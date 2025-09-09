La insostenibilidad de lo inaguantable.

Como indica el titular del artículo, la situación ha llegado a un punto en la que se ha hecho totalmente insostenible. Si ya lo era, ahora es inaguantable del todo, sí. La barbaridad de algunos está instalada de tal forma que siempre cabe la posibilidad de traspasar barreras insospechadas. Ayer no tenían límites, hoy siguen batiendo récords y llevando las cosas hacia terrenos cada vez más inhóspitos. Un clima de gerracivilismo imposible de digerir y demostrando la nula talla política de quienes ejercen este comportamiento. Cualquier persona medianamente sensata, al margen de su color político, debe contribuir a liquidar actitudes que no son de recibo en ningún caso.

Los exabruptos, la desvergüenza y el cinismo que manejan cada día han ido en aumento hasta llegar, decíamos, a una situación insostenible que exige decir «¡basta!» por parte de la población. No se puede dar cancha al que solo merece darle la espalda. Por su falta de honradez y sensato estilo, no se debe reír la maldita gracia de quien ofende a buen número de votantes propios incluso. Es lógico tener inclinaciones políticas. Pero sin recurrir al delirio. Sin incitar al odio o a la violencia. Y sin aplaudir a los que estimulan estas infumables conductas gracias a sus sucias declaraciones y oscuros discursos. Una agresión permanente de los negacionistas del sentido común que no cabe normalizar.

Han convertido el paisaje en una grotesca caricatura desde todos los puntos de vista, con un activismo político de distinta especie. Mediático, judicial, económico… Las polémicas instrucciones de algunos jueces merecen el premio a la investigación prospectiva. Intentan pescar algo donde no hay peces y tener el inmenso honor de derrocar al «ilegítimo» Pedro Sánchez en el nombre de España. Las actuaciones fraudulentas no son del guion de una película de suspense, sino la simple realidad de unos hechos que cantan por sí solos. ¿No hay manera de poner fin a esta ridícula pesadilla que se extiende por el territorio nacional e internacional? ¿No existe modo de poner las cosas en su sitio y de frenar, en defensa propia, las desquiciadas acciones?

Los disparates y la arrogancia seguirán en pie de guerra. La complicidad con los estados febriles no trae nada positivo. Envilece y refuerza los obstáculos. ¿Cree la gente de a pie que la caradura y los más poderosos deben prosperar a costa de los que menos tienen? ¿Podemos contribuir al triunfo de ciertas maniobras que perjudican la mejor o peor salud de la mayoría social? ¿Es posible aplaudir a alguien de un enfermizo grupo que piensa cavar la fosa del Gobierno? He ahí el nivel, y sobra poner nombres si uno no quiere. La lucha democrática es normal. Lo anormal es una batalla, no retórica, donde todo vale por antidemocrático que sea. El insulto y la rendición ante los peores instintos no empujan a nada favorable nunca. Y eso conviene desterrarlo del mapa.

De entrada, esta es la patética aportación que ofrecen a nuestro país la derecha extrema y la extrema derecha. A renglón seguido, aplicar a la ciudadanía la pomada del peor autoritarismo. Retratan sus amplias carencias democráticas y el impune y golpista talante que lucen orgullosamente. La política basura y las connotaciones franquistas de algunos saltan a la vista sin reparo. Aun así, el burdo y miserable enfrentamiento siempre lo protagonizan los demás, según ellos. Actuemos en favor de la convivencia, a fin de que la indefensión no atenace a numerosos ciudadanos. Que ya está bien.

¿El Gobierno se sostiene en los que intentaron volar a tiros y a golpes la democracia? Se apoya en representantes elegidos democráticamente, cuya presencia vale como la de cualquier diputado. El cerrilismo y la manipulación obran el milagro de sacar conejos rotos de la chistera. Hagan lo que fuere, la norma de estos ejemplares es «acorralar» al Ejecutivo de coalición y perjudicar a las personas, aunque sea rechazando la quita de deuda autonómica para aliviar las cuentas de sus territorios y ahorrar 60.000 millones. Podrían invertir en la mejora de servicios públicos, en políticas sociales y en un estado de bienestar que no les importa porque solo creen en los intereses privados. En los reyes del poder adquisitivo como forma de lanzar mendrugos a las rentas bajas.

Curiosamente, el presidente andaluz Moreno Bonilla renuncia a la condonación de 18.791 millones y, sin embargo, estaba dispuesto a una quita que superara los 17.000. Entre otras cuestiones indigeribles, ¿ese rechazo a la condonación se castigará o se premiará en las urnas? Sí. Hemos llegado a la insostenibilidad de lo inaguantable.