Ruido, furia y fuego

No pintaba bien el verano, tras el fallido “pogromo” llevado a cabo en Torre Pacheco por grupos nazis y ultraderechistas a la caza y captura de inmigrantes por sus calles, que tuvo su continuidad con “la receta Jumilla” adoptada por el PP y Vox (aunque cuesta encontrar diferencias entre partidos del mismo padre) destinada a estigmatizar y tratar de marginar a los inmigrantes musulmanes en este municipio.

Todo ello con un prolongado episodio de calor, el más intenso desde que hay registros, que ha vuelto a mostrar con crudeza la tarjeta de visita de un cambio climático descarnado que ya es una realidad en nuestras vidas, mientras los creadores de malestar siguen negando datos y evidencias científicas incontestables, como vienen haciendo con tantas otras cuestiones. Faltan estudios que expliquen cómo pueden inventarse teorías tan delirantes como las que algunos divulgan para tratar de echar por tierra y cuestionar, día tras día, hasta los fenómenos más simples de la vida mediante conjeturas enfermizas que anidan en determinados grupos.

Y para aderezar este verano insoportable, hemos seguido asistiendo en tiempo real a las atrocidades diarias cometidas por Israel contra la población palestina para las que nos faltan adjetivos, que marcarán de por vida a nuestra generación y a sus gobernantes.

Pero no estábamos preparados para contemplar, durante días, arder tantos bosques en España al tiempo que, una vez más, los gobiernos autonómicos del PP afectados y sus dirigentes querían convertir en lumbre al gobierno de Pedro Sánchez y a las instituciones del Estado para tratar de eludir sus responsabilidades y obligaciones, centrifugando culpas y desviando la atención sobre la gestión de sus propias competencias en materia de prevención y extinción de incendios en sus respectivos territorios recogidas en el ordenamiento legal.

Si funcionó durante la dana de Valencia, con un presidente de comilona y fiesta en El Ventorro mientras 229 personas morían ahogadas y un buen número de municipios valencianos vivían las peores inundaciones de la historia reciente, y también en anteriores ocasiones, como en el 11-M, el accidente del Yak-42 y del Metro de València, los fallecidos en las residencias de Madrid por el covid y hasta la borrasca Filomena, cómo no iba a servir en pleno verano, mientras ardía una parte importante del patrimonio forestal de varias comunidades autónomas dirigidas por los populares.

Ruido, furia y fuego es la respuesta que el PP lleva años atizando cada vez que surge un problema de su responsabilidad en el que tienen que arrimar el hombro y asumir sus competencias. Nunca han trabajado anteponiendo la solución a la bronca. Nunca han actuado asumiendo las atribuciones legalmente asignadas. Nunca han reconocido sus obligaciones. Jamás han realizado ninguna autocrítica. No se conoce que hayan agradecido y reconocido la colaboración e intervención de otras administraciones, gobiernos y dispositivos en la solución de emergencias bajo su autoridad.

De manera que cualquier tragedia o desgracia es convertida por el Partido Popular en una catástrofe política con su desacomplejada incapacidad para asumir responsabilidad alguna y mostrar una mínima gratitud hacia quienes ayudan a resolverlas, fundamentalmente desde un gobierno central con otro partido al frente. Una estrategia caníbal que devora la organización territorial del Estado, daña la confianza en las instituciones y arroja sospechas sistemáticas sobre el papel de los servicios públicos, además de hacer el caldo gordo a quienes desde la extrema derecha trabajan por derribar nuestro sistema constitucional.

Sin embargo, a la vista de los gigantescos incendios que se vienen produciendo en Castilla y León, una comunidad que reúne el 20 % de la masa forestal de toda España, parece poco responsable haber reducido un 90 % los recursos en prevención de incendios en los últimos trece años. Tampoco es de recibo que en Extremadura se hayan destinado unos exiguos 82.000 euros a protección y defensa contra incendios mientras que se haya subvencionado con 489.000 euros la tauromaquia. O que en Galicia no se hayan gastado ocho millones de euros procedentes de fondos europeos para realizar desbroces, cortafuegos y limpieza de montes. Sobre ello deberían de dar explicaciones los populares.

Los voraces incendios crecen sobre territorios desestructurados, despoblados y abandonados desde hace años en los que solo interesan grandes negocios como parques eólicos, minas, macrogranjas, parques fotovoltaicos o cotos de caza, mientras se despueblan, envejecen y mueren de pura desidia. Estos espacios de abandono, donde falta la prevención y cualquier política encaminada al cuidado de ese patrimonio rural y forestal en forma de montes, bosques y arbolado, es pasto de la desidia y posteriormente de las llamas. Y todo ello acentuado por un cambio climático desbocado que aumenta la intensidad de la tragedia.

Trabajar por la conservación de los montes y la prevención de incendios pasa por la vertebración del territorio rural con una implicación colectiva de sus gentes, luchando contra la despoblación y el abandono de los pueblos con políticas que impulsen la vida comunitaria, mediante las repoblaciones de especies autóctonas, el pastoreo regenerativo, el impulso de cooperativas rurales de aprovechamiento, el pago por servicios ecosistémicos a los habitantes de esos lugares en mantenimiento, conservación, limpieza, regeneración y, por supuesto, la revalorización y el cuidado de los bosques como el gran patrimonio que son.

En definitiva, evitar que los montes se quemen pasa, también, por reforzar la relación entre el territorio y sus gentes, impulsando la vida rural comunitaria para evitar así su abandono y despoblación.