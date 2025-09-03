Opinión | Sense pèls a la llengua
La generació de l’abundància: viure en la incertesa
Cada setembre, les escoles, els instituts i les universitats tornen a omplir-se de joves que inicien o reprenen els seus estudis. Enguany, però, com cada any, convé recordar que darrere dels llibres nous, les pantalles i les motxilles, hi ha també un retrat generacional. Els menuts que comencen primària, els adolescents que afronten la secundària i, sobretot, els estudiants universitaris comparteixen una característica comuna: han crescut en un context d’abundància, d’immediatesa i d’accés pràcticament il·limitat a béns i informació. Una abundància que, paradoxalment, no sempre es tradueix en benestar, sinó que sovint comporta una càrrega afegida: la dificultat d’escollir.
Aquest fenomen ha estat descrit per sociòlegs i psicòlegs com la “paradoxa de l’elecció”. Barry Schwartz, en un assaig ja clàssic (The Paradox of Choice, 2004), advertia que un excés d’opcions pot provocar ansietat, paràlisi i insatisfacció. El que podria semblar una benedicció —tenir sempre alternatives i no estar mai limitat— esdevé un obstacle quan cada decisió comporta la sensació de renunciar a massa coses. L’educació actual, en aquest sentit, es desenvolupa enmig d’una tempesta perfecta: oferta infinita de graus, itineraris i màsters; recursos digitals a l’abast immediat; i una cultura del “tot és possible” que no deixa espai a l’error ni a la renúncia. De nou, la porta oberta a la intel·ligència artificial marca, sense dubte, l’accés infinit a la informació i a la producció.
El contrast amb la meua generació, nascuda als anys seixanta i formada acadèmicament entre els vuitanta i els noranta, és colpidor. Nosaltres estudiàvem en un context d’escassetat relativa. Els recursos bibliogràfics eren limitats: calia esperar torn a la biblioteca per consultar un manual, compartir fotocòpies gastades, o esperar mesos a rebre una revista especialitzada de l’estranger. L’oferta de graus universitaris era molt més reduïda, i les expectatives al final de la carrera, sorprenentment, més clares. La major part de titulats trobava un encaix professional més o menys coherent amb la seua formació, i la universitat era encara una porta d’ascens social amb un horitzó raonablement segur.
Els joves actuals, en canvi, viuen una situació paradoxal. Disposen de tots els mitjans per a formar-se: bases de dades obertes, cursos en línia, biblioteques digitals, programes d’intercanvi, pràctiques i voluntariats internacionals. Però, quan acaben els estudis, la incertesa laboral és més gran que mai. L’expectativa d’un lloc estable i relacionat amb la titulació ha deixat pas a la necessitat d’adaptar-se constantment, de combinar feines, d’emprendre o fins i tot de migrar. L’abundància en la formació no garanteix abundància d’oportunitats reals. A més, l’educació en la immediatesa —amb respostes disponibles en segons gràcies a un cercador, amb continguts consumits en píndoles breus i amb un ritme accelerat de novetats— genera un hàbit de gratificació instantània que xoca amb els processos lents de l’aprenentatge profund i del pensament crític. El repte és doble. Per una banda, cal oferir orientació perquè els estudiants no es perden en la selva d’opcions educatives i professionals. Les famílies, els docents i les institucions han d’assumir que no n’hi ha prou amb posar recursos a l’abast: cal també ajudar a prioritzar, a renunciar, a definir un camí coherent. Per altra banda, és imprescindible transmetre la idea que l’èxit no resideix a acumular opcions ni a encertar la “decisió perfecta”, sinó a construir un recorregut personal amb sentit, encara que implique rectificar.
La societat actual corre el risc de confondre llibertat amb abundància. El filòsof Zygmunt Bauman, en parlar de la “modernitat líquida” en el llibre del mateix títol de l’any 2000, descrivia un món on tot és flexible i canviant, però també fràgil i inestable. Els joves formats en aquesta lògica líquida han de navegar en un mar de possibilitats sense brúixola clara, i això pot derivar en una sensació permanent d’inseguretat. El sistema educatiu, si vol ser realment útil, hauria de proporcionar-los no sols coneixements tècnics, sinó també eines per a discernir, per a seleccionar i per a conviure amb la incertesa. Aquest és el repte que tots encarem en aquesta societat, des de l’alumnat al professorat, des dels fills als pares i als avis. Un procés formatiu on totes i tots podem dir la nostra. Si en anteriors generacions vam haver de lluitar contra l’escassetat i les limitacions, la d’ara haurà d’aprendre a lluitar contra l’excés. I aquesta és una batalla subtil, menys visible, però igualment decisiva per al futur de la nostra societat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
- El PSOE de Benidorm pide la dimisión de la concejal de Urbanismo por no instar al cobro de millones de euros a varios hoteles
- La Guardia Civil investiga una denuncia contra dos agentes de la Policía Local de Benejúzar por la muerte violenta de un hombre
- Comienzan a llegar los requerimientos de Hacienda por la Renta: a partir de esta fecha
- Fallece un motorista en un accidente de tráfico en El Campello
- El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano
- Alicante se vacía
- Los dos parkings del Aeropuerto de Alicante que ahora son uno: Apárkate puede alcanzar las 3.000 reservas mensuales