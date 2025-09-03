La terapia génica, la gran esperanza de los afectados de enfermedades minoritarias

El primer ensayo de terapia génica en humanos con éxito tuvo lugar en 1990 y la recibió Ashanti da Silva, una niña afectada de inmunodeficiencia combinada severa, enfermedad minoritaria que afecta a un niño de cada 58.000. Ashanti había heredado mutaciones en el gen de la adenina deaminasa (ADA) por parte de ambos progenitores, y los linfocitos son las células más afectadas por la deficiencia de esta proteína. Los niños con esta enfermedad son llamados vulgarmente «niños burbuja», por la necesidad de vivir en un espacio libre de patógenos. Notablemente, ese ensayo de terapia génica comparte algunos pasos con la preparación actual de células CAR-T. Se separaron células madres hematopoyéticas de la paciente para cultivarlas en el laboratorio e «infectarlas» con retrovirus recombinantes, que contenían una copia correcta del gen ADA. Las células así tratadas se reincorporaron a la médula ósea del paciente para producir linfocitos funcionales.

Parecería que, tras 35 años, deberíamos estar celebrando muchos más casos de éxito, particularmente si tenemos en cuenta los increíbles avances en biología molecular durante este tiempo: la secuenciación del genoma humano, el diagnóstico genético a precios asequibles gracias a la secuenciación masiva y la bioinformática, el uso de células madre pluripotentes inducidas o el desarrollo de técnicas de edición genética. Lo cierto es que después de ese primer éxito que abría las puertas a desarrollar tratamientos para muchas enfermedades hereditarias sin tratamiento, transitamos por un período largo y gris. Muchos ensayos clínicos de terapia génica tuvieron que retirarse por sucesos no programados y la muerte inesperada de pacientes tras el tratamiento. La pausa fue dura pero necesaria para investigar más y mejor, diseñando nuevos ácidos nucleicos, nuevos sistemas de entrega de genes, y nuevos modelos animales. Antes de pasar a humanos, hay que comprobar la eficacia y, sobre todo, la seguridad de estas terapias de tan alta precisión. Quizás por esta razón, en 2017, la conocida revista científica «Science» celebró como gran descubrimiento del año el desarrollo de una terapia génica para tratar la atrofia muscular espinal, una enfermedad rara que causa la muerte de bebés antes de los cuatro años de vida. De nuevo, la terapia génica ofreciendo esperanza donde no la había.

Las terapias génicas actuales combinan el conocimiento adquirido en muchos ámbitos científicos, desde la terapia celular combinada con edición génica «in vitro» para introducir las células tratadas al paciente, a la edición génica «in vivo», usando virus menos inmunogénicos o vesículas lipídicas. La terapia génica es una medicina de altísima precisión y las enfermedades minoritarias, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas son los destinos terapéuticos más evidentes. Todavía queda mucho por investigar, pero sobre todo nos enfrentamos a nuevos y difíciles retos: cómo desarrollar terapias génicas eficientes para las enfermedades susceptibles de ser tratadas, y especialmente, cómo hacer que estas terapias sean asequibles para todos los pacientes que la necesiten.