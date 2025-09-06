Esto está que arde

Se acabaron las vacaciones de articulista dominguero: pongo música clásica y me paro a pensar qué escribir. Ya sé que hay mucha gente que escribe sin pensar primero, pero yo no soy tan inteligente. Pararse a pensar es ya una de las cosas más extrañas y difíciles de conseguir. Más bien pensamos sólo mientras nos movemos, mientras asumimos que cualquier rutina es mala, que toda novedad es buena. “Nunca se es suficientemente moderno”, creo que dijo algún poeta francés, aunque ahora un ingenio informático me dice que no se sabe quién fue el primero, y mezcla a Foucoult con Sontag. Y todo eso en relación con algunos críticos -Latour, por ejemplo- que dicen que lo que nos pasa es que nunca fuimos modernos. Vaya por Dios. La verdad es que a estas alturas me da lo mismo, que lo que quería defender es que el pensamiento requiere de experiencia, claro, pero también de rutina, sobre todo de rutina.

Antes, se cogía estas especiales vacaciones porque nunca pasaba nada en agosto. Uno podía reírse de la canción del verano o de las astracanadas de empresarios dedicados a captar turistas. Quizá se podía glosar un incendio forestal, por entonces relativamente disciplinados. Los políticos veraneaban aquí y allá, sin que ello supusiera crisis de Estado. Pero todo eso se ha acabado. Agosto es el mes preferido para que la naturaleza siga desbocándose con incendios convertidos en asesinos engendros, para que haya una mortal epidemia de muertos por el calor, para que la política tome sus recreos en balnearios de lodo, para que el fútbol se solace apurando sus millones en fantásticos escenarios. Y Mazón siga empeñado en sumar el ridículo a la tragedia, convocando alarmantes comparecencias para decir sólo que va a hacer lo que ya debió haber hecho, y para demostrar que es incapaz de hablar de los dineros públicos como si fueran públicos y no salieran de su bolsillo. Y ahora, en fin, estamos con lo de la quita. Yo, que soy de la vieja escuela, creo que más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero la política está muy desabrida desde que, antes de hablar de economía, haya que escenificar una tragedia calderoniana de honores heridos y agravios imperdonables. Y hasta se muere medio Dúo Dinámico: desmedida metáfora sobre los peligros del fin del pluralismo.

Volvemos de vacaciones y los mejores artículos leídos son los que demuestran que en ese vacío de las almas y los cuerpos bronceados es como si no hubiera ocurrido nada. Pero aquí nos encontramos con un problema: si lo que queremos es una estabilidad que nos libere de la incertidumbre y de las noche ecuatoriales, y lo más inestable es lo que es fiel a sí mismo: ¿qué va a ser de nosotros? He leído, a pie de piscina, un ensayo muy interesante de Calasso: “El libro de todos los libros”, una suerte de interpretación de la Biblia; y descubro que para aquellas gentes, tan brutas y con un psicópata por Dios, la única manera de arreglar asuntos similares era reconocer profetas. Quizá haya alguno entre nosotros y pase desapercibido. Pero más bien el problema es la sobreabundancia de influencers, augures del cuarto de hora siguiente, prescriptores de nimiedades para ir pasando el mal trago de los calores apabullantes, constructores de la imbecilidad nuestra de cada día en redes y pantallas.

La gente está que trina. Entre tanto desvarío, la estupidez natural se siente amenazada por la inteligencia artificial, y ruge. Y los políticos, representantes de la sociedad de masas, observan y copian. Insultan unos tras simplificar sus cuitas, insultan los otros por ser fieles a su mandato democrático. Y los insultantes populares se sienten agredidos por esa incívica guerra de denuestos. Yo creo que en este momento eso es lo que más molesta a la sociedad: que los políticos se insulten sin parar. Es razonable. Hace unos años eso no pasaba: las formas se cuidaban. En aquella época el soberano se enfadaba, casi tanto como ahora, acusando a los políticos de “pasteleo”. Como hubo un tiempo en que se increpaba a los políticos por su excesiva ductilidad, por la capacidad de compromiso que les llevaba un día sí y otro también, a pactar con los adversarios, haciendo, necesariamente, dejación de ideología y coherencia. El tiempo y las costumbres no han salvado de esta perversidad: ahora todos mantienen sus promesas –sean antiguas o de reciente adquisición- contra viento y marea, haciendo imposible todo entendimiento, más allá de las fronteras que impone el miedo al otro o el cálculo electoral. Como los más extremistas son los que tienen más ideología y menos sentido de la responsabilidad, no es extraño que la ultraderecha avance: para muchos son los más cumplidores. Para eso basta con negar cada día al anterior, con basar en delirantes falacias sus proyectos y no entrar nunca en debates en que se ponga en tela de juicio la verdad última de sus mentiras. Lo hacen alegremente: saben que a sus votantes activos o presuntos todo eso les da lo mismo, igual que muchas personas muy bien informadas siguen fumando.

Así que bien no estamos. Los políticos… bueno, y los periodistas, y los dueños de medios de comunicación y los influencers, y los profesores, deberían aprovechar sus ocios para cavilar en esto: ¿cuál es el límite permisible en el ataque al otro?, ¿cuánto merece la pena renunciar a un porcentaje apreciable de ideología para construir pactos?, ¿hasta dónde puede seguir haciéndose demagogia para atacar la demagogia adversaria? Y no por razones morales, sino desde el puro pragmatismo de la sostenibilidad política del sistema democrático. E incluso por el bien de tu alma y el éxito futuro de tu partido.

En toda esta perorata hay un olvido que no es tal: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque hay razones y no meras casualidades. Pero eso lo dejaremos para otro momento. Hoy me sentía levemente nostálgico de otras vueltas al cole, con olor de goma de borrar y perfume de viruta en sacapuntas y de la tinta fresca de los libros. Pero ahora, al parecer, ya no soy bastante moderno, o lo soy demasiado. También influye la Suite nº1 para violoncello de Bach. Y un recuerdo persistente: en las postrimerías del franquismo, en 1971, el genial humorista Jaume Perich publicó un libro de chistes gráficos que fue parte de la partitura de la Transición con su crítica ácida del discurso franquista. Uno de los más agraciados chistes aludía al lema del gobierno de la época para prevenir incendios forestales: “Cuando el bosque se quema, algo suyo se quema”… “El Perich” se limitó a añadir: “Señor Conde”. Lo que añoro ahora es que esa inteligencia convertía en complejo lo que era simpleza propagandística. Pero hoy eso mismo sería una bobada intolerable: la guerra entre buenos y malos se ha complicado. ¿Quién es tan valiente como para explicarlo en lugar de refugiarse en la cobardía de la injuria?

(Parad el genocidio de Gaza)