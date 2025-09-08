Opinión | Peu de foto
La merda de Sant Agatàngel
Merda de colom, per a ser exactes; i, per a ser exactes, sobre l’estàtua de Sant Agatàngel de la portada homònima (o de Fauquet) de l’església de Santa Maria. Quilos i quilos de merda de colom que formen muntons excrementicis, amb plomes i plomissols incorporats, sobre el cap, la cara, les mans, el coll i els muscles del sant.
Els escultors i pintors contrareformistes que seguien les instruccions del Concili de Trento feien imatges que moguessin a la devoció. Així, als sants se’ls aguditzaren unes positures manieristes, quasi amanerades: doblaven el cap, alçaven els ulls al cel com borreguets degollats, es replegaven les vestimentes amb un gest ampul·lós, etc. El resultat és que aquestes estàtues exemptes són un lloc perfecte perquè caguen i facen nius els coloms que, ja se sap, «mengen or i caguen plom», una merda corrosiva que desfà la pedra i mata els vegetals.
I jo em demane, ¿és que ningú té ulls a la cara per veure aquesta infàmia? ¿Què veuen quan miren al cel els manaires municipals? ¿Només veuen jardineres amb flors, fanals barroquitzants, tendals andalusos? ¿I els regidors de l’oposició, d’una estultícia intel·lectual que fa feredat, que semblen ser aptes només per a repetir uns quants eslògans ideològics? ¿I els manaires valencians que tutelen això que en diuen -fa rissa oir l’engolament amb què ho diuen- «Patrimoni»? ¿I els arquitectes que se n’ocupen dels monuments, des d’Elx i des de València? ¿I els fidels? ¿I les jerarquies catòliques que s’aprofiten d’aquests bens que no han pagat ells? ¿I els festers, els moros i cristians, les comissions festeres, els integrants de les mil-i-una societats històrico-culturals de xaranga i pandereta que fan la viu-viu a Elx i que reben subvencions d’aquí i d’allà? ¿Tots cecs, tots muts, tots panxacontents amb el seu arròs amb costra i les seues cançonetes il·licitanes? Això sembla. I mentrestant, el sant de Bussi ple de merda, ple de merda des de fa anys, un aroma de merda que empudega la ciutat (¿aromas ilicitanos?), que ens emmerda a tots els que hi vivim i que sabem estimar amb els ulls oberts i el cap clar, una pudentina que és com una epidèmia, com un virus maligne. Em diran que cal demanar permisos, que és complicat, que no és tan fàcil. Redéu, és tan fàcil com netejar una finestra o una samarreta, com agranar un carrer, com ficar i llevar milers de bombetes per l’agost i per Nadal, com arrancar les palmeres dels carrers d’Elx, com fer-se propaganda institucional. Els monuments no tenen la pell tan fina com volen fer-nos creure i aquest porta tres segles llargs a la intempèrie, encara que a aquest pas la merda de colom se’l menjarà aviat per a sempre.
Au, Gaspar! Asserena’t i raonem! No et faces de voler malament!
En la concepció del magnífic conjunt que és l’església parroquial de Santa Maria d’Elx (que s’anà configurant al llarg d’un segle, des del 1673 fins el 1784) destaca la perfecta i grandiosa volumetria, sense excrescències al voltant (cases o dependències annexes), un volum unitari des de la potentíssima façana dels peus, amb la torre prismàtica i el gloriós relleu de l’Assumpta, fins l’excelsa Capella de la Comunió, disposada en l’eix longitudinal de l’església, tot remarcant aquest plànol general de simetria. També hi destaca el pronunciat contrast entre paraments de pedra picada nua, sense adornaments, i les portades on se situen les portes d’entrada. T. Simó proposà una lectura d’aquestes «façanes-retaule» segons la qual al sis-cents valencià es traslladaren a l’exterior dels temples els grans retaules de les capelles majors, amb una ornamentació fabulosa (ara pètria) arquitectònica i escultòrica: columnes aparellades, estriades, salomòniques, garlandes fruitals, angelots, fornícules, escultures. Així, en el mateix grup d’aquestes portades de l’església d’Elx tindríem les de les esglésies de l’Assumpció de Llíria (1627-1704) i del Carme de València (1644 ca-1704); més tardana, la també magnificent façana de l’església de Sant Joan Baptista, d’Alcalà de Xivert (1736-1766).
