La música amansa a las fieras

Hoy mi artículo es más corto de lo habitual. Las consecuencias de la multicaída que sufrí en la ducha siguen presentes y ahora afectan a mi «supermano», mi mano derecha, con la que hago absolutamente todo.

Sin embargo, no quiero centrarme en mis dificultades, sino hablar de algo mucho más divertido: cómo la música ha influido positivamente en mí este verano para hacer mis días más alegres y llevaderos.

La música siempre ha sido fundamental en mi día a día. Cuando tenía cuatro años, mi padre me trajo de París una radiocassette Fisher Price especial para niños (en España no se vendía todavía). Desde ese momento no dejé de escuchar música a todas horas.

Estos días, precisamente, despedíamos a uno de los integrantes del Dúo Dinámico. Sus canciones fueron durante años parte de nuestros viajes familiares, un punto de unión entre mi madre, mi padre y yo. A mi madre y a mí nos gustaban los cantautores en español, porque entendíamos lo que decían. Mi padre, en cambio, era más de Beatles y de Bob Dylan. El acuerdo común llegaba con los Beatles en castellano y, por mi parte, con aquellas películas de Marisol donde aparecía el Dúo Dinámico, como Búsqueme esa chica. Sí, me podréis llamar hortera, pero esas películas me gustaban —y me siguen gustando— porque me devuelven a mi infancia. Nadie es perfecto.

Hoy, sin embargo, quiero hablaros de un descubrimiento que me ha devuelto la ilusión por la música: Joaquina. Una joven cantautora de 22 años, nacida en Venezuela y criada en Miami, que ha sido la artista más joven en ganar un Grammy Latino a Mejor Nueva Artista. Lo fácil hubiera sido seguir los ritmos de moda, pero ella ha apostado por la canción de autor más pura, componiendo sus propias letras y acompañándose al piano junto a grandes como Alejandro Sanz o Andrea Bocelli.

Os recomiendo encarecidamente que la escuchéis. Joaquina lleva en sus canciones una riqueza cultural enorme: sus abuelos fueron exiliados uruguayos, su madre se crió en Venezuela y ella misma ha bebido de lecturas e influencias de autores como Galeano, Benedetti o Sabina. Su primer disco, Al romper la burbuja, refleja esa transición de la adolescencia —del cuarto propio— hacia el mundo real, con letras profundas y una voz que impresiona por su belleza y madurez.

Entre sus temas destaco dos. El alquimista, inspirada en el libro de Paulo Coelho, donde imagina una cena con Dios para preguntarle por lo que no entiende de este mundo. Y Aeropuerto, quizá mi favorita, dedicada a su bisabuela en Uruguay, que está a punto de cumplir cien años. Es una canción tierna, que habla de quienes tienen familia lejos y se pierden en la cotidianeidad. Una realidad muy presente hoy, con tantos inmigrantes que, además, nos ayudan y acompañan en la vida, como en mi caso tras el accidente.

Este artículo se lo dedico a la música, por la fuerza y energía que me transmite con sus letras en estos días tan complicados.