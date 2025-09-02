Don Pablo, nos atacan los piratas.

Eran las 8:52 horas, apenas había transcurrido una hora y veintiséis minutos desde que amaneció del lunes día 25 de agosto, festividad de San José de Calasanz, San Aredio y San Geruncio de Itálica, día que se preveía caluroso con cielos mayormente despejados, con algo de nubosidad y aumento de la humedad que generaría bochorno, con una temperatura que oscilaría entre una máxima de 34 y una mínima de 24 grados y con viento del este que soplaría a una velocidad moderada de 20 km/h, cuando un funcionario interino, porque los de carrera en agosto están de vacaciones, advertía que algo no funcionaba bien en el sistema informático del ayuntamiento. A partir de aquí, no te quiero yo contar la movida que se montó, no iban los ordenadores, ni las pantallas, ni los teléfonos, ni la cafetera, no iba nada, el sistema informático del ayuntamiento había sido objeto del ataque de unos piratas, ¡Nos atacan los piratas¡, gritaban unos asesores mientras se asomaban a las ventanas por si podían descubrirlos, mientras otros se encaramaban raudos a Calendura para otear el horizonte, y los que quedaban, que aún eran unos cuantos, le llevaban un vaso con unas gotitas de agua de azahar a Don Claudio Guilabert, Alcalde provisional, al que le había dado tal vahído ante la noticia, que esta sí que era histórica y nunca antes vista, que se le habían vuelto los ojitos del revés.

Una vez recuperado el edil del sobresalto, se montó en un plis plas un gabinete de crisis, de esas de las gordas, con la presencia de los técnicos municipales, los autonómicos, la policía local y un vendedor de olivas de la plaza que pasaba por allí y que dijo que tiene conocimientos avanzados de informática y del Excel, que eso ya es decir, ya que cualquier ayuda era bienvenida, a la vez que se ordenaba a los maseros que patrullaran por la plaza de Baix, por si veían algo y para generar tranquilidad a la ciudadanía. Tras un intercambio de pareceres, conocimientos, apreciaciones y dedicar unas oraciones a San Benito, la desgraciada noticia se confirmaba, el Ayuntamiento de Elche había sufrido un ciberataque que afectaba a más de 1.500 dispositivos y había paralizado buena parte de sus servicios informáticos. Según dicen, tuvieron que reanimar al Alcalde provisional tras otro parraque, mediante ventilación emocional y una infusión de litro y medio de manzanilla, pasiflora y valeriana.

Aunque dicen que se logró “abortar el ataque”, desgraciadamente en cuestión de milisegundos los datos fueron encriptados, dejando sin operatividad varios sistemas esenciales. Parece ser que fue el domingo día 24 cuando un funcionario desde su casa se conectó al sistema para trabajar, para que luego digan que los funcionarios no trabajan, cuando se detectó un mal funcionamiento del mismo, si bien se achacó en un primer momento a un problema propio de su equipo doméstico. El ataque, identificado como ransomware, afectó a todo el sistema informático municipal, si bien, las áreas más afectadas fueron las de Hacienda, Servicios Sociales y Alcaldía.

Ante la magnitud de la catástrofe, no hubo más remedio que llamar a Don Pablo, el Alcalde, que se había tomado unos merecidos días de vacaciones, para informarle de la situación. De esta forma, Don Claudio llamó al Alcalde y este que se encontraba dando una vuelta en bicicleta por el Ferriol, atónito escucho la fatídica noticia: ¡Don Pablo, nos atacan los piratas¡, ¿Por dónde, por dónde?, respondió él, a lo que replicó el edil, en el sistema informático, no funciona nada, ni siquiera las PDAS de la policía local ni las de los vigilantes de la ORA, y nos han pedido un rescate millonario, otro vahído al canto, esta vez al Alcalde que tuvo que ser asistido por los servicios municipales desplazados a la zona en un furgón de parques y jardines.

Debido a esta situación crítica, y una vez que recuperaron al alcalde del soponcio, este, ha tenido que suspender sus vacaciones y ponerse al frente de este trance, que no es menudo ya que ha dejado inutilizado varios servicios y se desconoce si se han sustraído datos durante el incidente. De esta forma, el Alcalde ha tenido que firmar manualmente las nóminas de los trabajadores municipales, así como la liquidación del pago de la Seguridad Social, lo que le ha causado una inflamación en la muñeca y a los funcionarios un alivio comparable al que uno siente cuando le da un apretón y comprueba que el aseo está desocupado, a la vez que la celebración de mesas de contratación se ha tenido que hacer de forma analógica e incluso la policía local ha tenido que volver al boletín y al boli bic para poner multas. Parece ser que se ha tenido que contratar a una empresa externa a fin de poder reestablecer el servicio de forma segura y migrar los servidores a una red más protegida, asegurando los responsables municipales que con estas actuaciones se conseguirá contar con una infraestructura más robusta y protegida frente a futuros incidentes.

El ayuntamiento ya ha interpuesto una denuncia en la comisaria de policía, a la vez que el Alcalde ha declarado rotundamente que de pagar rescate de eso nada, ¿de dónde?, y es que los piratas informáticos se han tenido que confundir de Ayuntamiento, ya que con tanta celebración y publicidad de los eventos y actuaciones históricas, extraordinarias y sin parangón que según este gobierno municipal está realizando, nunca antes vistas en estos lares, se han creído que había dinero para pagar un rescate y tomarse unas cañas con una ración de cigalas, y parece ser que hay lo justo para un quinto y un plato de panchitos. Y además, nuestro Alcalde no es de los que se achantan, y hace muy bien, porque ante un chantaje, pagar no es una alternativa. Dicen aquellos que lo conocen bien, que por los pasillos de alcaldía se le escucha decir ¡voto a brios¡ que voy a hacer pagar a estos malandrines su osadía mientras dispone lo necesario para conseguir fondos para hacer frente a este brete, que no van a ser pocos.

Este es un relato irónico y romántico de un problema generado por una actuación delictiva de unos desalmados, por lo que quiero expresar mi solidaridad y apoyo al Alcalde, los técnicos municipales y a todo el personal implicado en solucionar esta charada, deseando que lo más pronto posible se restablezca la normalidad en el funcionamiento de los servicios municipales y que este ataque quede en un incidente sin más consecuencias.

Y es que los piratas ya no son lo que eran, ni tienen pata de palo, ni un parche en el ojo, ni beben ron a morro, los de hoy en día no han pisado un barco ni para ir a Tabarca, ni se dedican a asaltar marinos, visten de Gucci y beben mojitos de fresa, los de ahora o bien se dedican a cobrarte 1,20 euros del hielo del café o 17 euros por una caña en una terraza de Formentera o se dedican a robar datos para luego venderlos a empresas que a la hora de la siesta te llaman por teléfono con un número de las islas Caiman o de Afganistan, para ofrecerte un pela gambas o una máquina para perder las lorzas. Se ha perdido el romanticismo como yo perdí a mi abuela.

Lo peor de todo este sórdido episodio delictivo es que al Alcalde se le han fastidiado las vacaciones, ya que con este panorama como para irse, que le vamos a hacer, ánimo y otro año será, que la política tiene estos inconvenientes, pero peor fue lo de Cuba y volvieron cantando, y hablando de cantar, gracias a su vuelta precipitada al trabajo, hemos podido disfrutar de una escena inconmensurable en el Pinet: al alcalde cantando habaneras junto a su socia de gobierno, la cual movía su cabeza al compás de la música, todo un cuadro propio de Kandinski. Como decía mi madre: “No hay mal que por bien no venga”.