el Centre de Congressos i la replaceta dels Pontos). Aliens a una història tan llarga i tan farcida d’esdeveniments solemnes, destruccions apoteòsiques, interessos econòmics, malifetes urbanes i pèrdues ardents, el 13 de maig del 1962, un grup de xiquetes i xiquets, veïnets del barri, valencianoparlants en un món valencianoparlant, ens retratàvem enmig d’un Filet de Fora sense cotxes que evoca la calma de les ciutats d’abans de la implantació de la dictadura de l’automòbil, amb l’hort de Bacora encara íntegre i les cases de planta baixa del barri de Tripa (una altra lamentable tala d’un hort de palmeres el 1922) encara dominant el paisatge urbà. Aquell dia feia la primera comunió ma cosina Gertru que, malgrat estar predestinada a fer d’aparadora (tots els cosins estàvem ja predestinats a abandonar el sector primari), anava a les Carmelites i combregà vestida de monja, no d’«estufà», com era habitual en les xiquetes dels col·legis laics. (Una moda curiosa la dels vestits de primera comunió, canviant segons el vent que bufava entre els catequistes de l’església catòlica). La família de Gertru, la meua i la del tio Pepico vivien en aquell barri, per tant la vida familiar i de veïnat durant la nostra infantesa fou quotidiana, intensa i enriquidora. Jo soc el xiquet del darrere i el de davant és Pepito, el de Clarica, Capatxa, que arribà a ser regidor de l’Ajuntament pel Partit Socialista, que, segons diuen, guanyà prou diners en aquest treball, però que tingué una fi espantosa, pobret, devorat per la malaltia i el remordiment, demanant perdó als qui els l’havia feta. Tots anem vestits de festa, els xiquets amb jupetí, corbata, jaqueta o rebeca i pantaló curtet. A l’esquerra, Manolita, amb el seu posat graciosament ondulat, que acabà d’aparadora, com sa mare. La xiqueta més alta era Finita, que anava a les jesuïtines. Marilús, que porta trenetes, ajudava els pares a la tenda d’ultramarins del barri. Remeditos, amb el cabell a lo garçon, era filla de Doloretes, que feia jerseis i peces de vestir amb maquinària casolana. Rosi, que formà part de la colla de l’adolescència i no es deixava retratar, era una nena afortunada perquè l’àvia tingué la primera tele del barri i els xiquets hi anaven a veure-la pagant una moneta grossa, i li compraven pipes, caramels, citral, cacaus i tramussos que s’engolien mirant «Reina por un día». I a la dreta, Finita, tan bona xiqueta, amb el seu bolset de festa a la mà, que vivia en defora, baix de la Xanglona. Ignorants d’on ens portaria la vida, aquell dia de maig, somrients, alegres, ens férem aquesta foto en un Filet de Fora perdut ara pels laberints de la memòria. Després, gaudírem del convit: xocolate fet, fogassetes, coquetes de manteca, rollets de massapà.
Sobres
En aquest article s'analitza la transformació del Filet de Fora d'Elx -una via originada amb la Centuriació Romana d'Ilici- al llarg de la història, des del traçat romà fins una foto de primera comunió que un grup de xiquets ens hi férem el 13 de maig del 1962
Paraules clau:
Centuriacions romanes, Elx (Alacant), Filet de Fora, Primera comunió, Anys de 1960
