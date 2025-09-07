Siempre se aprende algo nuevo

Tengo en mi recuerdo a uno de los mejores pedagogos que he encontrado en mi vida. Era un hombre del y para el trabajo, que intentaba hacer fácil lo difícil mediante un sistema de enseñanza que yo denominaría «negativa» y que durante muchos años he aplicado en los cursos que impartía de Prevención de Riesgos Laborales. Dicho sistema consiste en que el alumno compruebe y analice su error para después no volverse a equivocar, con lo que se dejaba atrás aquel dicho que anuncia que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

Regresemos a aquel buen maestro que regía la Cátedra de Dibujo y de Oficina Técnica, en lo que antes era la Escuela de Peritos Industriales de Cartagena, en la que cursé dichos estudios desde los 16 a los 19 años. Fueron momentos de limitarme a estudiar y no entretenerme en otras cosas, salvo el año del Paso del Ecuador, en el que tuvimos con nosotros a la actriz Nuria Torray como Madrina y actuando en nuestro Festival de la Canción Pericial a Mike Ríos, El Rey de Twist (después Miguel Ríos), Juan Riquelme y María Durán y a Los Relámpagos. Y criticando en la Cabalgata que se organizaba la falta de un Colegio Mayor para estudiantes en la Ciudad Departamental.

La metodología de este buen docente era práctica y sencilla. En el primer curso de especialidad de la carrera, después de haber aprendido dibujo técnico en el selectivo, en el transcurso de la clase que duraba, creo recordar, cuatro horas vespertinas, nos entregaba una pieza de un motor que a veces llevaba grasa. Pero el maestro nos decía que no nos preocupásemos si se manchaba el inmaculado papel, «son heridas gloriosas». Nos hacía dibujar la pieza y acotarla para después intentar volverla a dibujar con las medidas obtenidas. A continuación, una vez dibujada a su tamaño, nos pedía que colocáramos la pieza sobre el dibujo, y entonces comprobábamos que faltaba o sobraba dibujo. Así, comprobábamos nuestros errores. Volvíamos a repetir la operación de acotar de nuevo y dibujar otra vez la pieza, y «eureka», como diría aquel matemático y físico griego llamado Arquímedes, al situarla sobre el dibujo en el papel coincidía creo recordar más o menos con el original lleno de grasa.

Todo ello venía de alguna forma a facilitar que el alumno la siguiente vez no tropezase en la misma piedra o en sus errores.

Sin embargo, a veces solemos dejar en el olvido hechos acaecidos en la historia de nuestros pueblos, algo que no sucedió hace veinte años el 28 de septiembre, con la conmemoración del ciento veinticinco aniversario de la concesión del tratamiento de Excelencia al Ayuntamiento de Orihuela. Pues con tal motivo en el pleno municipal celebrado en esa fecha o en la anterior antes del orden del día el alcalde de la ciudad, José Manuel Medina Cañizares, hizo referencia a dicha efemérides. Para constancia de ello, transcribimos el texto publicado en la Gaceta de Madrid, número 273, de 29 de septiembre de 1880, página 1.077: «Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la ciudad de Orihuela, provincia de Alicante, por su importancia agrícola e industrial y aumento de su población, así como por su constante adhesión a la Monarquía constitucional. Vengo en conceder a su Ayuntamiento el tratamiento de Excelencia. Dado en palacio a veintiocho de setiembre de mil ochocientos ochenta. Alfonso. El Ministro de la Gobernación Francisco Romero y Robledo».

En dicho mes de 2005 comenzaba la programación de los actos conmemorativos del 700 aniversario del Hallazgo de Nuestra Señora de Monserrate, patrona de la ciudad de Orihuela, que se desarrollarían a lo largo del siguiente año. Para ello, se constituyó una comisión formada por Isidro Hernández Escamilla, rector del Santuario y hermano mayor de la Cofradía de Ntra. Sra. de Monserrate; Manuel Hernández Terrés, concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento; Antonio Manuel García-Molina Riquelme, representante de la Cofradía de Ntra. Sra. de Monserrate; Emilio Diz Ardid y Mari Carmen Sánchez Mateo, arqueólogos municipales; Mary Cruz López Martínez, licenciada en Arte, y quien suscribe como cronista oficial de la ciudad de Orihuela.

