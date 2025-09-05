Áreas de influencia

El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

“Al sacar -Trump- a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico propuesto por la administración anterior, ha hecho que el país pierda prestigio en una de las regiones más dinámicas del mundo en términos económicos, y ello sucede justamente cuando el presidente chino Xi Jinping aparece como el líder más poderoso de su país desde la época de esplendor de la dinastía Qing en el siglo XVIII”. Fue durante su primer mandato cuando Donald Trump tomó tan disparatada decisión deshaciendo el trabajo que anteriormente había desarrollado Obama. La advertencia es de Madeleine Albright en su libro “Fascismo. Una advertencia” pág 273 (Paidós 2018) referido muy claramente a “Trump es el primer presidente antidemocrático que tiene Estados Unidos en la historia moderna", "si estuviera en una nación con pocas garantías democráticas, sería un dictador, que es justamente lo que él por instinto desea ser”.

En este segundo mandato Donald Trump ya ha elegido entre la dominación global o el liderazgo global. Dilema que tiene Estados Unidos y del que escribió el otro secretario de Estado demócrata, Brzezinski, una hegemonía global, que nadie pone en duda, que puede basarse en un liderazgo consensual en los asuntos mundiales o si, por el contrario, la primacía norteamericana descansa principalmente sobre una dominación basada en la fuerza; la dominación elegida por Trump sitúa a Estados Unidos en una posición de excepcional preponderancia, pero es una hegemonía a corto plazo, porque no se asienta en el acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y Europa que lo hacen verdaderamente omnipotente. Un gran diplomático norteamericano, George F. Kennan, extraordinario conocedor de la Unión Soviética y de la mentalidad rusa e impulsor del final de la guerra fría, ya advirtió que tras la desaparición del Pacto de Varsovia, extender la OTAN hacia la frontera rusa como hizo Clinton, era el comienzo de “una nueva guerra fría”. La estrategia euroasiática de la Alianza Atlántica no sólo ha chocado con la mentalidad rusa; sino que ha dejado a Europa colgada de la brocha del incumplimiento del aliado norteamericano.

La reunión en Tianjin de la Organización de Cooperación de Shanghái es una contestación en toda regla a la estrategia desarrollada por Donald Trump. La reunión de Putin, con Xi Jinping y Narendra Modi, la reunión de grandes potencias -Rusia, China, e India-, demográficas, económicas, políticas y militares nucleares de medio mundo, es una alternativa en toda regla a la dominación que Trump intenta imponer. A pesar de las discrepancias existentes entre India y China por los límites fronterizos, los dos países son el treinta por ciento de la población mundial. La imposición norteamericana de aranceles del 50 % a la India, ha ayudado a reunirse con China; también ha conseguido unir a Rusia y China, lo que la diplomacia norteamericana trató de evitar durante décadas. A diferencia de la época soviética, la presencia de Putin es un reconocimiento de la superioridad militar y económica de China, su apoyo le ha permitido mantener la guerra en Ucrania. En resumen China es el gran líder de Asia -y de los BRICS- además de la segunda potencia económica y militar mundial aunque Estados Unidos ostente por ahora la primacía mundial en ambos aspectos.

A medida que el presidente Donald Trump invoca conceptos de la era Reagan como “la paz a través de la fuerza” para orientarnos su visión y su estrategia internacional dividiendo el mundo en zonas de influencia resurge el debate sobre si fue la administración Reagan la que obligó a Moscú a seguir una vía de reforma que puso fin al imperio soviético como defienden algunos académicos. Según estos, Reagan logró la reforma del imperio soviético intensificando las políticas de confrontación antes de recurrir a la diplomacia y adoptar políticas de distensión, que según algunos son las que debería seguir Trump con la China actual. Para otros el fin de la guerra fría y la caída de la Unión Soviética fueron principalmente obra del líder soviético Mijail Gorbachov quien no necesitó incentivos para adoptar la glasnost y la perestroika, para estos últimos la rivalidad de Estados Unidos con China sólo puede terminar si el líder chino Xi Jinping es sucedido por un auténtico reformista a la usanza de Gorbachov, cosa harto improbable, lo que hace del mundo un lugar más peligroso dividido en áreas de influencia.

La opción de Trump por la fuerza y los aranceles unilaterales empujan a Europa y al resto de potencias económicas o militares a construir alternativas que les permitan una mayor autonomía de Estados Unidos. Y a sortear influencias ajenas.