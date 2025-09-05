Ceteris paribus o casi todo sigue igual

Existe una práctica habitual acerca de utilizar frases latinas para fijar una explicación a un fenómeno que está ocurriendo en la actualidad. Y ello, ante la facilidad de concretar determinadas cuestiones que surgen en la vida bajo la sabiduría y experiencia que la cultura dimanante del latín ha implementado en nuestra sociedad antigua y moderna para, con la referencia, tan solo, de una o dos palabras referir la explicación de un fenómeno que ocurre en concreto, y buscar soluciones mediante la aplicación del contenido que expresan esa palabra o frase en latín, por lo que no se trata, como algunos la denominan, como una “lengua muerta”, sino que está muy viva, porque la seguimos utilizando en aquellas expresiones, frases, o palabras que encierran una explicación a algo que está ocurriendo en nuestras vidas.

En este orden de cosas, la expresión latina ceteris paribus se refiere a un supuesto económico en el cual es capaz de estudiar una variable específica en relación con las demás, con el objetivo de encontrar o de entender un determinado fenómeno económico y se plasma en la expresión “Todo lo demás constante”, cuando se tiene como objetivo estudiar por separado cada sector económico, considerando que los demás permanecían sin modificaciones. Fue atribuida esta teoría metodológica de análisis al célebre economista Alfred Marshall, y su objetivo era observar, de manera individual, las relaciones entre distintas variables dentro de un determinado mercado, asumiendo que el resto de la economía no se mueve. En esta línea se suele poner como ejemplo que en la oferta y la demanda si la oferta se reduce, el precio del producto será superior. Pero cuando se pone esto de manifiesto se parte de la situación de que el resto de variables permanecen igual, con lo que es una teoría que puede aplicarse para analizar dos circunstancias o elementos en un momento puntual, entendiendo que los que les rodean permanecen sin alteración, para obtener una respuesta a corto plazo, porque no es posible, o es infrecuente, que si dos elementos han cambiado al resto de los que se refieren a los mismos no lo habrán hecho “todavía”. Pero deja de tener importancia la tesis del ceteris paribus si queremos buscar una solución a la modificación puntual de dos elementos si lo queremos analizar o proyectar a largo plazo, por cuanto, a buen seguro, el resto de circunstancias que se relacionan con estas dos, posiblemente, también cambien, por lo que la obtención de una solución concreta, rápida y eficaz a la modificación de las dos primeras no nos permitirá abstraernos del resto de circunstancias que a largo plazo habrán cambiado.

Esta teoría procedente del latín tiene mucha importancia cuando debemos buscar una solución urgente e inmediata a algo que está ocurriendo en la sociedad, analizando la relación de causa a efecto entre algo que ha ocurrido y el resultado que se produce, pero haciendo abstracción de otros factores que debemos entender que no se tienen que haber modificado todavía por falta de tiempo para ello. Por ello, es preciso buscar una solución rápida e inmediata ante estas dos situaciones primeras para evitar que el resto de circunstancias puedan resultar afectadas por aquellas y que el daño que se puede provocar en la sociedad sea mayor.

La aplicación de esta teoría nos permite, en consecuencia, evitar el resto de circunstancias paralelas a las dos que estamos analizando y que puedan también modificarse causando un daño superior, y cortando de raíz el incremento de este daño si somos capaces de aislar las dos primeras circunstancias por la facilidad que supone el análisis concreto de las mismas sin tener que hacerlo con otras que puedan estar relacionadas con aquellas.

El problema que surge es que en muchas ocasiones el retraso en la búsqueda de soluciones inmediatas permite que, conocida la razón por la que se ha producido un daño, no entremos de lleno en las razones que la han provocado y esperemos tiempo para ello, derivándose un daño mayor por la tardanza en encontrar soluciones a problemas graves que sufre la sociedad.

Por ejemplo, existe una costumbre muy dañina que es la relativa a que ante un problema conocido y concreto que puede existir en la sociedad siempre se busca como solución la creación de comisiones de analistas que tratan de buscar cuál es la razón del problema existente y cuáles son las soluciones al mismo, o la reiterada costumbre de la aprobación de los conocidos como pactos de Estado que lo que hacen es retrasar la solución a los problemas de la sociedad, al ampliar la modificación de las circunstancias colaterales a la principal razón y efecto que provocó el daño concreto en un área determinada de la sociedad. Por ello, más ceteris paribus, y menos comisiones y pactos de Estado para resolver los problemas de nuestra sociedad.