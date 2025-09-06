Cavilaciones.

Después de mucho cavilar, me levanto de mi magnífico sillón, cansino, pesándome más de la cuenta los kilitos que me sobran, y me dirijo diligente hacia un gran espejo de cuerpo entero que tengo en el dormitorio.

Me coloco de perfil y compruebo, pesaroso, que mi barriguita ha aumentado unos centímetros que delatan los abusos de las picaditas entre horas y las cañitas frías para sosegar el calor. Mirándome de reojo intento ocultar los volúmenes abdominales sacando pecho y descubro que ni aun así se parece aquello remotamente a una barriga plana tipo Cristiano Ronaldo.

Nos pasamos medio año intentando que el otro medio estemos mejorados físicamente

Acto seguido vuelvo a cavilar un ratito más y me prometo a mí mismo que a partir de mañana tendré que hacer unos cuantos abdominales para reducir el bulto y cuadricular el cuerpo. Ya sé que no llegaré a los tres mil diarios del mencionado Ronaldo, pero seguramente conseguiré una serie de diez, quizás dos o incluso tres, quién sabe.

Nos pasamos medio año intentando que el otro medio estemos mejorados físicamente, cuando en el fondo sabemos positivamente que no existen los milagros y que por muchos abdominales que lleguemos a hacer a diario, no nos aproximaremos, ni remotamente, al cuerpecito que luce el luso de referencia.

Pero hay otros muchos «caviladores» que llegan a la sana conclusión de que estar en forma no es cuestión de lucir tipito, sino de sentirse bien consigo mismo. Poder levantarte del sillón sin resoplar, poder atarte los cordones de los zapatos sin necesidad de ahogarte porque la barriga te impide respirar cuando te doblas, o simplemente subir con alegría los cuatro escaloncitos que te separan del fantástico ascensor.

Están también los que no cavilan y se embarcan a la aventura como si el cuerpo estuviera siempre dispuesto a los caprichos de cada cual. Un día se levanta uno optimista y se dice a sí mismo, voy a hacer deporte y se calza unas zapatillas de correr, que le han costado una pasta, hasta que cae en la cuenta de que se asfixia.

También tenemos a los intrépidos que, sin cavilar en absoluto, se meten en situación sin el menor remilgo. Si están en la nieve se calzan unos esquíes y se tiran montaña abajo como si fueran unos virtuosos del esquí y cuando se parten la pierna por cuatro sitios tienen que estar en rehabilitación seis meses para no quedarse cojos.

Está muy claro que el ejercicio es una fuente de salud, pero también de riesgos innecesarios. Hay que ajustarse a las posibilidades de cada uno, sin lucimientos, ni encandilamientos. Si no podemos correr, podremos caminar, la cuestión es moverse al son de nuestra música.