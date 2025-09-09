Si por mi fuera

Decía Maya Angelou: «Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud», y eso es lo que estoy intentando hacer, aunque reconozco que me cuesta un mundo. Y es que el mes de septiembre ha sido y es para mí el mes más desagradable de todo el calendario. Septiembre representa el fin del verano, la vuelta a la rutina y el acortamiento del día a favor de la noche. Con estos mimbres, ya me dirán ustedes a quien le puede gustar el mes de septiembre, aunque en esta vida hay gente para todo y para gustos, colores.

Como les iba diciendo, septiembre representa el fin del verano, la época más cañera y flipante del año, en la que se revolican situaciones tan variopintas, quiméricas y maravillosas como las vacaciones, los viajes, los días de playa, la paga extra, las verbenas, el tinto de verano, las mascletás, la sandía, la crema solar, el baño en la piscina, los boquerones fritos, la siesta, las charangas, el caldero, el trasnochar, el usar chancletas, gafas de sol y bermudas. Es la época en la que lo rutinario es lo que no acostumbras a hacer a lo largo del año y lo extraordinario es a lo sumo tener que asistir a la reunión de la comunidad de vecinos del piso de la playa o tener que tomarte la tensión en la farmacia por el soponcio sufrido al comprobar que te han cobrado siete euros por una caña en el chill out terraza «Ven que te voy a deslomar». Todo este tiempo de asueto, despiporre y de si «eso ya vamos viendo» se termina, se finiquita y se acaba en el mes de septiembre, convirtiéndose como el final de Los Serrano, en un sueño o en una pesadilla al comprobar la cuenta corriente, y ello para dar paso al otoño, caracterizado por descenso de temperaturas, refiriéndose a Burgos y, claro está, no aquí, que en los últimos años, hasta la Inmaculada ha hecho una temperatura propia de Cancún y conlleva el acortamiento de los días, lo que psicológicamente influye para hacernos más melancólicos, líricos y mohínos, que para los que gusten de leer poesía o a Jane Austen y escuchar a José Luis Perales, fenomenal, yo que me alegro, pero para el resto, que nos va más leer autores como Javier Castillo o Stephen King, o escuchar a los Héroes del Silencio o a Sabrina Carpenter, es como para que te dé un principio de depresión.

Como ya dijimos, septiembre supone volver a la rutina y, con ello, volver al cole, a la universidad, al trabajo y a las colecciones en los kioscos, supone el inicio de un nuevo curso, un nuevo comienzo, pero con los mismos problemas que en años anteriores, nada nuevo bajo el sol. Un año más, la vuelta al cole es la más cara de la historia, igual que ocurrió el año pasado y el anterior, y el que le antecedía y así podemos remontarnos hasta que mi abuela festeaba, y es que no hay manera de abaratar los costes de esta tragedia y que, de seguir así, de aquí a unos años para pagar el material escolar, los uniformes y los libros de texto vamos a tener que empeñar la dentadura. Cada año cambian los libros de texto, como si lo que en ellos se indica cada año fueran cosas nuevas, que digo yo que del año pasado a este no habrá cambiado el teorema de Pitágoras, que dos más dos sigue sumando cuatro y si le restas uno, el resultado sigue siendo tres a pesar de haber transcurrido un año; que Cristóbal Colón sigue descubriendo América en 1492 y que los Reyes Católicos siguen reconquistando España, por lo que no se entiende que los libros de un año no sirvan para el siguiente, claro está, salvo que esto que se hacía cuando yo iba al colegio y que servía para aligerar el sobrecoste económico familiar que suponía la vuelta al cole suponga un problema para las editoriales.

