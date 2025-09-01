Política y manipulación social.

Maquiavelo y Goebbels, cada uno en lo que le corresponde, constituyen las fuentes inspiradoras de las conductas por las que se rige la política de estos tiempos: el poder como objetivo y el populismo que ciega la razón, previamente manipulada y dirigida, que lleva a convertir a la ciudadanía en la masa que tan acertadamente definió Ortega y Gasset.

Basta para confirmar estas palabras con acudir, quien no quiera profundizar más, a internet y leer los resúmenes de los elementos centrales de los citados. Los parecidos con la realidad son tantos, que deberíamos de alguna forma concienciarnos del daño que se hace a una sociedad ordenada bajo criterios tan escasamente éticos y poco tendentes al bien común.

Se atribuye a Maquiavelo la célebre frase: «El fin justifica los medios». No es una expresión literal del autor, pero sí una idea que subyace a su obra que indica que la ética o la moral carecen de relevancia sobre la eficacia y los resultados, que incluyen el alcance del poder y su mantenimiento. Todo vale sin límites para alcanzar el poder y ejercitarlo adecuadamente por el bien común. Pero lo negativo es que esta máxima justifica igualmente la primacía del poder sobre cualquier otra consideración. Todo depende de las convicciones y valores de quien interpreta la sentencia.

Que se ceda en elementos centrales de la ideología de la que se hace gala o de promesas básicas en las que los votantes residenciaron su elección es expresión manifiesta de esa subordinación del objetivo lícito a lo entregado a cambio. Y si este fuera de interés general, podría considerarse que la falta a la palabra dada tendría justificación en la doctrina maquiavélica, pero si ese engaño que en un contrato conllevaría su nulidad, no reporta sino beneficios personales o de partido, el fin solo puede calificarse de espurio. Pero lo espurio es considerado hoy como expresión del buen político, de quien juega en ese campo con la destreza e indiferencia que le permite ser un líder en un terreno abonado para ello.

Goebbels es interesante por las estrategias que se han hecho norma en sociedades como las presentes en las que los medios de comunicación y las redes sociales favorecen la rapidez y eficacia total de la capacidad de los políticos para conseguir adhesiones inquebrantables, fidelidades absolutas y, a la vez, una ciega pasión contra los adversarios. Los resultados obtenidos por este gobernante en la Alemania hitleriana, en la que una sociedad culta y formada se adhirió en su inmensa mayoría a postulados que no es hora de recordar, es prueba de la solidez de sus procedimientos para conseguir lo que determina una política de confrontación irracional, basada en elementos sencillos de entender, en consignas asimilables desde la pasión incontrolada, de filias y fobias tan absolutas como inoperantes en la vida ordinaria, de aceleración de la vida política forzada para que nada sea nada, todo pase y lo grave se transforme en anécdota o mérito según quien sea el autor de los hechos. Y no camina nuestra sociedad por derroteros muy distintos a los que marcó el gobernante teutón.

Más o menos Goebbels proponía: adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. «Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar». «La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas». «Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad». Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Guardar silencio sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.

Los estrategas del presente no solo conocen y se adhieren a sus consideraciones, sino que las han explotado al máximo aprovechando la amplitud de la propagación de sus tácticas y la conseguida en buena parte adhesión plena que solo ve por un ojo. Cada cual sabe donde pescar y sembrar con el convencimiento de que en su río no menguarán los peces, cualquiera que sea el tiempo que haga. Basta con una buena manipulación, sostenida y capaz de dirigir el rechazo al adversario, de justificar los errores o delitos propios y de sembrar temores por el porvenir si el otro ocupara la poltrona. Un calco del hoy que es imposible negar.

O cambia la política o el desencanto terminará en la quiebra de un modelo que se está resquebrajando en manos de insensatos incapaces de ver el peligro y el hartazgo. La confrontación no puede normalizarse porque al final suele estallar y hacerse real de diversos modos. Y uno de ellos es la opción por soluciones radicales, a ambos lados, que nunca fueron buenas. Nuestra Transición fue inspiradora, pero llegaron quienes eran incapaces de ser algo en un sistema de acuerdos y de convivencia y necesitaban la España de siempre, en la que solo cabe la batalla entre bandos. Y esa batalla rancia y oscura, pasada y anacrónica, es el campo imprescindible para quienes nada pueden ofrecer fuera de la ceguera del enfrentamiento irracional.