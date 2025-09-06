El puzzle valenciano. / INFORMACIÓN

Resulta sintomático que el curso político en la Comunitat no lo haya abierto el president de la Generalitat Valenciana, sino el de la catalana. Que en el PP no lo haya iniciado el presidente del partido, sino su némesis. Y que en el PSPV no lo haya inaugurado su secretaria general, sino su antecesor. Nos acogemos a otros territorios (la izquierda, a Cataluña; la derecha a Madrid), porque es nuestra tradición de autonomía acomplejada. Y nos agarramos al pasado reciente, bueno o malo, porque en el presente, como escribiría Alfons Cervera, “mires p’ande mires, to es mortífero”.

Salvador Illa estuvo en València invitado por Prensa Ibérica para ser entrevistado en un acto público por el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí. De Illa es un tópico destacar su tono conciliador y dialogante, que volvió a demostrar en esta ocasión. Pero, siendo más importantes que nunca ahora las formas, lo relevante del discurso del presidente catalán es su contenido.

De forma subrepticia se está instalando un relato en la política española que viene a establecer que todos los avances en materia de autogobierno y servicio al ciudadano que ha experimentado este país, que no son pocos, han sido gracias al empuje de dos comunidades concretas: Cataluña y el País Vasco, cuyas reivindicaciones y logros han beneficiado a todas las demás.

Pero en política no hay espacios beatíficos, sino contraposición de intereses. Cataluña y el País Vasco han jugado a los suyos, les viniera mejor o peor al resto. Y si me apuran, en momentos más o menos prolongados en el tiempo (el terrorismo etarra o el procès), no sólo no han sido locomotoras que impulsaran, sino pesadas mochilas que han ralentizado el desarrollo de todos. Les guste más o menos a vascos o catalanes, lo cierto es que si el Estado de las Autonomías (o el Estado Compuesto, que tanto gusta ahora como definición al PSOE) ha sido exitoso en tanto que ha mejorado la vida de los ciudadanos ha sido porque el Estado (así, a seca) se ha visto obligado a un continuo juego de compensaciones: lo que da en un sitio, siempre tiene que darlo a todos, porque nadie pesa tanto como aparenta como para imponerse a la presión del resto. Y porque la capital de este Reino se llama Bruselas, con su flujo constante desde finales de los años 80 del siglo pasado de dinero pero, lógicamente, también con sus normas.

Illa, aun de forma inconsciente, no es ajeno a ese discurso de tintes supremacistas sobre Cataluña y el País Vasco, por un lado, y el resto de España, por otro. Pero, lejos de encerrarse en su territorio, está demostrando con los hechos que cree sinceramente en que para crecer hay que ir de la mano. Está recorriendo todo el país para que se le entienda, y algunos de sus argumentos son muy válidos igual que otros son muy discutibles. Pero nunca otro presidente catalán, ni un lehendakari, ni una presidenta de Madrid ni una o uno de Andalucía, por citar las cuatro comunidades de mayor peso político, lo habían hecho. Illa no sólo ha “pacificado” Cataluña: la ha vuelto a abrir al mundo. Ese es el mejor negocio que pueden hacer los catalanes. Pero los demás también sacaremos de ahí tajada, no lo duden.

A efectos del análisis político de la Comunitat Valenciana, me quedo sin embargo con las intervenciones de Ximo Puig, de un lado, y del tándem Camps-Sonia Castedo, del otro. Nada que ver entre uno y otros, pero mucho para la reflexión en ambos casos.

Puig fue entrevistado el jueves, en otro acto público, por el director general de la SER, Bernardo Guzmán. A mitad de esa entrevista, sonó el estampido. Guzmán preguntó a Puig si creía que Carlos Mazón debería haber dimitido tras la DANA o si pensaba que podía aguantar en el cargo e incluso si tenía posibilidades de volver a ser el candidato del PP en las próximas elecciones. Y Puig contestó, textualmente: “La pregunta, de verdad, no es si puede aguantar, sino cómo puede dormir. Esa es la pregunta. No se lo deseo a nadie”. Y a continuación, introdujo otro elemento nuevo en el argumentario político: de la hipoteca “reputacional”, de la que tanto se habló en el final agónico de los mandatos de Camps, cuando cada día un alto cargo resultaba imputado por corrupción, a la hipoteca “moral”. Hay, dijo Puig, “una hipoteca moral que va a ser difícil levantar con este liderazgo [en alusión a Mazón] tan socavado”.

Los medios, como es lógico, nos centramos enseguida en el cañonazo a Mazón (“no sé cómo puede dormir”), al que el PP apenas ha respondido, por no darle alas al expresident, y el PSOE tampoco ha jaleado demasiado, por la misma razón. Pero, más allá de las urgencias del día a día, a mí me interesa más la reflexión que sobre la izquierda en general, y el PSPV en particular, dejó sobre la mesa el anterior jefe del Consell.