La portada de Sant Agatàngel (1680-1681) és obra de l’escultor d’Estrasburg Nicolau de Bussi Mignan (1640-1706), de qui se sap documentalment que hi treballà del 1675 al 1682. Una peculiaritat és que, en lloc de situar-se sencera sobre un únic pla, els relleus i motlures que formen l’aparell escultòric de la segona de les pilastres de la dreta i la decoració superior es dobleguen sobre el campanar (giren 90º en atracar contra la torre), de manera que la portada es fragmenta en dues parts perpendiculars. Per a J. Castaño, aquesta rara (per anti-normativa) solució arquitectònica és una mostra de «la inspiració i bon fer de l’artista». Jo diria que, tot i ser certa l’observació, aquesta solució atípica (i fins i tot, incongruent) va més enllà i, sense recórrer a l’alquímia, caldria cercar els motius espacials i geomètrics d’aquesta irregularitat amb documents, aixecaments exactes i relació amb monuments coetanis. A més de l’estàtua del sant, hi destaca l’angelot rodanxó, dansaire entre núvols encoixinats, també de Busi, que en un baix relleu (aquest sense emmerdar perquè el poc espessor de la figura no deixa que s’hi posen les fastigoses aus) corona amb un palmó del martiri la portada i el sant.
En realitat, com diu Castaño, la història de Sant Agatàngel és fabulosa i emboirada; una «tradició» espúria i moderna (que feia nosa als positivistes Mayans, Chabàs o Ibarra) el fa fill d’Elx (d’Ilici); tanmateix, sabem que un màrtir d’aquest nom visqué i morí a l’actual Turquia als segles III-IV i entre nosaltres l’advocació no aparegué fins el segle XVII, quan el 1683 el Consell de la Vila decidí nomenar-lo copatró d’Elx, vora la Maredéu de l’Assumpció: era una operació econòmica d’alta volada, car per als governants d’aleshores els antecedents il·lustres de la població eren un factor socio-econòmic important (pel mateix motiu encastaven peces romanes trobades al municipi en les façanes de les cases consistorials). La portada de Bussi és contemporània d’aquesta decisió municipal, com també el llenç de Villanueva per a l’oratori de la Casa Capitular (1747) i l’estàtua del Pont Vell (1755): inversions públiques quantioses recompensades només parcialment (cfr. Castaño).
De les tres estàtues del sant que tenim a Elx a l’aire lliure, només aquesta ha patit l’acció infame dels coloms: la del casilici del pont (moderna, la set-centista, també de pedra, fou destruïda el 1936) es troba resguardada per una porta vidriera, i la de la parròquia de Sant Agatàngel al Pla, de ferro daurat, és tan relletja que fa fugir fins els coloms. És cert que, en comparació amb altres inquilins del santoral, Sant Agatàngel no ha estat popular a Elx; és cert que la veracitat històrica del personatge és dubtosa; és cert que l’intent de potenciar-ne la festa ha tingut poc èxit; però ni el pobre màrtir (a hores d’ara convertit realment en il·licità), ni el pobre Bussi, ni els pobres elxans que estimem les coses de mèrit artístic que tenim encara, no ens mereixem aquesta ofensa als ulls, a la raó i al sentiment. Preguem tots plegats al sant perquè els que poden fer-ho transformen la merda que empastifa la seua estàtua en una font lluminosa de saviesa i raó que irradie arreu Elx el poder, la glòria i la bellesa de l’art sis-centista. Si el sant fa aquest miracle, quedarà palesa per sempre més la seua grandiosa autenticitat. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
- Así es la app alicantina para vender libros usados que te vacía la estantería
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- Fallece José Manuel Hernández, Intendente Jefe de la Policía Local de Aspe
- El embrujo del eclipse 'Luna de Sangre' se verá hoy en Alicante: consulta la hora y los mejores lugares para disfrutarlo
- La Ciudad de la Justicia de Alicante encara el montaje de su fachada