Se agradecieron los reflejos que tuvo TVE al alterar su programación con motivo del fallecimiento de la actriz Verónica Echegui. A pesar de que la triste noticia tuvo lugar en pleno mes de agosto, Elena S. Sánchez emitió en Historia de nuestro cine su película fetiche Yo soy la Juani, de Bigas Luna, precedida por una introducción sobre la misma. Y no sólo eso. La acompañó con Orígenes secretos.

Del mismo modo, el equipo de Días de cine, que no baja la persiana por vacaciones, le tributó el correspondiente homenaje en su apartado de La habitación verde. El impacto que tuvo esta desaparición fue enorme, por la juventud de la actriz, 42 años, y por su tremendo carisma. Afortunadamente, los medios respetaron el deseo de intimidad que había pedido la familia en esos difíciles momentos.

En los dos días posteriores también fallecieron Manuel de la Calva y Eusebio Poncela. En homenaje a este último se emitió el domingo La ley del deseo, así como los primeros capítulos de la exitosa serie Los gozos y las sombras. Un acierto enorme. Gracias.

El año pasado Teresa Gimpera y del director Ventura Pons no contaron con la emisión de ninguna película en los momentos de su desaparición. Es en esos pequeños detalles donde se puede apreciar la grandeza de una televisión pública, volcada con el cine español, que debe ser capaz de improvisar en muy pocas horas los títulos deseados para estar a la altura de las circunstancias. Lo estuvo en el caso de Verónica Echegui, una actriz enorme de la que notaremos su enorme vacío a medida que vaya pasando el tiempo. Les recomiendo una pequeña joya no demasiado conocida, Seis puntos sobre Emma, dirigida por Roberto Pérez Toledo.