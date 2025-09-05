Cuarto año de la IA en el aula: sin miedo, con pedagogía

Desde que OpenAI lanzó ChatGPT en noviembre de 2022, la inteligencia artificial ha ido evolucionando a pasos agigantados, transformando de manera profunda el terreno educativo. En poco más de dos años, hemos pasado de ver esta tecnología como una amenaza a reconocerla como una aliada indispensable para una enseñanza más motivadora y centrada en el aprendizaje activo.

En 2024 varios estudios evidencian la mejora del rendimiento académico con un uso efectivo y ético de ChatGPT en educación. Además, en entornos multiculturales, la IA potencia la motivación intrínseca y el sentido de autonomía. También ayuda a promover el aprendizaje personalizado al aplicar sistemas adaptativos basados en inteligencia artificial. Durante este año más del 90 % de estudiantes universitarios la están usando para la realización de tareas, que no para copiar, y para estudiar. El colegio australiano St. Mary MacKillop ha reportado mejoras del 47 % en la calidad de las respuestas, mayor motivación del alumnado y el 90 % de sus profesores han valorado positivamente el uso de la IA.

Pedagogía valiente

La reacción inicial ante la IA en la educación fue de miedo: plagio, pérdida de autenticidad, evasión del esfuerzo cognitivo… Sin embargo, esta lógica se repite con cada innovación: calculadoras, internet, iPads… siempre llegan acompañadas por miedos que con el tiempo se disipan cuando se integran con pedagogía activa y reflexión crítica.

Hoy más que nunca, los docentes tenemos un reto apasionante en el que prohibir la IA es contraproducente. No podemos permitir que se cree una nueva brecha digital entre quienes aprenden a utilizarla y quienes no, pues alimentaríamos la desinformación y limitaríamos el potencial motivacional y creativo. Lo verdaderamente pedagógico sería:

• Enseñar IA con propósito, desarrollando competencias de pensamiento crítico, ética digital y evaluación de fuentes.

• Formar a los docentes en el control del proceso para que diseñen cómo, cuándo y con qué fin usar IA (human-in-the-loop).

• Utilizar metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, retos, gamificación, aprendizaje adaptativo o ApS, potenciadas por IA para generar motivación, autonomía, colaboración y feedback inmediato.

Las aplicaciones de IA no son “magia” ni sustituyen al docente, pero sí aceleran procesos, liberan tiempo y potencian la creatividad y la personalización. Lo esencial es usarlas con criterio pedagógico: planificar primero la metodología y después elegir la herramienta que mejor encaje.

Al comenzar este nuevo curso escolar en el cuarto año de “IA para todos”, el desafío es claro: no necesitamos prohibiciones ni resistencias, sino una pedagogía valiente que enseñe a usar la IA con propósito, creatividad y ética. Con el respaldo de evidencias robustas sobre los beneficios en rendimiento, motivación y personalización, tenemos la responsabilidad de aprovechar herramientas como ChatGPT, NotebookLM, Canva, etc.

Educadores, hoy más que nunca, podemos diseñar actividades que combinen IA y metodologías activas para inspirar, motivar y profundizar el aprendizaje real. Dejemos atrás el miedo. Pongamos al profesorado, a los procesos y a los estudiantes en el centro. Feliz curso.