Fervor (El espectador-actor)

Conocido es el ruido como elemento común en las culturas mediterráneas y por supuesto en nuestras fiestas. La pirotecnia nos ofrece color, luz y sobre todo sonido. Sabemos como nadie iluminar el cielo y romper el aire a ritmo de tracas y petardos que comparten protagonismo con el resto de actividades; para algunos incluso son más importantes. Por igual, el ambiente se llena con el formato más moderno de espectáculos y barracas musicales callejeras que sobrepasan por su volumen cualquier calificativo relacionado con escándalo.

En Elche no hay «ruido», no hay sonido más hermoso, más apasionante y conmovedor que el reventón provocado casi al mismo tiempo por los aplausos y desaforados «vivas» que el público regala una vez acabadas las representaciones del Misteri como indudable indicador del éxito y la conexión lograda entre lo que se ha ofrecido y la audiencia.

En La Festa, el espectador tiene un rol más que importante. No atiende como simple observador sino que comparte, interviene activamente ya que es imposible ser observador pasivo. Se involucra obviando los límites que en otras circunstancias se exigen en un templo, ahora convertido en escenario, y cuando el órgano acompaña a la Coronación erupciona como en un volcán la fe, el entusiasmo... la pasión.

La simple contemplación se hace en tramos importantes de la representación; en otros el alma empuja a intervenir, a animar, a premiar y agradecer a los cantores, lo que sirve a éstos como acuse de recibo de su mensaje.

Es el espectador un factor imprescindible, el receptor que además de «escuchar» se estremece y vibra aportando ese poso tan genuino que es participar activamente en esta inigualable y apasionante experiencia que les aúna y amasa ya que sienten pasión por el arte y exhiben a su Virgen gran fervor religioso.

El emocionado concurrente no se abstiene en dar su opinión de manera pronunciada pues se siente partícipe. La interacción cantor-público es total: unos cantan, otros acompañan con un desmesurado abrir de ojos admirados, con el latir de los corazones acelerados o el resbalar de sentidas lágrimas. En estos tiempos que sitúan al mundo ante paradojas de difícil superación, La Festa te «habita».

Durante el evento el respeto se alterna con alguna que otra manifestación esporádica de respuesta emocional a un momento impactante, y sirve como enriquecedor estímulo para los cantores que alcanzan un altísimo nivel en la interpretación y la calidad de las voces. Es el reconocimiento y la respuesta al esfuerzo realizado y la confirmación de un modo de entender La Festa y por ende el amor a la Virgen como algo asumido con cariño y que se ha incorporado a nuestras señas de identidad.

Este pasado 15 de agosto, el aforo se vio desbordado incluso en los espacios exteriores rebosante de un público paciente que soportó calores indecentes.

El aplauso final, sostenido y sazonado de entusiasmo fervoroso, fue una vez más indicativo del alto nivel de admiración y disfrute logrado. Aún resuenan en mis neuronas. Gracias.