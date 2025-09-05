«Quo vadis», Callosa?» Un año después: Callosa ante el espejo

El pleno municipal que el 3 de septiembre del año pasado convirtió a Amparo Serrano en la alcaldesa de Callosa de Segura. / Rafa Arjones

El 17 de agosto de 2024 pronuncié unas palabras que marcaron el final de una etapa en mi vida: anuncié mi renuncia como alcalde de Callosa de Segura, tras una profunda reflexión personal y profesional. Cerré aquella carta con una frase que sigue resonando: «Es la hora de la sociedad civil. No pienses qué puede hacer Callosa por ti, piensa qué puedes hacer tú por Callosa».

Pocos días después, el 3 de septiembre, el pleno municipal eligió a la nueva alcaldesa gracias a un pacto tripartito entre PSOE, UCIN y EU-Podemos. Un acuerdo que no se fraguó por convicción ni por un proyecto sólido para la ciudad, sino por pura estrategia política. Cobardía, en una palabra: fueron incapaces de presentar una opción de gobierno tras las elecciones de 2023 o una moción de censura cuando existía la posibilidad legal y política de hacerlo. Prefirieron esperar a mi renuncia para, en silencio, repartirse el poder.

En aquel momento asumí una decisión difícil: dar un paso al lado por la gobernabilidad de Callosa. Sabía que me exponía a críticas y reacciones, pero lo hice convencido de que la ciudad debía estar por encima de cualquier interés personal o partidista.

Hoy, un año después, no puedo evitar mirar a nuestra ciudad y preguntarme si hemos avanzado en ese camino o si seguimos atrapados en los viejos patrones que tanto lastran nuestro progreso. ¿Y qué ha pasado un año después? ¿Cuál es el rumbo de Callosa? La respuesta es clara: no hay rumbo.

Un pacto sin alma, una oportunidad perdida

El tripartito que gobierna hoy no ha sido capaz de ofrecer estabilidad ni una hoja de ruta clara. Cada partido juega su partida pensando en 2027, no en 2025. Y, mientras tanto, los problemas siguen ahí: inseguridad, convivencia deteriorada, infravivienda, sobreocupación, falta de oportunidades para los jóvenes, un casco histórico que se degrada, un comercio local que lucha por sobrevivir, servicios ineficaces e ineficientes por el modelo en el que siguen enclavados…

No se ha desarrollado ningún proyecto de calado propio. Todo sigue dependiendo de lo que se inició en etapas anteriores: obras, proyectos, contrataciones... Eso sí, paralizando procesos esenciales como la reorganización municipal o la incorporación de personal técnico en una plantilla ya mermada.

La consecuencia más visible es la paralización total del área de urbanismo y obras, un motor fundamental para el desarrollo de la ciudad que hoy está prácticamente bloqueado.

La vuelta de la vieja política

Callosa ha vuelto a ser dirigida por profesionales de la política que apenas han hecho nada diferente en sus trayectorias. Y lo más preocupante: el devenir del consistorio, y por ende de la ciudad, vuelve a estar manoseado por un grupúsculo muy reducido de personas, algunas incluso moviendo hilos desde la sombra y fuera del ámbito de la legítima representación política.

Así no se gobierna para una ciudad. Así se gobierna para intereses concretos.

El cainismo político, un freno mortal

Uno de los males que más daño hace a Callosa es el enfrentamiento cainita entre bloques, o entre partidos que se guardan rencores históricos: viejos rencores, ajustes de cuentas y tacticismos. Esa dinámica desgasta, divide y paraliza. Se invierte más energía en ajustar cuentas que en resolver problemas, en pelear que en gobernar. Y, mientras tanto, los retos reales de la ciudad siguen esperando.

La política callosina necesita un cambio cultural: menos trincheras y más puentes, menos tacticismo y más visión compartida de ciudad. El progreso no entiende de colores cuando se trata de asfaltar una calle, atraer inversión o mejorar la seguridad.

