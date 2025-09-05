En defensa del colectivo trans

En un lugar del Congreso, de cuyo nombre no quiero acordarme escuché, atónito e incrédulo, las palabras de un exmagistrado del Tribunal Supremo, que tiemblo ante las posibles causas sobre este tema que haya podido juzgar.

De una cosa no tengo ni la menor duda, si el ciudadano Borrego hubiese tenido un hijo llamado Francisco Javier que, a la mayoría de edad, se hubiese cambiado el nombre a Francisca Javiera, tras el terrible sufrimiento soportado de incomprensión por considerarse mujer, el susodicho padre biológico, como mínimo, la hubiese echado a la calle repudiándola en lugar de comprenderla, escucharla y, especialmente, quererla; pero esto, como a tantos y tantos españoles de presencia altiva y de sentimientos vacíos, como la gran mayoría de los asistentes, le aplaudieron con sonrisas poniendo la guinda la diputada de Vox Rocío Aguirre diciendo: “Muchas gracias Javier, la verdad es que, a veces, tenemos que reírnos un poco con estos temas tan serios y tan complicados. Siempre viene bien un poquito de humor”. Sin comentarios ante su cinismo y sarcasmo. Naturalmente, con un familiar trans, probablemente hubiese hecho lo mismo que su admirado ciudadano Borrego.

Como seguía diciendo Cervantes en el Quijote, con mi versión libre: “Ellos se enfrascaron tanto en sus lecturas de Mein Kamp (Mi lucha), entre otros libros justificativos de la causa nacionalista alemana, que se pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer se les secó el cerebro...” y pasó lo que he relatado y muchos más que vendrán porque estos personaje que se amparan en los derechos democráticos pero no en sus obligaciones, harán lo posible y lo imposible para repetir la Historia; esa Historia que empezó en 1919 y que nos llevó a un desastre brutal del que, por lo visto, no hemos aprendido nada.