Y es que la cosa ha cambiado mucho, quizás demasiado, que eso de la libreta, el boli Bic y los rotuladores Carioca o los Plastidecor, eso es antiguo, antipedagógico y poco inspirador, los niños de hoy en día necesitan para desarrollar sus capacidades, sea cual sea su edad, disponer de un cuaderno con tapas duras, con hojas recambiables de un gramaje de 150 g/m², distintos bolígrafos, unos con tinta de aceite y otros con gel y con mecanismo de apertura retráctil y de punta técnica, que se adecuen a la mano del niño. Además, se les debe de proveer de un iPad de última generación, una mochila ergonómica y un uniforme con el escudo del colegio o de la academia bien visible, que te lo cobran como si fuera no bueno, sino buenísimo, pero que al poco de usarlo se llena de bolas. Con lo invertido cada año en la vuelta al cole, mis hijos deben ser de mayores astronautas, físicos cuánticos o influencers, que ríanse ustedes de la cuesta de enero, la de septiembre es como la del monte Anglirú.

También en septiembre vuelven los políticos a iniciar el curso, unos celebrando reuniones, otros dando ruedas de prensa, también los hay festejando estos inicios yendo al juzgado a declarar y otros asistiendo al primer corte de la chirivía. Todos se las prometen felices, los que gobiernan: que si esto va fenomenal, que no paramos de trabajar, que estamos cumpliendo los compromisos electorales, que no tenemos tiempo ni para ir a la peluquería, que ya verán lo bien que van a vivir con nuestras políticas, los de la oposición, que esto va de mal en peor, que todo son incumplimientos, que si nosotros fuéramos los que gobernamos entonces ustedes sí que vivirían bien, que nosotros tampoco tenemos tiempo para ir a la peluquería ni al podólogo. Vamos, lo de siempre. Aquí en Elche, el alcalde se ha hecho una tournée por todos los medios anunciando el advenimiento de tiempos históricos, memorables y felices gracias a las políticas y actuaciones que pretende llevar a cabo, las cuales son un fiel reflejo de sus promesas electorales, bueno, no de todas, lo del TRAM lo dejamos para la siguiente legislatura, igual que lo de Las Clarisas, lo de terminar la Ronda Sur, el Conservatorio, el Auditorio y un par de cosillas más, pero no importa, se monta otro jubileo y con eso a funcionar y lo que no se haga pues para el próximo programa electoral. La oposición, pues, con sus cosas de siempre, que el Gobierno municipal derrocha el dinero público, que las actuaciones que se están llevando a cabo provienen del mandato anterior, que si se están recortando servicios, que si con nosotros gobernando otro gallo cantaría, que si no nos informan de nada, que aquí en la oposición hace un frío que para que contarte, vamos, lo de siempre. Esperemos que a todos les vaya bien.

Y lo de las colecciones que salen en los kioscos es de traca. Paquito ha tenido que alquilar un local adjunto para poder colocar a la venta todos los fascículos y coleccionables que se han editado, vamos, que puedes montar desde un destructor con ancla incluida hasta el esqueleto en tres dimensiones de un mosquito tigre, a la vez que coleccionas los sellos del mundo, tacitas de té, uñas de porcelana y bufandas de color naranja, que uno se pregunta: ¿Alguien ha terminado alguna de estas colecciones? ¿Para qué quiere alguien tener un esqueleto de un mosquito tigre? Esto es algo tremendo.

Por todo ello, si por mí fuera, yo al mes de septiembre lo mandaba al rincón de pensar y abogaría por un verano permanente, pero como es algo que no puedo cambiar, intento cambiar mi actitud y ver lo bueno que puede tener septiembre, y tras mucho indagar y hacer unos cursos de orientación psicológica, he descubierto que tiene su aquel y su otra cara, la humana, pues en septiembre se conmemora el día mundial del pelirrojo, el de hablar como un pirata, el de Batman y el de la paella (no me digan que el tipo que establece las celebraciones no es un grande), también se celebra el cumpleaños de mi amigo Vidal y es el tiempo de las coñetas, del membrillo y de los higos verdales.

Como dijo Mark Cuban, «si no eres energía positiva, eres energía negativa», así que démosle la bienvenida al mes de septiembre, aunque si por mi fuera yo lo mandaría a donde bramó la toñina. n