Y lo más grave: perdimos una oportunidad histórica. Ante un escenario postelectoral difícil, donde solamente cabía la geometría variable, Callosa pudo haber tenido el primer gran gobierno de concentración municipal, con PP y PSOE sumando fuerzas (el 70% de los concejales) para ofrecer estabilidad y grandes acuerdos de ciudad. Estoy convencido de que los ciudadanos lo hubieran agradecido. Pero pudo más la lógica de bloques y el miedo a perder cuotas de poder.

Callosa hoy: luces y sombras

Hay que reconocer los esfuerzos de asociaciones, colectivos y empresas locales que siguen empujando. Pero la sensación generalizada es de parálisis. No hay un proyecto común. Y sin proyecto, no hay futuro.

Callosa afronta en 2025 retos que no son nuevos, pero que se han agudizado: problemas de inseguridad, conflictos de convivencia, infravivienda y sobreocupación, un casco histórico que necesita regeneración urgente, y un tejido económico que no despega al ritmo necesario; así como una administración municipal en la mayoría de las veces lenta y que no responde a las necesidades de sus ciudadanos en la época en las que vivimos.

También hay luces: el esfuerzo de colectivos culturales y sociales, el empuje de comercios que resisten pese a las dificultades, y el trabajo callado de asociaciones y voluntarios. Pero la realidad es clara: la sensación ciudadana es que seguimos sin un rumbo definido.

Nuevas ideas para un nuevo rumbo

El futuro de Callosa exige valentía y visión, y eso pasa por diseñar políticas capaces de mirar más allá de la inmediatez. Uno de los grandes retos es la regeneración del casco histórico, que no puede seguir deteriorándose. No se trata solo de rehabilitar edificios, sino de darle vida a sus calles, atraer nuevos residentes, recuperar comercios de proximidad y poner en valor un patrimonio que es seña de identidad de nuestra ciudad.

La seguridad debe dejar de ser un eslogan y convertirse en una realidad cotidiana. Eso implica reforzar la presencia cercana de los cuerpos de seguridad, apoyarse en herramientas tecnológicas y garantizar que los vecinos sientan protección en todos los barrios, especialmente en aquellos más castigados por la conflictividad y la falta de recursos.

En paralelo, Callosa necesita un plan económico que apueste por el emprendimiento y el tejido local. La atracción de inversiones y el apoyo decidido a autónomos y pymes deben convertirse en pilares de desarrollo, generando empleo estable y nuevas oportunidades para nuestros jóvenes.

Finalmente, urge abordar una verdadera política de vivienda. El acceso a una casa digna no puede ser un privilegio, y menos aún para las familias jóvenes que quieren echar raíces aquí. Al mismo tiempo, hay que combatir de forma decidida la infravivienda y las dinámicas de sobreocupación que ponen en riesgo la convivencia y la cohesión social.

En definitiva, el futuro de Callosa no se construirá con parches ni con inercias heredadas, sino con decisiones valientes que abran un nuevo rumbo para la ciudad.

La sociedad civil: la gran esperanza

El hastío ciudadano hacia la política es real, y no es casual. Durante demasiado tiempo, los partidos han actuado como si el espacio público les perteneciera en exclusiva. No es así: la calle, los colegios, los centros culturales, los mercados y las asociaciones pertenecen a la gente. La indiferencia ciudadana hacia la política es comprensible, pero no puede llevarnos a la resignación.

Los ciudadanos no deben limitar su papel a elegir representantes cada cuatro años. Pueden y deben organizarse, proponer, fiscalizar y liderar iniciativas. El futuro de Callosa no puede depender solo de los vaivenes electorales.

Hace un año dije que era la hora de la sociedad civil. Hoy lo reafirmo y amplío con más fuerza: o tomamos las riendas juntos, rompiendo la lógica de bandos y rencores o el tren del futuro pasará de largo.

Callosa tiene recursos, talento y corazón. Pero necesita menos trincheras y más puentes. Menos cálculo electoral y más generosidad. Porque el futuro no entiende de colores, solo de valentía y visión compartida.