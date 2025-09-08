En el mes de septiembre Vitoria es sinónimo de televisión del mismo modo que San Sebastián lo es de cine. Hemos de dar la enhorabuena a los que lo han hecho posible, y sobre todo al capital de la nave, Joseba Fiestras, al que seguimos de muy cerca en las primeras ediciones del Festival, después FesTVal, viéndolo crecer del cero al infinito.

Como me comentaba un teleadicto confeso, Vitoria se ha convertido en un verdadero sueño: desde primera hora de la mañana hasta la noche el Pabellón Europa del Palacio de Congresos se convierte en una pasarela en la que se celebran primero una serie de ruedas de prensa y más tarde las presentaciones ante el público de los más variopintos formatos.

Me llamarán exagerado, pero no he acudido al Festival de Vitoria en esta ocasión por culpa de las infraestructuras ferroviarias. No, no es que me hayan dejado tirado a mitad de camino. He sido yo el que me he adelantado a los acontecimientos y he renunciado a la posibilidad de que la maldita ruleta rusa pudiese afectar a mis desplazamientos, viéndome tanto a las idas como a las vueltas detenido en medio de ninguna parte con cara de póker.

He decidido que mientras la estación de Chamartín no esté en condiciones no voy a realizar trayectos largos que requieran de transbordos, porque temo que cualquier percance pueda aguarme el viaje. Me llamarán neurótico. Ya sé que en el pecado va la penitencia y que el único que sale perdiendo al tomar esta medida extrema soy yo mismo. Pero lo de las incidencias en los viajes en tren pasan de la raya, y ya estarían mereciendo acciones por parte de los sufridos pasajeros.