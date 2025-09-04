Durante el mes de agosto empezaron a entrar en casa macetas con plantas exóticas, de esas de las selvas tropicales del Amazonas donde crecen debajo de las copas de los árboles y que se caracterizan por su follaje tan colorido. El encuentro ha sido muy agradable y me ha animado a dibujarlas en mi cuaderno de apuntes a medida que iban llegando. Al tiempo que consultábamos en internet sobre su biografía y cuidados específicos. Fascinante la naturaleza.

El azar hizo que tropezara con un librito ya leído que estaba por entre los papeles: El Dibujo Verde. Relájate y reconecta con la naturaleza (2023), de la doctora Ali Faxon, una ambientalista que ha desarrollado el movimiento Greensketching (Dibujo Verde) para ayudar a la gente a relajarse y reconectar con la naturaleza. En palabras suyas: «¿Qué es exactamente el ‘dibujo verde’? Se trata de un enfoque aparentemente sencillo, pero silenciosamente revolucionario, para dibujar la naturaleza que te invita a pensar en el dibujo de una manera completamente nueva, no como una práctica artística sino como una herramienta para ver, disfrutar y conectar con la belleza de la naturaleza, a tu manera, para tu propio bienestar».

Dibujo verde. / Juan Llorens

En la práctica, el dibujo verde combina el dibujo de campo, el diario de la naturaleza, el dibujo consciente, el dibujo urbano y el dibujo botánico, pero se distingue tanto por su propósito –mejorar la conexión con la naturaleza y el bienestar- y estos tres principios rectores clave: a) centrarse en la observación y no en la obra de arte; b) un enfoque para disfrutar de la naturaleza; y c) un enfoque para dibujar a tu manera, para tu propio bienestar.

Dibujo verde. / Juan Llorens

La enorme similitud de los principios del Dibujo Verde con las intenciones pedagógicas de nuestra agrupación de dibujantes, Cuadernos Viajeros (2010), inspirados en las libertades expresivas del Art Brut de Jean Dubuffet, hizo que le diera una nueva lectura al libro y reconociera el mérito de la doctora Ali Faxon al tener en cuenta los miedos de la gente para ponerse a dibujar: «Dibujar es una herramienta fantástica para conectar con la naturaleza y el bienestar, pero si queremos que más gente dibuje la naturaleza, creo que debemos hacer que dibujar sea mucho más accesible. […] Por eso decidí desarrollar una nueva práctica del dibujo, una que pudiera ayudar a personas de todas las edades a conectar con la naturaleza y mejorar su bienestar. La llamé ‘dibujo verde’. Quería que dibujar la naturaleza fuera lo más divertido y ameno posible, abordando las barreras más comunes para participar: la aparente falta de talento, tiempo y experiencia en la naturaleza».

El movimiento ecológico se dio a conocer en 2020 y cuenta con embajadores de Dibujo Verde en diversas partes del mundo. El Manifiesto del Dibujo Verde es el siguiente: 1) Bocetamos la naturaleza donde sea que podamos. 2) Nuestros dibujos nos ayudan a ver, disfrutar y apreciar la belleza de la naturaleza con nuevos ojos. 3) Dibujamos a nuestra propia manera, por nuestro propio bienestar. 4) Celebramos la experiencia de bocetar y cómo nos hace sentir, no la calidad de los dibujos. 5) Inspiramos y alentamos a otros a dejar sus teléfonos y agarrar un lápiz. 6) Queremos y protegemos nuestro hermoso planeta. 7) Compartimos nuestras aventuras de dibujo verde en línea (#greensketching). 8) Reconectamos con la naturaleza un dibujo a la vez.

Dibujo verde. / Juan Llorens

Por todo lo escrito, creo que mis dibujos de vacaciones de este verano pueden considerarse con pleno derecho como ‘dibujos verdes’. Para su realización he tenido las plantas sobre la mesa a dos palmos de mis narices y he disfrutado mucho analizando las vetas y los diseños de las hojas, sorprendentemente auténticas paletas de pintor. Ha sido en un interior y con el aire acondicionado puesto. Las hojas se movían imperceptiblemente mientras las dibujaba y parecía que se estaban riendo de mi precisión en la representación gráfica. Menos mal que en internet me cuentan que las calatheas y las marantas son plantas exóticas, originarias de las selvas tropicales y bosques umbríos del Sur y Centroamérica y que repliegan las hojas por la noche. Mira por dónde yo las iba dibujando por la mañana, precisamente cuando se estaban desperezando lentamente.

He hecho los dibujos con los materiales más humildes, bolígrafos de punta gruesa, y he titulado cada dibujo «camino de la selva» en clara alusión al viejo sueño de los cuadernistas de Cuadernos Viajeros de irnos a vivir unos años a la selva misteriosa y volver a Elche cargados de cuadernos con «dibujos selváticos»: cocodrilos, monos, plantas carnívoras, papagayos serpientes… La idea era sacudirnos de encima la mentalidad de hacer cuadros para decorar el hogar y sustituirla por dibujar en cuadernos con carácter de aventura, aún a sabiendas de que podrían comernos las anacondas o los cocodrilos. De ahí que tengamos tanto empeño en dominar el apunte rápido hecho con el mínimo material. Todos deberíamos tener un entrenamiento verde. Es lo más para soñar despierto, para viajar lejos. Continuará…