Los actos en honor a Ntra. Sra. de Monserrate, la patrona de la ciudad, se desarrollaron hace veinte años de idéntica forma a como se venía efectuando tradicionalmente. Así, la imagen fue trasladada en romería el martes 6 de septiembre a las 21 horas desde su santuario a la catedral para la Novena. Tras ello, la Unión Lírica Orcelitana dirigida por Pedro Maciá Castillo ofreció un concierto en la plaza del Salvador. Durante el mismo, se entregó los distintivos a los nuevos miembros de dicha agrupación musical, por el alcalde José Manuel Medina Cañizares; la concejala de Festividades, Mayte Valero Navarro; el concejal de Cultura, Manuel Hernández Terrés, y el rector del santuario de la patrona, Isidro Hernández Escamilla.

La Novena culminaba el domingo 18 de septiembre, con el traslado procesional de la Virgen desde la catedral a su santuario, acompañada de cientos de fieles, del cabildo catedral y de la corporación municipal bajo mazas. El día 8 de septiembre se celebró la procesión solemne por las calles de Orihuela, siendo encabezaba por la charamita y los gigantes y cabezudos, banda de cornetas y tambores Auxilium y un gran número de alumbrantes. Cerraba la procesión el obispo Victorio Oliver Domingo, acompañado por el deán Ginés Ródenas Murcia y el arcipreste Antonio Martí Serrano. La presidencia civil estaba integrada por el alcalde, José Manuel Medina Cañizares; el Caballero Cubierto 2005, Francisco Sáez Sironi; el Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol, José Luis Satorre García, y representantes de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Después de la procesión se disparó un castillo de fuegos artificiales, y al día siguiente en la Glorieta de Gabriel Miró se efectuó una fiesta infantil en la que no faltaron talleres, cuentacuentos y animadores. A su conclusión, en dicho lugar se disfrutó con la II Verbena Municipal.

Dentro de los actos dedicados a la patrona, el día 10 se llevó a cabo el besa manto. Por otro lado, la misa de la festividad de la Natividad de la Virgen María del día 8, en que se conmemora a muchas advocaciones marianas, entre ellas a nuestra patrona, María de Monserrate, fue celebrada por el prelado, y durante la novena predicó el párroco de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, José Luis Satorre García.

En muchos lugares de España y en el extranjero se conmemora esta festividad, tal como sucede en la ciudad hermana de Zacatecas (México). En ella bajo la advocación de los Remedios o como Nuestra Señora de los Zacatecas, coincidiendo con la fundación de dicha ciudad en 1546, después de haberse descubierto las minas. En la tarde de ese día 8 de septiembre desde uno de sus jardines, en romería se traslada (o se pasea) el Pendón de la Ciudad hasta la Catedral Basílica de la Asunción, tal como sucedió en 2018, cuando tuve el alto honor de portarlo junto con Juan Antonio Alonso Resalt, coincidiendo con el trigésimo quinto aniversario de la creación de la romería. Una vez en el primer templo de la Diócesis zacatecana, se traslada la imagen de la patrona en procesión encabezada por dicho Pendón hasta la Fuente de los Conquistadores. En ese lugar, el gobernador del Estado de Zacatecas da lectura a un acta del Cabildo de mayo de 1559 en el que se acordó la institución de la Fiesta del 8 de septiembre. Tradición esta de dar lectura a dicha acta que fue promovida en su principio por el cronista de Zacatecas, Manuel González Ramírez. A continuación, el gobernador hace entrega del Pendón al pueblo que es portado por un grupo de charros a caballo, y en pos de ellos una magna cabalgata formada por carros alegóricos, en cuya comitiva no falta la presencia de la Morisma de Bracho y grupos de matlachines.

Este 8 de septiembre es muy buena fecha para recordar que siempre se aprende algo nuevo. Y que también nos recuerda que hay que mantener lo bueno que existe. Además de que si nos equivocamos, debemos rectificar, pues así no volveremos a tropezar con la misma o con otras piedras.