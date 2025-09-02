Manual de supervivencia para incrédulos (y un corazón remendado)

Me enseñaron que la ciencia no es una opinión; con el tiempo aprendí que, además, es una linterna que no promete atajos, solo camino. A mí me salvó el trayecto. Antes de cumplir 43, mi corazón decidió ensayar el caos con un gol en propia puerta y fueron manos humanas, datos, fármacos, cables y protocolos lo que me devolvió al partido. Así que sí: le debo la silla en la que escribo, la respiración que no calculo, la posibilidad de seguir cambiando de tema a mitad de una frase. Gracias, ciencia; nos vemos cada mañana en el pulso.

Nos hemos malacostumbrado al milagro. Deslizamos el dedo por un rectángulo de vidrio y exigimos al mundo que aparezca obediente dentro. Si tarda dos segundos, protestamos; si llega, lo ignoramos. Por eso la ciencia, con su paciencia de relojero y su manía de preguntar “¿estás seguro?”, resulta incómoda: te obliga a mirar dos veces lo que dabas por sentado. Es un antídoto contra la pereza del asombro.

El negacionismo, en cambio, es una religión sin liturgia y con mucha prisa: un club exclusivo donde cualquiera entra con tal de jurar que la evidencia exagera. Su dogma favorito: “Si no lo entiendo, no existe”. Pide un descuento en realidad a cambio de likes. Y tiene un truco viejo como el eco: convertir cualquier duda razonable en un agujero negro donde todo cae, menos la propia convicción. La Tierra puede ser plana los fines de semana, las vacunas un plan maestro y la gravedad una obsesión del pesimismo. ¿Pruebas? “Mi primo lo dijo”. “Lo vi en un hilo”. “Hay un estudio”. Nunca el estudio, siempre “un” estudio.

La ciencia, que sabe que la duda es motor y no destino, trabaja con una humildad sospechosa para tiempos de eslóganes. No te ofrece certezas absolutas: te promete mejores preguntas. Es incómoda porque mide, compara y corrige; admite errores sin montar catedrales a partir de ellos. El negacionismo confunde esa honestidad con debilidad y se lanza a la yugular: si cambiaste de opinión, “te pillé”. Si afinaste el dato, “te contradijiste”. La falacia del falso equilibrio hace el resto: un millón de horas de laboratorio debatidas como si fueran un empate técnico con un podcast.

La ironía suprema es que el negacionismo cabalga a lomos de los juguetes de la ciencia. Vuela por fibra óptica, se multiplica por algoritmos, se afianza en pantallas que jamás habría podido encender por sí mismo. Y mientras la inteligencia artificial busca patrones, ayuda a diagnosticar, sugiere materiales o moléculas, también la vemos convertida en fábrica de espejismos industriales: retratos idénticos de verdades alternativas, a escala de estadio.

No idealizo: la ciencia nos ha dado el antibiótico y la bomba; el marcapasos y la posibilidad de apagarlo todo. El problema no es el destornillador, sino el pulso y el propósito de la mano que lo empuña. Ahí es donde fallamos: aprendemos a construir más rápido de lo que aprendemos a cuidarlo. Entre la curiosidad y la prudencia aún hay un puente sin barandillas. Y en medio de ese vacío, siempre aparece alguien con tijeras para los presupuestos, dispuesto a convertir el futuro en ahorro inmediato. Cada recorte es, en realidad, un impuesto al porvenir: se cobra hoy en titulares y se paga mañana en ambulancias.

Defender la ciencia no es venerar batas; es proteger un método que hace preguntas incómodas y aguanta los bofetones de la realidad. Es negarse a la comodidad del prejuicio, prohibir la gimnasia de seleccionar solo los datos que me acarician la creencia, exigir que los argumentos no se sustituyan por ataques personales. Es recordar que no todo tiene “dos lados” como una moneda: a veces hay evidencia y hay ruido.

Yo no celebro a la ciencia por abstracta virtud, sino por contabilidad doméstica: estoy aquí. Mi gratitud no mira al cielo; mira a una UCI, a enfermeras con turnos imposibles, a médicos que hablan con gráficos y con calma, a ensayos clínicos que alguien financió, a estadísticas que no salvan a individuos pero los encuentran. Cuando mi corazón decidió improvisar, no acudí a un talismán: me atendió una cadena de gente y conocimiento que venía de antes, de lejos, de otros errores y aciertos. Si eso no es amor por la vida organizada, no sé qué es.

Sigue habiendo quien prefiera la épica del “yo sé” antes que la disciplina del “comprobemos”. Lo entiendo: la duda cansa, la complejidad no cabe en un meme y el mundo asusta a ratos. Pero los hechos no necesitan caernos simpáticos para serlo. El hielo se derrite con o sin discurso, un virus no negocia y la gravedad no acepta propinas. La ciencia no te pide fe; te pide paciencia, que es bastante más difícil.

Si me permiten una última maldad: la conspiración perfecta, esa que todo lo explica, tiene un defecto de fábrica. Exige creer que hay una coordinación impecable entre incompetentes globales. Créanme, sobrevivir a varios sustos del corazón ya me volvió práctico: la teoría más simple que encaja con los datos suele ser la buena. Y la más útil, la que permite salir andando del hospital.

Así que aquí va mi manifiesto mínimo: cuidemos la llama. No porque sea romántica —aunque a veces lo es—, sino porque sin ella solo queda trompeta y tinieblas. Aplaudamos los avances con el mismo entusiasmo con que pedimos responsabilidades cuando nos equivocamos. Financiemos lo que no cabe en una campaña, sostengamos lo que tarda. Y, cada tanto, hagamos algo radical: maravillarnos. La ciencia no es una opinión; es el hábito de mirar mejor. Yo, que ya viví para contarlo, firmo debajo.