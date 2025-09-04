El júbilo total

Rafa Arjones

Atención a una apoteosis de alegría que viene sucediendo en Villena en la madrugada del 6 al 7 de septiembre, y que todavía no ha sido descubierta por los fotógrafos de renombre, ni por los antropólogos afamados, ni por los estudiosos más reputados de la fiesta.

En la noche mentada tiene lugar el desfile más largo de cuantos se celebran en la geografía de los moros y cristianos, con una duración de ocho horas y unas dimensiones colosales en cuanto a participación. Hasta ahí no hay novedad porque ya es sabido que desfilan doce mil festeros y las bandas de música superan el centenar y medio. Las cifras son frías.

De lo que quiero hablar es de una escena que no sale en las televisiones porque sucede en el contraplano de las cámaras. Comenzó a gestarse pasada la pandemia, allá por 2022, cuando la juventud de la población y la comarca decidió tomar las tribunas recién instaladas y actuar de público enfervorecido hacia los compañeros de desfile. En ningún lugar de la geografía festera se ha visto nada semejante. En tan sólo tres años el fenómeno se ha desbordado y bien merecería un estudio, amén de un buen reportaje televisado.

Ojo, que tiene lugar a unas horas impensables. Cuando acaba el desfile oficial, a las cinco de la madrugada, son miles los jóvenes que de una forma espontánea continúan haciéndolo tras la última banda de música. De verdad que merece la pena ver, siquiera una vez en la vida, y siquiera durante un rato, la efervescencia festera que se vive en la calle a estas horas. Algo muy potente se está cociendo en Villena en las madrugadas del 6 de septiembre, y convendría ir poniéndolo negro sobre blanco.