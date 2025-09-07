Agujeros oscuros tirando a negros

«Las cosas empeoran bajo presión» Ley de Murphy sobre la Termodinámica

Sobrevivo al tórrido verano alternando las zambullidas en el mar con las inmersiones en las obras completas de Schopenhauer (en alemán, natürlich) y alguna que otra visita a los chiringuitos para desatascar la psique, y ya a punto de guardar la sombrilla y la neverita me topo con dos extraordinarias noticias estivales que incomprensiblemente han pasado desapercibidas (al menos en las charlas de chiringuito), en medio de tantas olas de calor y voraces incendios.

Una de ellas es que el telescopio espacial James Webb de la NASA ha detectado el agujero negro más distante jamás observado (por humanos) en el espacio sideral, que está situado a nada menos que 13.300 millones de años luz de la Tierra. Poco antes conocimos que se ha localizado el agujero negro ultramasivo más grande conocido hasta ahora, con una masa estimada en más de 36.000 millones de soles (el agujero negro central de la Vía Láctea tiene solo 4,3 millones de masas solares) y ubicado en la galaxia Herradura Cósmica, a unos 5.000 millones de años luz del globo terráqueo.

Pero sin irnos tan lejos, resulta que agujeros negros y de otros colores los hay también por aquí. Ahí tenemos, por ejemplo, el tremendo boquete de seguridad en el sistema informático municipal que ha permitido a unos perversos piratas informáticos raptar mediante un programa dañino del tipo ransomware todos los datos almacenados en los servidores del Ayuntamiento ilicitano (nube incluida), paralizando por completo la actividad administrativa. Los bucaneros ciberespaciales autores de este abordaje a las naves consistoriales han exigido un rescate millonario para liberar la información retenida (que ha sido toda). Y eso que el gobierno local estaba advertido desde hacía tiempo por la Sindicatura de Cuentas de las debilidades defensivas de su sistema informático. Pero como si nada.

Los corsarios podrán estar en Rusia, China o Corea del Norte (el nuevo eje del mal, con permiso de Trump), pero han demostrado que conocen perfectamente la idiosincrasia ilicitana al asestar el mortífero golpe en las postrimerías del mes de agosto (y además en fin de semana), en los días del año en que, a excepción de Calendura y Calendureta, poco personal funcionarial o político más queda en las dependencias municipales.

El alcalde ilicitano, Pablo Ruz, que se encontraba disfrutando por el norte de unas merecidas vacaciones en un ambiente más fresquito, tuvo que suspenderlas en vista de las alarmantes noticias que le transmitía su sustituto accidental, Claudio Guilabert.

- Pablo, vente para acá, que esto es gordo, pero gordo, gordo -le espetó sin miramientos el edil.

- ¿Habéis probado a desenchufar y enchufar el servidor? -inquirió el primer edil.

- Sí, pero nada, y eso que hemos esperado diez segundos.

- ¿Y a entrar con mi clave ultrasecreta de emergencia, 123456?

- Con esa no. Creía que seguía siendo pablito_1983.

- Por cierto, ¿hemos pagado ya la renovación del antivirus?

- Bueno, creo que está pendiente de la próxima modificación presupuestaria…

- Es que no os puedo dejar solos ni dos semanas…

- Pablo, no hay manera, no podemos vivir sin ti, no hay manera.

Así que a Ruz no le quedó otra que suspender sus bien ganadas vacaciones, tras la intensidad y la euforia con que vivió las mejores (y más caras) fiestas patronales de la historia (hasta ahora), y adelantar su regreso, convocar al correspondiente comité de emergencia por ciberataque y ponerse al frente de la crisis, emulando a Álvaro de Bazán en su lucha contra los piratas turcos y berberiscos. Dio así la talla de gran estadista (municipalista en este caso), compartiendo la sobrevenida suspensión de las vacaciones con varios presidentes autonómicos y hasta del Gobierno, estos a causa de los incendios.

Y ahí sigue el alcalde, casi sin dormir desde entonces, contando día a día los ordenadores que se liberan de las garras de los corsarios informáticos, las oficinas de la OMAC que abren o los servicios municipales (escasos) que vuelven a estar operativos. Pero de pagar rescate, ni hablar. Por principio y porque ya no queda nada del remanente de tesorería al que recurrir (hipotéticamente).

