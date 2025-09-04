Un verano de lecturas: silencio y olvido

"Parecíale que todo aquel suceso pasaba en sueños" Miguel de Cervantes (Don Quijote de la Mancha)

No hay mejor época para leer las dos partes de Don Quijote de la Mancha escrito por Miguel de Cervantes, la obra cumbre de la literatura de todos los tiempos, que durante los meses de verano. Por dos motivos. El primero, porque es durante estos meses del año donde se desarrollan las aventuras, vivencias, dolores y alegrías de sus dos protagonistas, un hidalgo venido a menos y un labrador, y en segundo lugar porque es en el ocioso tiempo del verano donde se dispone de tiempo suficiente, de ánimo y de días largos de luz, para meterse de lleno en un libro que leído de la manera correcta puede cambiar la vida de su lector. De esa vida alrededor de las aventuras del Quijote trata precisamente el último libro de Antonio Muñoz Molina. Me refiero a El verano de Cervantes (Seix Barral, 2025), que es para mí para mí uno de sus mejores libros. En él Muñoz Molina explica su relación con un libro que empezó a leer en su niñez y que le ha acompañado toda su vida.

Podemos deducir de la lectura de sus páginas que Muñoz Molina se considera afortunado por haber podido compartir su vida con Don Quijote de la Mancha. El Quijote, como se le conoce, es un libro con muchas ramificaciones, personajes de todo tipo, historias que se desarrollan dentro de otras y sobre todo con reflexiones sobre la propia existencia del ser humano. Es el Quijote un compendio de cómo era la sociedad, el arte y la literatura de finales del siglo XVI y principio del XVII, en el que la Iglesia ejercía un férreo control y España se acercaba primero al desastre de Fernando VII y después al del 98. Todo ello hace que la vida del lector del Quijote evolucione con el paso de los años al mismo tiempo que evolucionan sus páginas. Se ha dicho que el Quijote es un libro que hace reír al niño, pensar al joven y llorar al viejo. A medida que el lector se adentra en su propia vida y en las páginas del Quijote, que viene a ser lo mismo, cambia la perspectiva que se tiene de su protagonista principal. Se busca la dignidad propia y de Alonso Quijano como si fueran una sola.

Cervantes escribió una obra maestra en la última parte de su vida y en ella reflejó todo lo vivido; sus dificultades, sus viajes por toda España, la soledad del camino, las gentes que conoció en fondas en medio de la nada, sus desilusiones, un cautiverio en Argel y unas pocas alegrías. Cada vez que vuelvo a leer el Quijote, en estos últimos años, me alegro de no tener 25 o 30 años otra vez y de no tener que regresar al tiempo de los envidiosos, de los ignorantes que se creían muy inteligentes y de las falsas vidas inventadas por los que me rodeaban. Leo a Cervantes y lo entiendo mejor que nunca sobre todo por lo que no dice; sus personajes hablan por él.

Muñoz Molina recuerda su niñez y compara los elementos comunes de su vida en el campo con las fondas y aldeas que describe Cervantes. A pesar del tiempo transcurrido los discursos que Cervantes pone en boca de sus personajes son actuales porque están basados en los mismos deseos de vivir que tenemos hoy en día. Cervantes utilizó la ironía para poder criticar a los estamentos privilegiados con especial cuidado de no enemistarse con ninguno de ellos. Incluso se podría hablar de personajes femeninos que reivindican su capacidad de no tener que depender de ningún hombre.

Hace unas semanas, caminando con mis hijos por las salas del Museo del Prado, hablaba con ellos sobre la importancia de los personajes secundarios de los cuadros que, a veces, como en Las Meninas o La rendición de Breda de Velázquez , aparecen desdibujados. Son ellos, sin embargo, los verdaderos protagonista de las historias que hay detrás de cada cuadro. Cervantes, en el tiempo de su vida, fue un hombre casi anónimo que a duras penas destacó en la literatura pero con el paso del tiempo se convirtió en el escritor más importante de la humanidad. “Duermo en el silencio del olvido”, se quejaba ante el ninguneo del resto de sus escritores coetáneos.

Me considero afortunado de llevar 30 años leyendo a Muñoz Molina desde aquel lejano El jinete polaco (1991), de haber pasado miles de horas leyendo y visitando museos y exposiciones en España y en una decena de países. Con El verano de Cervantes he recuperado yo también las veces que he leído el Quijote en épocas diferentes de mi vida, una vida que poco a poco se va convirtiendo en silencio y olvido.