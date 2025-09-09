Tiene algo Cifras y letras. Claro que tiene algo. No sólo no ofende, no agrede, sino que estimula nuestros instintos más nobles. Tienes algo los expertos seleccionados para acompañar al presentador Aitor Albizua. Tienen algo David Calle y Elena Herráiz. Poseen esa inteligencia emocional y ese feeling que nos subyuga sin caer en la pedantería. Es amable y cordial seguir una edición de Cifras y letras, y hacerlo a la hora en la que se emite. Por eso se ha abierto un debate entre los espectadores más veteranos a propósito de si es más conveniente ofrecer solamente una entrega del programa en lugar de las dos con que TVE nos obsequia desde la primavera.

Los puristas defienden la entrega única. Dicen que la saborean hasta el extremo. Que no es ni larga ni corta, que se queda en el punto justo, y que repetir después otras dos es cosa que suena a redundancia, a más de lo mismo. A comer después de haber comido.

Yo les comprendo sobremanera. Estimo que la ración justa del concurso es la que establecieron sus guionistas. Porque, además, se trata de un formato muy bien pensado y muy ponderado en cada una de sus secciones, por lo que no es necesario duplicar las raciones por motivos de subir las audiencias.

Aunque a todos los espectadores sibaritas que piensan de este modo les recomendaría que hagan caso omiso de la programación y que se limiten a ver la entrega de estreno que se emite diariamente. Que hagan como si la otra no existiera. Los espectadores no tenemos que vernos forzados a consumir todo lo que nos ofrecen. Somos libres para obrar en consecuencia.