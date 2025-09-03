Perversa espiral nacionalista

Una de las primeras imágenes que ha dejado el inicio del curso político ha sido la de una reunión entre ERC y Bildu en la sede de este último en San Sebastián, tras la cual, en un comunicado conjunto, ambos partidos han afirmado que «frente a la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español coincidimos en que la solución es más nación y más construcción nacional». Y es que lo que Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi denominan ola reaccionaria tiene que ver, por un lado, con el auge de un discurso nacionalista español excluyente y centralizador que niega la existencia de identidades nacionales periféricas y que se opone a la consideración de España como un Estado plurinacional y que, en gran medida, se ha plasmado en el auge de Vox. Y, por el otro, con una serie de prácticas políticas -y algunos consideran que hasta judiciales- de criminalización de los movimientos independentistas catalán y vasco. Y es en ese contexto que podría entenderse como un contrapeso legítimo que ambos partidos apuesten por reforzar sus respectivas identidades nacionales a modo de resistencia, si no fuese porque en realidad ese planteamiento no hace sino replicar la misma lógica nacionalista que critican.

Esta, sin embargo, es una contradicción que resulta inherente a la propia lógica del nacionalista: porque si frente a un nacionalismo reaccionario que ve como una amenaza a erradicar las demandas de soberanía y la pluralidad interna se reacciona apelando a un nacionalismo periférico más intenso, que a su vez pretende erradicar al primero, se acaba entrando en una espiral nacionalista en la que cada reacción de un bando alimenta y justifica la reacción del otro, fomentando la radicalización y el antagonismo. Y es de ese modo que la confrontación identitaria puede desencadenar un círculo vicioso en el que la defensa de la propia nación frente a la amenaza del otro refuerza la hostilidad mutua, impidiendo políticas inclusivas, consensuales y duraderas. Por tanto, responder a un nacionalismo excluyente con otro nacionalismo, aunque legítimo en sus aspiraciones, no rompe con la dinámica antagonista, sino que la reproduce desde una posición diferente y, en vez de contenerla, acaba alimentando la ola reaccionaria.

Por ello, si lo que se quiere combatir es esa ola reaccionaria, que tiene además otras dimensiones, lo primero que hay que hacer es abandonar esta perversa espiral nacionalista y superar la lógica de confrontación identitaria. La aceptación del pluralismo nacional que la Constitución ya reconoce y el fomento de modelos que respeten la diversidad preservando la unidad, como el federal, pueden hacer viables proyectos políticos comunes. Y superar la lógica amigo-enemigo que caracteriza al nacionalismo excluyente que es el de Vox cuando niega la pluralidad nacional en España, el de Bildu negándose a condenar el terrorismo etarra o el de ERC, cuando avala el señalamiento público a una heladería por no atender en catalán.