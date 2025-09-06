La nueva mili

─¿Sabes que Alemania ha reintroducido el servicio militar, Pa?

─¿La mili? ¿Obligatoria?

─En principio voluntaria, pero parece que si no se alcanza cierto número podría haber un reclutamiento obligatorio.

─¡Caramba! Si fue anteayer cuando los países europeos se ufanaban de haber terminado con el servicio militar obligatorio, como una muestra de progreso y civilidad.

─Así fue, en efecto. Pero la escalada entre Rusia y Occidente y la llegada de Trump a la Casa Blanca han revitalizado el debate sobre el retorno del servicio militar obligatorio en algunos países europeos.

─Yo sabía que en Alemania sus fuerzas armadas intentaban atraer a los jóvenes con la enseñanza de múltiples profesiones, tanto en el ámbito militar como civil.

─Con poco éxito, me temo, Pa.

─Sí… se trata de un tema complejo, en el que se mezclan conceptos a veces abstractos como la “Defensa Nacional” y una colisión de derechos difícilmente ordenable.

─Pero el cuestionamiento del valor de la OTAN y del compromiso de Estados Unidos ha suscitado la preocupación de que las naciones europeas ya no puedan contar con el mismo nivel de apoyo militar estadounidense y hayan de defenderse de sus amenazas de forma autónoma. Y esa incertidumbre está impulsando a los principales países de la UE a reforzar sus propias defensas.

─Y Alemania ha dado un paso al frente, como antes lo hizo Lituania y otros países cercanos a Rusia.

─Mientras, otras naciones mantienen posturas diferentes.

─Lo dices seguramente por España. En 2001 desapareció la mili, y ningún joven español la echa de menos. De hecho, tienen un ejército pequeño y profesional. Y sus actuales gobernantes descartan por completo volver a implantar nada parecido.

─Bueno, ese gobierno puede cambiar de opinión de un día para otro, ejemplos no faltan…

─Cierto, pero se encontraría con una importante oposición social, y los partidos de izquierda tienen pesadillas con ese tema.

─Yo creo que el ejército no es una mala cosa en general, pero no se puede basar en una obligación, o al menos hay que explicarla muy bien a la ciudadanía. El sistema debe ser introducido poco a poco, los jóvenes deben saber en la escuela que hay una posibilidad de servir en el ejército, deben crecer con esta opción y, desde luego, no se puede tratar de perder un año de vida sirviendo a no se sabe quien, como sucedía antes.

─Eso es cierto, Pa. El modelo anterior de la mili en España es claramente retrógrado. Pero cosas positivas tenía. Ahora se podría revisar. Además un periodo breve de servicio a la comunidad seguramente beneficiaría a los propios jóvenes, implicándoles más en la sociedad, implantando en ellos una cierta disciplina, ayudándoles a formarse, con aprendizaje de oficios. Ahora ya no se trata solo de pegar tiros, el ejército tiene muchas opciones, recordemos la Unidad de Emergencias, el servicio que presta la Guardia Civil, incluso –para aquellos reticentes a las armas─ la cantidad de misiones no militares que los jóvenes pueden desarrollar: cuidados de dependientes, mantenimiento de bosques, control de fronteras, tecnología de seguridad…

─Eso no es mala idea, JC. Integrar a los jóvenes en un servicio útil y acotado en el tiempo a favor de su comunidad sería una manera de concienciarlos en que el trabajo de todos es el que hace grande a un país.

─Estoy precisamente pensando en los muchos inmigrantes jóvenes que están llegando a España. Eso sería una manera de integrarlos en los valores, el respeto, la autoridad y el modo de vida del país al que han ido, quizá un procedimiento obligatorio en esos casos, que sería muy rentable para ellos y para la sociedad. En el ejército podrían aprender lo que la vida les ha negado hasta ahora, desarrollar un oficio, y, sobre todo, el respeto a una sociedad que les tiende la mano para integrarlos, pero a cambio de una conducta adecuada por su parte.

─Veo que la mili podría tener muchas ventajas, Pa.

─Sí. Pero, desde luego, lo último que debería llamarse es mili.