El coraje para continuar.

La vuelta al cole marca siempre un inicio simbólico: retomar rutinas, reencontrarnos con la cotidianidad tras un verano cada vez más caluroso —afortunado para algunas como yo, pero insufrible para la mayoría—. La madrugada del lunes, despierta por ese calor sofocante, recibí una noticia que me llenó de satisfacción: en Argentina, el presidente Milei había perdido las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Una gran noticia para quienes admiramos ese país donde la cultura se respira en cada esquina. Argentina, con su riqueza natural inmensa, siempre ha oscilado entre la fortaleza de su pueblo y la debilidad de sus gobernantes. Para comprender cómo llegó a su crisis actual, recomiendo encarecidamente la serie Menem en Amazon: una producción excelente que muestra la deriva privatizadora y corrupta que marcó a toda una generación y desembocó en un país roto, con una expresidenta cumpliendo arresto domiciliario.

En los años de Menem, la quimera del “uno a uno” —ese espejismo de que un peso valía lo mismo que un dólar— hizo creer a los argentinos que eran ricos. Pero el corralito destruyó de golpe sus ahorros y su confianza en la política. De esa época oscura nació Color esperanza, canción que trascendió fronteras como un himno de resiliencia, de Diego To. Sin embargo, la desilusión fue tan profunda que en 2023 la sociedad se inclinó por un personaje de ultraderecha que prometía un cambio total. Milei no dudó en despreciar a los más vulnerables, llegando a afirmar que las personas con discapacidad no debían recibir ayudas porque eran “responsabilidad de sus familias”. Una barbaridad.

Y, sin embargo, la ciudadanía reaccionó. Contra todo pronóstico, Milei perdió las legislativas en la provincia de Buenos Aires, un territorio clave, puerta de entrada y salida del poder. Su derrota abre la esperanza de poner fin a un gobierno que ha castigado a los más débiles y encarecido de manera insoportable los bienes básicos, asfixiando a las clases medias y bajas. Lo sé de cerca: este verano recibí la visita de amigas argentinas que viven esa realidad en carne propia.

Continuaré con coraje, sí, pero para defender a quienes más lo necesitan, no para abandonarles

La experiencia argentina debería servirnos de lección. Aquí, en la Comunidad Valenciana , Vox y el Partido Popular, que se apoyan entre ellos para gobernar, son dos caras de la misma moneda, celebraron la victoria de Milei como si fuese un modelo a importar. Por eso debemos estar atentos: no podemos permitir que se repita esa historia. Tenemos la obligación de trabajar por la dignidad de todas las personas, especialmente de las más vulnerables. No basta con discursos vacíos, hacen falta políticas que transformen la vida de quienes más lo necesitan.

Conforme me reincorpore tras este reposo de obligado cumplimiento, reasumo un compromiso personal y político: luchar, desde la Comunidad Valenciana, para que lo ocurrido en Argentina no se repita aquí. Ese será mi granito de arena, siempre desde la convicción de que lo público debe estar al servicio de los invisibles, de quienes muchos prefieren ignorar.

Milei cerró su discurso de derrota citando a Churchill: “El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar”.

Yo hago mías esas palabras, pero dándoles un sentido contrario: continuaré con coraje, sí, pero para defender a quienes más lo necesitan, no para abandonarles. Ahí estaré con el coraje para continuar defendiendo una sociedad más justa. Tal como hace cinco años justo el día que estoy escribiendo en el artículo tuve la oportunidad de expresar en plena pandemia en una videoconferencia para el congreso de la provincia de Buenos Aires para hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Ese es el ciclo de la vida. El coraje para continuar siempre adelante con convicción.