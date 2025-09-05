50 años de la SCD Intangco.

Llevo 45 años en la Sociedad Culturo-Deportiva Intangco y quería aprovechar este acontecimiento para dar las gracias a todas y todos aquellos que han participado en esta gran aventura que se inició hace 50 años, un 6 de septiembre en la plaza Primero de Mayo.

En los agradecimientos siempre hay un lugar especial. En este caso quería dárselo a nuestras familias. Sin su apoyo y su dedicación incondicional nada de esto hubiera sido posible. Son tardes, noches y fines de semana de fútbol, días enteros fuera de casa. Gracias especialmente a esas parejas que nos han acompañado siempre en esta loca pasión que es el fútbol. Sin vosotras no hubiera sido posible.

Cuando esta andadura empezó nos unimos personas que no esperábamos nada a cambio. Solo necesitábamos ver a esos niños y niñas disfrutar de su deporte, formarles en el compromiso y el compañerismo, saber que quizá estábamos aportando para que fuesen mejores personas. Hoy sabemos que valió la pena. En segundo lugar gracias a esos «locos» que dieron y dan su tiempo de forma altruista.

Son miles de personas las que han crecido haciendo deporte con nosotros y aprendiendo valores que traspasan el fútbol, que llegan a su vida para quedarse. Muchos de ellos hoy traen a sus hijos e hijas para que lleven nuestro escudo y se formen con nosotros. Gracias por vuestra confianza. Ha sido y es un placer.

Llega el fin de semana y no falla, las gradas se llenan, son esos padres, madres, abuelos y abuelas dispuestas a animar y dar aliento. Y es que ese ha sido siempre un pilar que desde la SCD Intangco hemos intentado reforzar. Porque no hay grito más fuerte que el de una madre animando a su hija, no hay abrazo más cálido que el de un padre consolando a su hijo, no hay palabras más cercanas que la historia de un abuelo que recuerda sus días de fútbol junto a su nieta y no hay caricia más reconfortante que la de una abuela sobre su nieto. Gracias familias por vuestro apoyo, recordad que el fútbol se vive y se disfruta, dejadles vivirlo y disfrutarlo a su manera.

En muchas ocasiones, especialmente al inicio de estos 50 años, nuestro soporte económico dependía de empresas que aportaban lo que podían para que jóvenes, que muchas veces ni siquiera conocían, disfrutasen de su deporte favorito. Para mí dejaron de ser empresas. Conocí personas que se convirtieron en amigos. Gracias por vuestra generosidad.

Por supuesto, agradecer al Ayuntamiento de Elche que pone a nuestro servicio unas instalaciones deportivas envidiables. También a los medios de comunicación por darnos voz y estar a nuestro lado.

Gracias a nuestro Elche CF, al que le recuerdo que tenemos una de las mejores canteras de España y espero que sepan valorarlo y darles la oportunidad de brillar en el equipo de su ciudad.

Y por último, puede que uno de los agradecimientos más importantes: a las personas que ya no están con nosotros, que levantaron este club cuando sólo éramos ilusión. A ellos, que siempre van a ser una huella imborrable en este legado. Gracias de corazón, seguiremos hablando de vosotros para que nada se olvide, para que vuestro recuerdo perdure.

Gracias SCD Intangco por una labor encomiable, por dejarme vivir esta pasión y por entender que esto no va solo de fútbol.