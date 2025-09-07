Lo del 8 de septiembre en Villena es una historia aparte. Por qué unas fiestas están consideradas bienes inmateriales de la humanidad y otras no es una incógnita. Pero quede muy claro que la estampa que ofrece desde hace dos siglos la Patrona de la ciudad regresando al templo arciprestal de Santiago en medio de las salvas de arcabucería y del ruedo de banderas es de los que sin duda merecería inmediatamente ser nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Pensemos que mucho antes de que se instaurasen las fiestas de moros y cristianos tal y como las concebimos hoy, en el esquema germinal de la celebración, ya existía este acto con la misma forma y el mismo día. La soldadesca acompañaba a la Patrona el día de su onomástica disparando las salvas. El ocho de septiembre, las que después serían comparsas de moros y cristianos, harían el recorrido por los establecimientos religiosos de la ciudad, ermitas y conventos, descargando sus salvas reglamentarias. Al final, llegados a la plaza de Santiago, y mientras la Virgen de las Virtudes la cruzaba y más tarde daba una vuelta completa al templo alrededor de la girola y volvía a asomarse a la puerta lateral, los arcabuces seguían tronando y las banderas se rodaban (o bailaban, o jugaban) como cortesía hasta que era depositada en el trono.

El 8 de septiembre en Villena, capital del marquesado, merece tratamiento de usía por muchas razones. Pero la más clara de todas ellas se puede atisbar cuando pasada la medianoche la Morenica desemboca en la plaza de Santiago procedente del barrio del Rabal y tiene lugar uno de los actos más singulares de cuantos se pueden ver en la geografía festera de toda España. Emociona y cautiva a un tiempo.