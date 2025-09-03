Lo malo de ver las películas con adelanto, a la manera de los Académicos o de la prensa especializada, es que cuando llega la fecha de los estrenos se siente cierto vacío por tener hechos los deberes y no tener el privilegio de los espectadores de a pie de descorchar con ojos vírgenes los trabajos que arriban a la cartelera.

Adelantarse en los visionados tiene sus beneficios, qué duda cabe, y uno de ellos es hacerse una idea de conjunto de cómo viene la temporada y saber valorar cuáles son los títulos más destacables de la misma a priori que el resto. En mi baremo particular la película del año es Maspalomas, un prodigio de sensibilidad y buen hacer.

La premisa parte de lo que podría ocurrir a algunos homosexuales mayores, cuando sobrepasan los setenta años, y se ven privados de vivir la existencia en completa plenitud que han podido disfrutar a lo largo de su vida. En el caso que nos ocupa, debido a que el protagonista de la historia sufre un ictus que le paraliza medio cuerpo y le obliga a trasladarse de su residencia habitual en Maspalomas, a una residencia a donde lo ingresa su hija en un pueblo del País Vasco, su lugar de origen. Todo lo que sucede a partir de ahí es una sucesión de emociones magistralmente interpretadas por un grupo de actores en estado de gracia, con un tono naturalista que aparenta fácil lo difícil.

Si bien podía ser una apuesta demasiado arriesgada para enviar a los Óscar de Hollywood, qué duda cabe que tanto en el Festival de San Sebastián como en los próximos premios Goya que se celebrarán en Barcelona será justamente encumbrada.