Sostiene Puig que para los socialistas “lo más importante” debería ser “levantar una alternativa de crecimiento y esperanza para la Comunitat”, porque la extrema derecha jalea de continuo la desesperanza ya que se alimenta de ella y porque entre los grandes partidos también se vive un retroceso en términos de reconocimiento de la pluralidad y la corresponsabilidad. “¿Desde cuándo desde la sede de un partido se le dice a un presidente autonómico lo que tiene que hacer con su gobierno y sus ciudadanos?”, se preguntó Puig en referencia a la orden dada por Génova a las autonomías donde gobierna para que se rechace la quita de deuda que el Gobierno ha propuesto. Pero Puig sabe que esa misma pregunta la podría dirigir, con el mismo y negativo resultado, a La Moncloa y Pedro Sánchez.

En todo caso, sostiene Puig, generar una propuesta enriquecedora y no sólo a la contra, es la mayor obligación que el PSPV tiene por delante, aunque fiscalizar lo que hace el Consell también lo sea. Cuando Puig cerró su argumentación afirmando que “el problema de la Comunitat es que no tiene proyecto” no se estaba refiriendo sólo a Mazón. Pero Diana Morant no pudo tomar nota, porque no estaba entre los asistentes. Tendría cosas que hacer.

Y de un expresident a otro, Camps. O, por mejor decir, la sociedad formada por Camps y la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que por sus ovarios (perdonen la expresión, sólo trato de ser preciso) volvió a meter esta semana 400 personas en un acto en Alicante, un lugar que únicamente se moviliza a golpe de talonario o de interés espurio. Aquí, al contrario, había que pagar. Me pasa en este caso como con Puig: que una cosa es lo que la actualidad impone a los periodistas a la hora de hilvanar sus crónicas, y otra los posos que van quedando y que a la larga pueden acabar explicando muchas cosas.

El único presidente de la Generalitat que hasta la fecha ha tenido que renunciar a su cargo para sentarse en el banquillo (donde acabó resultando exonerado, es verdad; como también lo es que varios de sus consellers y más estrechos colaboradores terminaron en prisión) ha sido muy inteligente a la hora de explotar todas las contradicciones que atenazan a Feijóo y a Mazón. “Soy el único que ha dicho que quiere presidir el PP”. Cierto. Como también es verdad que el congreso regional del PP que debería reelegir a Mazón o relevarlo no se ha convocado, que es lo que Camps exige.

Pero me interesa más el discurso de Castedo. Porque Camps, que es un ferviente creyente, me entenderá si digo que su argumentario tiene un punto farisaico (esto de yo soy de Feijóo y con Mazón directamente no me peleo), mientras que el de la exalcaldesa de Alicante es directo y prístino. “Es muy fácil meter a cuatrocientos que le deben el cargo al partido en un acto, pero a ver quién mete a cuatrocientos que no dependen de nadie”. Cierto. “No puedo juzgar a Mazón porque desconozco cuál es su proyecto”. Los demás, tampoco. “Hay que atraer a los jóvenes y Vox es un elemento contra el que hay que pelear”. Podemos suscribirlo todos. “Hay una desafección muy grande entre los políticos y los ciudadanos”. Es evidente. Y, para rematar: “No me gusta mi ciudad”. Una ciudad de la que fue regidora con la cifra de concejales más alta de la historia (18 sobre 29) y que aún hoy gobierna el PP.

¿Cuál es aquí el tema? Que esa escalada retórica sólo conduce a un sitio. Por mucho que los protagonistas digan que no, habrá que ir pensando en un nombre para el nuevo partido de Camps/Castedo. Las siglas siempre son importantes. Y yo propongo, que si la antigua URSS se llamaba CCCP, a esto le llamen CCCV, por aquello de Camps, Castedo y Comunitat Valenciana.

Es broma. O no. Porque lo cierto es que en el Palau están preocupados con “lo de Camps”, aunque quieran disimularlo, y en Génova están aún más inquietos y no tienen empacho alguno en evidenciarlo. Y es lógico. La derecha ha gobernado siempre que en su espectro han competido no más de dos opciones fuertes. Y ha perdido (CDS, Cs…) siempre que han sido tres. ¿Si Camps y Castedo se presentaran con nuevas siglas tendrían alguna oportunidad de sumar lo suficiente para entrar en las Corts? No. Pero a la hora de restar, el daño que harían sería relevante. Apenas 125.000 votos, sobre un universo potencial de más de 3,5 millones, permitieron en 2023 gobernar al PP con la ayuda de Vox. ¿Por qué? Porque el PP, en gran medida, y Vox en alguna, deglutieron todo el voto de Cs, la tercera marca de la derecha. Mientras que en el lado de la izquierda, casi 86.000 votos de Podemos, que por la magia del señor D’Hont se habrían multiplicado en escaños, se tiraron al sumidero.

O sea, que en cuanto Mazón tenga un rato para poner en orden un Excel donde vengan sus horarios, los de Maribel Vilaplana, los de su vicepresidenta primera y los del resto de sus colaboradores, se tiene que meter en esto. A ver si no van a ser ni Morant ni Baldoví, ni Feijóo ni Sánchez los que lo maten, y acabe liquidado por esa pareja tan extraña como eficiente de las dos CC. Otra cosa, no. Pero lo que sí tiene esta Comunitat es que nunca aburre: siempre hay un puzzle esperando.