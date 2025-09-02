El cole político, la cartera y los dónuts

Los grupos políticos toman la salida en el nuevo curso que da el pistoletazo en medio de la calentura y del humo que aún perdura. Los retos pendientes están ahí a la espera de superarse si es que eso se produce ahora que empieza el cole de la política. Los presupuestos, el cambio climático, la reforma judicial, la masacre y el genocidio en Gaza, entre otras cosas. Los gobiernos siempre sufren más o menos desgastes, y el de Sánchez no iba a ser una excepción a pesar de los buenos indicadores económicos, que no son suficientes para la realidad cotidiana y el pleno bienestar de la ciudadanía.

La ola de derechas hace su destructiva labor con descaro, falsedades e hipocresías de diversa índole. Los sujetos de este tipo ven en los demás lo que ellos son realmente. Es sabido y no le falta razón a Pedro Sánchez al señalar el comportamiento de algunos jueces que «hacen política» por sus presuntas irregularidades. Sea como fuere, el Ejecutivo pretende sacar adelante medidas progresistas, reforzar la agenda climática, presionar al cacique Netanyahu y rechazar el estado febril del emperador Donald Trump, que perjudica la salud de los estadounidenses y de quienes no lo son.

Los presupuestos no serían fáciles de aprobar por la oposición de Junts, ERC y Podemos. Si estos partidos creen que con Feijóo y Abascal les iría mejor, formidable. ¿Sánchez quiere presentarlos en busca de estabilidad o para convocar elecciones anticipadas si no se aprueban? Además, la quita parcial de deuda de las autonomías, pactada con ERC hace dos años, por la que el Estado asume más de 83.000 millones de números rojos. La derecha extrema y la extrema derecha tienen la artillería pesada apuntándole, un acto más del acoso de ambas formaciones con arrogante actitud antidemocrática. Perdonan millones en impuestos a los poderosos y luego solicitan más dinero. Lo despilfarran o no lo gastan en cosas esenciales como debieran.

El presidente aspira a mantener la legislatura. El socio Sumar presiona para ofrecer un impulso a la ruta social con la reducción de jornada, el estatuto del becario y más aumento del salario mínimo. El choque tramposo y forzado del PP con Sánchez seguirá su espléndido rumbo. Todavía colea la gestión de los incendios, que corresponde, como saben, a cada comunidad sin perjuicio de que el Gobierno central aporte lo suyo. Y la crisis migratoria con el enfrentamiento por la reubicación de los menores migrantes.

La popular derechona de Núñez Feijóo define el oscuro camino de su formación política tras el verano. O sea, el mismo de siempre. La aspiración de robar a los pobres y beneficiar a los ricos. ¡Todo para unos y miguitas para los demás! Ese es el cambio propuesto por el líder gallego. Según afirma, «devolver España a los españoles». Mientras tanto, más crispación porque sí, ilegitimidad de Sánchez, manipulaciones, trucos verbales de pésimo mago y puro y simple márquetin. Nuestro país «recuperará su lugar en el mundo», manifiesta sin ruborizarse. Exactamente el nivel nacional e internacional conseguido cuando M. Rajoy gobernó. ¡A la altura de un felpudo!

Los hechos cantan por sí solos. La indecencia, la incompetencia y la osadía llevan el nombre de Génova, 13. Vean más. Porque organismos y empresas en manos del PP pagaron supuestamente y al menos 5,2 millones al despacho que fundó Cristóbal Montoro, imputado por crear «una red de influencias». Si el Gobierno huele a rancio, ¿a qué huelen los que practican esta forma de actuar? Recuerden otros casos vivos. El juicio de la pieza principal contra el entramado de Correa y del PP se inicia en noviembre, más de 16 años después del estallido de la trama. Además, Gürtell, Kitchen, «policía patriótica», etc. La vista contra el exministro Fernández Díaz, su número dos y su cúpula policial por el espionaje a Bárcenas tendrá lugar el próximo mayo.

Muy cerca del PP, conviviendo incluso con Vox, se sabe que la ultraderecha propone acabar con el sistema autonómico, las políticas verdes y todo aquello que pretenda una sociedad inclusiva, equitativa y solidaria, base de la dignidad y del bien común. Sobran el estado de bienestar, lo público y la justicia social. Naturalmente, toda la clase media y trabajadora y cualquier joven necesitan prosperidad en el bolsillo y tener cuatro paredes propias de algún modo, no solo adquirir una ampliación de derechos sociales y escuchar grandes palabras. Recuérdese que el partido de Ayuso y del resto de la compañía de farsas boicotean la ley de vivienda del Gobierno de coalición y bloquean, sectariamente, el acceso. Lo de ellos es favorecer al mercado privado, no la oferta pública. Escasa, sí.

El encarecimiento de la cesta básica y la precariedad erosionan la confianza de un sector de la población española. No se puede jugar con las cosas de comer ni con las facturas que deben abonarse. También es cierto que únicamente de pan no vive el ser humano y que es ilusorio pensar que las derechas puedan resolver los problemas de la gente de a pie. ¿Quién ha ampliado los permisos de paternidad y maternidad que refuerzan la igualdad de género y ofrecen más tiempo y recursos a las familias para criar a sus hijos?

Es paradójico que votos obreros, fruto de cierta desafección, los atrapen aquellos que nunca harían nada en favor de los de abajo. Los ejemplos reaccionarios, simplistas, deshumanizados y autoritarios, que componen el credo político de algunos, lo impiden. Una justa redistribución de la riqueza y un mayor poder adquisitivo, por tanto, serían capaces de aliviar frustraciones. El discurso xenófobo de los habituales vincula los problemas económicos y la delincuencia con la inmigración, circunstancias no avaladas por los datos en general. Los derechos y el bienestar al unísono conforman una asignatura pendiente que no sabemos si se aprobará ahora que empieza el cole político con la cartera y los dónuts de los grupos y dirigentes ávidos de morder a Sánchez.