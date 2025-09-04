¿Cuánto nos beneficia la quita de la deuda valenciana?

Entre 2017 y 2022, INFORMACIÓN publicó tres monográficos sobre las economías española y alicantina elaborados por el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante de los que fui coeditor. En el último, los profesores Julián López y Ángel Sánchez dedicaron un capítulo a la financiación de la Comunidad Valenciana donde analizaron por qué el actual sistema de financiación es poco equitativo y por qué era preciso modificarlo para evitar casos como el de nuestra Comunidad, la única con una renta por persona inferior a la media que recibe menos recursos de los que genera su capacidad tributaria. También publiqué hace dos años en INFORMACIÓN un artículo titulado “Lo que dice y no dice la consejera de Hacienda” en el que escribí que la señora Merino faltaba a la verdad al afirmar que la “nefasta gestión del Botànic y su incapacidad para contener el déficit eran responsables de la deuda valenciana”, ya que el IVIE o la Sindicatura de Comptes habían estimado que el peso de la infrafinanciación acumulada suponía entre el 75,5 % y el 77,9 % de dicha deuda. En ese mismo artículo añadí que “Los partidos políticos valencianos deben centrar sus esfuerzos en reformar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas porque son éstas las que corren con gran parte de los gastos del Estado del Bienestar”.

Dicho esto, voy a limitarme a ofrecer una cifra mínima de la cantidad que la condonación de la deuda propuesta por el Gobierno supone para la Hacienda valenciana utilizando dos posibilidades: que sea de 11.210 millones de euros como contempla el decreto aprobado por el Gobierno o de 18.000 si prosperara en Cortes la propuesta de Yolanda Díaz y Compromís, propuesta que se acerca a la de FEDEA y me parece más justa, ya que el modelo utilizado en el decreto contiene una tercera fase en la que aparece una quita adicional para las comunidades que han recibido una financiación por debajo de la media entre 2010 y 2022 que excluye a la valenciana porque, después de las fases 1 y 2, es la autonomía con más quita por habitante.

En 2024, la deuda ascendió a 60.332 millones de euros y los intereses de la misma a 1.100 millones. El ahorro de la quita sería la suma de los intereses no devengados cada año más el capital prestado que no habría que devolver en el momento de la amortización (11.210 o 18.000 millones según el caso).Dada la variedad de los préstamos existentes a plazos y tipos diferentes, me resulta imposible estimar esto último, de manera que me limitaré a dar la primera cifra. El ahorro anual por pago de intereses sería de 205 millones con la quita de 11.210 millones y de 329 millones con la de 18.000 millones.

Ofrezco algunos gastos del presupuesto de 2025 para que se calibre el coste de oportunidad. He seleccionado gastos relacionados con Educación porque la inversión en capital humano es una de las variables que incrementa la eficiencia económica y la equidad. La Consejería de Educación, Universidades y Empleo ha aumentado su presupuesto en 2025 en 288 millones. Se han dedicado 70 a la educación entre 0 y 3 años. Hay 90 millones presupuestados para la construcción de seis nuevos centros de Formación Profesional integrados y 60 millones para la reconstrucción de centros escolares destruidos por la dana. La Universidad de Alicante va a recibir 281 millones y la de Castellón, 152. Y un dato más. Los gastos en personal docente ascienden a 415 millones.

Lo ideal –pactar un nuevo sistema de financiación- es hoy imposible dado el clima de confrontación política. Sería bueno renegociar la propuesta de Yolanda Díaz y Compromís apoyándose en el informe de FEDEA y, en todo caso, opino que, sea de 205 millones o de 329 millones, ese ahorro anual supone un alivio no desdeñable.