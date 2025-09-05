Fue estupendo asistir a la serie ‘En primicia’, que presentaba Lara Siscar. Consistió en trece reportajes dedicados a otros tantos primeros espadas del periodismo. Un gustazo. ¿Pero por qué se hicieron tan pocos? ¿Por qué no hubo segunda temporada? Mientras llega, Filmin nos ha regalado en una única entrada otro trabajazo, ‘Mientras podamos preguntar’, un documental del cineasta y escritor Santiago Mazarro, autor de Senderos Salvajes, publicado en ediciones Pàmies. Su estreno y presentación oficial se realizaron en el contexto del Premio de Periodismo David Gistau, en honor al célebre periodista fallecido, que funciona como hilo conductor de la película.

En el documental, los periodistas más importantes del país se reúnen para hacer una radiografía del oficio. Voces de la talla de Carlos Alsina, Ignacio Escolar, Mònica Terribas, Almudena Ariza o Manuel Jabois se sientan frente a la cámara para diseccionar la situación en la que se encuentra el periodismo actual: "Los periodistas somos los primeros culpables de la crisis de reputación que tenemos", critica Rubén Amón.

En un mundo regido por las fake news, la posverdad, las redes sociales y la precariedad en el oficio, estos profesionales son los que, por una vez, responden preguntas en lugar de hacerlas: ¿Cómo es su relación con el poder? ¿Cuánto pesan las presiones del día a día? ¿Es rentable ser independiente en un contexto de audiencias polarizadas? Y, sobre todo, ¿qué sentido tiene la profesión en nuestro tiempo?

‘Mientras podamos preguntar’ fue presentado durante la ceremonia del Premio de Periodismo David Gistau, evento que reúne a varias de las personalidades más influyentes de este sector. Su figura es un hilo conductor que enlaza los testimonios de los entrevistados, con extractos de su voz en off que completan cada tema tratado.