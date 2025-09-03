Un inicio de curso político muy atípico en Elx

Con la llegada de septiembre es habitual que, tanto el equipo de gobierno como la oposición, presenten las líneas de actuación para el curso político que se inicia tras las vacaciones festivas del municipio.

Podría haber sido como casi siempre. Los que mandan, en este caso PP y Vox, nos dicen algunas de las actuaciones que está previsto que se terminen y se pongan en marcha y, se aprovecha para recordar que lo que aún no lo está, no se ha olvidado, sino que está «avanzando» en su tramitación y que es voluntad municipal llevarlo a la práctica lo antes posible, aunque haga años que, en muchos casos, nos vienen diciendo lo mismo. Además, para justificar la tardanza, siempre está el recurso de culpar a la burocracia administrativa o, mejor todavía, a Pedro Sánchez, nunca a Carlos Mazón, para que no nos tome manía y se enfade, que bastante tiene el personaje en salvarse él mismo. Vamos, lo de siempre en estos casos.

Desde la oposición, y como también es habitual, su misión es recordar todo aquello que sigue pendiente, a pesar de haber sido prometido en reiteradas ocasiones, cuestión que, en Elx, es relativamente sencilla por la gran cantidad de ejemplos existentes y, además, denunciar que, gran parte de lo que el equipo de gobierno presenta como proyectos ejecutados son, en realidad, actuaciones que se empezaron o prepararon en su etapa de gobierno, ya que PP y Vox no se caracterizan, en Elx, por demostrar rapidez y eficacia en temas propios, excepto cuestiones florales y similares.

Sin embargo, en esta ocasión, hay dos elementos que marcan diferencias en la situación actual. La primera es que, a pesar de los discursos y declaraciones de Pablo Ruz, el Ayuntamiento de Elx no está en el mejor de los escenarios económicos. Y ello pese haber recibido una herencia relativamente saneada del anterior equipo de gobierno. No era, ni de lejos, lo que había pasado en otros momentos. A pesar de ello, y en contra de lo que se decía antes de entrar en el Ayuntamiento, la gestión económica de PP y Vox se ha caracterizado por la alegría en el gasto, el poco control presupuestario y una apuesta por lo más llamativo, y efímero, que ha provocado que, en tan sólo dos años, se hayan despilfarrado los recursos recibidos; se haya presentado en 2024 un «desajuste» presupuestario de más de 8,5 millones, al incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria; se haya tenido que solicitar un Plan de Ajuste y se tengan que anunciar renuncias en proyectos prometidos, entre otras cuestiones negativas.

Y, por si faltara algo en esta preocupante situación de gestión presupuestaria, el concejal responsable del área de Hacienda, y también de Urbanismo, Francisco Soler, renuncia a la dedicación exclusiva que tenía en el Ayuntamiento y, a partir de ahora, con una reducción del 25 % de sus emolumentos, compaginará su cargo público con el trabajo en el sector privado, con su anunciada vuelta a su propio despacho de asesoría. Es una situación insólita en unas concejalías de tal nivel, y en un momento como el actual. Que sea legal no deja de sorprender. No parece el momento más oportuno para una decisión de ése tipo. Más bien pareciera exigir justo lo contrario: más dedicación al cargo en vez de una dejación parcial del mismo. Es difícil para la ciudadanía entender esta situación en el equipo de gobierno. Aunque, por otra parte, son muchos los que opinan que se veía venir. La gestión en su área es evidente que no era sólo responsabilidad suya, las interferencias, «desde arriba», aunque no se reconozca, han sido constantes y su imagen, como responsable del tema, era delicada y estamos a mitad de legislatura. Una dimisión, incluso, hubiera sorprendido menos que lo que se ha hecho. La situación en la que quedan ahora sus responsabilidades es, lógicamente, motivo de preocupación en muchos ámbitos.

La otra cuestión que diferencia el momento es el insólito ciberataque del que ha sido víctima el Ayuntamiento. Hace casi dos semanas que tuvo lugar y su solución parece lejana. A pesar de las habituales declaraciones «tranquilizadoras», es evidente que no se vislumbra una rápida vuelta a la normalidad.

Y lo peor es la falta de información. Es un tema delicado, es cierto, pero de ahí a resistirse a informar a la oposición, hasta el pasado martes, no hacer una declaración inmediata a la ciudadanía sobre lo que ha pasado (en un Ayuntamiento en el que el alcalde hace más vídeos que una TV), saber si los datos personales de cualquier ciudadano se han visto comprometidos, qué información se ha visto afectada, etc., denota una preocupante falta de transparencia mínima. También sería interesante conocer cómo ha podido pasar esto, y a tal nivel, en un Ayuntamiento como el de Elx, el 19º municipio de España. ¿Había advertencias previas para reforzar la protección y cuál fue la respuesta municipal en cada momento? ¿Hay copias de seguridad de todo? ¿Cuándo se prevé volver a la normalidad, y que el trabajo municipal se reinicie plenamente y la ciudadanía no se vea más afectada por la situación?.

Las denuncias interpuestas, el rechazo al chantaje y la intensificación del trabajo para volver, lo más rápidamente posible, a la normalidad, son cuestiones necesarias. Igualmente el compromiso de todas las fuerzas políticas para implantar medidas que eviten, o aminoren, ataques similares, en un futuro, debe ser un compromiso para su aplicación inmediata en Elx.