Ruz ha firmado a mano las nóminas para que los funcionarios pudieran comer y otros cientos de documentos para que los proveedores pudieran cobrar, y ha intentado dar la (falsa) apariencia de que la maquinaria municipal sigue funcionando, aunque sea a pedales. La mayoría de los funcionarios administrativos siguen mano sobre mano (como siempre, dirán algunos maledicentes que les tienen ojeriza), moviendo papeles de una mesa a otra y sacando punta una y otra vez a los lápices; pero eso sí, saliendo a almorzar cuando les toca, ojo.

El problema es que esta vuelta a lo analógico y a la escritura manual les ha situado a muchos de ellos (sobre todo a los más jóvenes) en terreno ignoto o, cuanto menos, olvidado. Con tanta digitalación y eliminación del papel, hay quien ya no se acuerda de cómo se coge el boli ni de rellenar manualmente un formulario. Incluso cuentan que ha habido peticiones al comité de empresa de organizar un curso rápido de caligrafía, pero aseguran desde la Alcaldía que por culpa del plan de ajuste financiero no hay presupuesto para comprar cuadernos Rubio para tanto funcionario. Temen algunos, además, que las semanas que se prolongue este episodio les afecte a su baremo de rendimiento y, en consecuencia, a las remuneraciones por productividad, que Ruz tan espléndidamente se ha comprometido a pagarles por hacer bien su trabajo.

Preocupación funcionarial que se une a la turbadora revelación de que faltan más de tres millones de aquí a final de año para hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores municipales. Una muestra más del descontrol financiero en que ha sumido el gastaoret Ruz y el bipartito PP-Vox al Ayuntamiento, denunciaron desde sus respectivas vacaciones los portavoces de PSOE, Héctor Díez, y de Compromís, Esther Díez. También desde CC OO, para más abundamiento. Pero el alcalde asegura que son acusaciones espurias y torticeras; con unos ajustes aquí y allá, y la intercesión de la Mare de Déu todo se arreglará.

Para eso está el mago de las finanzas locales, el vicealcalde Francisco Soler. O quizás no tanto, porque ha decidido seguir a tiempo parcial en sus cometidos de Hacienda y Urbanismo, pasando a cobrar el 75 % de la dedicación exclusiva y dedicar el otro 25 % a recuperar su actividad profesional como asesor fiscal. «Tu quoque, fili mi!» dicen que exclamó Ruz al recibir la noticia, sintiendo en sus carnes la puñalada como si fuera el mismísimo Julio César. Y es que esta renuncia parcial llega justo en pleno inicio del proceso de elaboración del superpresupuesto para 2026.

Unas cuentas que Ruz quiere aprobar en noviembre, un mes antes de lo habitual hasta ahora, para que entren en vigor en enero y recuperar a toda pastilla las inversiones y el tiempo perdidos este año. A este respecto, y aunque no es cometido municipal, ya ha reconocido que el Tram prometido por Mazón en sus múltiples y cambiantes versiones se ha precipitado por un agujero negro en su trayecto desde València, por lo que no se le espera en varios años o lustros, de momento. El PSOE quiere un pleno extraordinario para que el alcalde aclare este misterio de la geopolítica cuántica. Quedamos expectantes.

Soler parece no estar satisfecho con la deriva que está tomando el desempeño financiero del bipartito, con los déficits y desfases presupuestarios y las facturas que no cumplen los procedimientos, además de los gastos caprichosos ordenados desde la Alcaldía. Ruz asegura que no pasa nada, que aunque cobre el 75 %, el superconcejal seguirá en sus tareas municipales al 100 % e incluso al 110 % si se le aprieta un poco.

El distanciamiento entre el alcalde y su segundo al mando es evidente desde hace tiempo (ya resultó premonitorio que el responsable de Estrategia Municipal no acudiese a la presentación del nuevo Plan Estratégico capitaneado por Ruz) y puede agrandarse a la hora intentar cuadrar el círculo al tener que conjugar perifrásticamente la aplicación del plan de ajuste con el incremento del gasto en personal y el pretendido aumento exponencial de las inversiones.

No hay que perder de vista que 2026 será el último ejercicio de gestión completa del actual bipartito. El alcalde ya lo anunció en el inicio de este nuevo curso político junto a su socia Rodil: todo a la vez en todas partes. Aún a riesgo de que las finanzas municipales se precipiten por otro agujero negro del que no podrá sacarlas ni una misión espacial de Elon Musk. ¡Hasta el infinito y más allá! n