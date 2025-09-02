Los actores Javier Gutiérrez, Marta Hazas, el productor, Daniel Écija y el director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, Ghislain Barrois posan para los medios durante la presentación de "La agencia". / Román Ríos / EFE

De todas las novedades que se van a presentar en el FesTVal de Vitoria la que más me atrae es la ficción de Mediaset La agencia. Cuando tuve ocasión de ver la versión original francesa Call my agent me llamó mucho la atención. La serie está ambientada en el mundo de la interpretación y más concretamente en una agencia de representantes de actores. Lo singular es que cada episodio contenía la participación estelar de un intérprete oriundo del país galo que hacía de sí mismo y cuyo rol tenía una importancia decisiva en el desarrollo argumental.

De este modo no valía de nada ver la versión original de la serie, puesto que a cada momento lo que pensaba era qué sería en el caso de que viésemos la adaptación de la misma a nuestro país. Tenía mis dudas de que se llevase a cabo, pero ello no fue óbice para que por mi imaginación pasaran una serie de posibles invitados para protagonizar una lista de probables episodios a cuál más interesante. Episodios que solamente ellos podrían defender y que sin ellos al frente serían completamente distintos.

En la versión española los personajes principales fijos están interpretados por Marta Hazas y Javier Gutiérrez. Junto a ellos hay una actriz por la que siento un cariño especial y con la que no puedo ser objetivo, Fiorela Faltoyano. No me cansaré de repetirlo: un rostro infrautilizado por la ficción nacional en los últimos años.

Por eso La agencia cuenta con numerosos alicientes para ser la serie de la temporada. A pesar de que las ficciones vivan unos malos momentos en las cadenas en abierto, habrá que estar muy atentos a esta producción que promete dar que hablar en el sector.