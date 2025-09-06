El verano, y especialmente si ha sido tan caluroso como el actual, exacerba mi natural misantropía. No sé por qué odio menos a la humanidad cuando hace frío, seguramente será un trauma infantil, pero la combinación de muchedumbres, pantalones cortos patéticos, camisetas de hombreras, chanclas y sudor me da una grima espantosa. En invierno al menos la gente va tapada.

Ya, ya sé que es injusto elevar a categoría la anécdota y que no todos somos iguales, afortunadamente, pero echen un vistazo a su alrededor en cualquier ciudad del mundo (de las supuestamente civilizadas) y el panorama es negro teléfono.

Donde se llega al máximo común denominador de las incomodidades, es en los aeropuertos y especialmente en el ratito antes de despegar y después de aterrizar. Cuando empecé a volar, allá cuando los hermanos Wright, la gente iba de lo más apañada en los aviones. Traje y corbata ellos, vestidos ellas, zapatos Oxford o tacones, nada de equipaje de mano que para eso habían facturado las maletas, si acaso un maletín o un neceser monísimos. El portaequipaje de encima de los asientos apenas se utilizaba o servía para guardar el abriguito. ¿Clasismo? A estas alturas de mi vida no me voy a justificar, pero yo lo llamaría educación y buenas maneras. Y que ahora no nos fiamos de que no se vayan a perder nuestros bagajes y preferimos llevarlo todo encima como porteadores nativos. Me too.

Achacaría parte del mal del siglo XXI a la mala educación, que empieza por nuestros mandamases y acaba en el suburbio más remoto. Y no me refiero ya al torpe aliño indumentario, que ese es un síntoma y no la enfermedad, sino a nuestra manera de tratar al ser humano. La civilización va de atemperar al salvaje que llevamos dentro con un barniz de modales y cortesía. Reconozco que yo tampoco soy un modelo de temperancia ni tolerancia. Salto más que los plomos de una instalación antigua, y pido perdón públicamente por ello. Mea maxima culpa.

El caso es que leyendo a Dickens, Verne o a las hermanas Bronte, por poner un ejemplo, ves que se han mejorado mucho las condiciones económicas, sanitarias y de salubridad para la mayoría de la población (en Occidente y no en todas partes), pero hemos dado diez pasos atrás en elegancia. La sociedad estaba mal estructurada, las clases sociales eran impermeables como las castas indias, los empresarios unos explotadores y, si en la rifa te salía la china de ser pobre, lo tenías crudo. Pero al menos se cedía el paso a las señoras, se saludaba tocando el ala del sombrero y ni los teléfonos móviles ni las redes sociales existían. ¡Qué descanso!

Espero que a estas alturas entiendan la ironía y el sarcasmo, porque si no: a) habrían dejado de leerme hace rato, b) me odiarían profundamente camino de la cancelación y c) no avanzaríamos ni una pulgada en estas reflexiones.

En el bellísimo poema de Goytisolo, “Palabras para Julia”, cantado por Paco Ibáñez, siempre me emociona escuchar: “Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo”. A pesar de los pesares quiero creer que lo zarrapastroso pasará y al final triunfará el perfil bueno del ser humano. Quizá tengamos que esperar a que se acallen los ruidos de internet, pero la esperanza es que nada es eterno, aunque en nuestro paso efímero por este mundo nos lo parezca.

De todos modos, si surge de nuevo el espíritu de la civilización, me temo que será porque la humanidad se haya indigestado de chabacanería. La elegancia de espíritu no va a surgir por generación espontánea ni los brotes verdes asomarán sin que antes alguien plante la semilla. En esto no tienen culpa los políticos, que son reflejo de la sociedad, aunque la verdad es que podían servir de ejemplo para las masas en vez de aprovechar sus impulsos más irracionales para auparse al poder.

Estoy convencido que con una cierta cortesía primaria se arreglarían muchos problemas, pero, claro, eso de poner la otra mejilla cuando te dan una bofetada es para seres de luz. Por ejemplo, no hay tipo más faltón ahora mismo que Tellado, tanto que Oscar Puente parece, en comparación, Lord Brummel. No es nuevo esto, escribió Machado: “En España de cada diez cabezas nueve arremeten y una piensa”. La paciencia franciscana tiene límites.

No sé dónde vamos a llegar, seguramente de vuelta pa la vuelta, cuando unos homínidos masacraban a otros por un pedazo de costilla putrefacta de mamut. Y encima vestían con taparrabos, aunque, bien mirado, por lo menos eran taparrabos de diseño fabricados con pieles naturales y no bermudas del todo a cien.