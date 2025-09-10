Los 70 de Wyoming

Mucho se ha escrito sobre la edad de la jubilación, y se seguirá escribiendo. Hay quienes se encuentran incómodos en el trabajo y cuentan los días que les quedan para retirarse y otros como José Miguel Monzón, El Gran Wyoming, con sus 70 años cumplidos, no imaginan su vida sin su rutina diaria.

Y ojo, la televisión es un trabajo. Por más que haya un equipo de guionistas que te sirvan al dente los folios que debas leer en la mesa a la italiana unas horas antes de la emisión en directo. Por más que te lleves bien con los compañeros del equipo. La televisión es un trabajo que requiere de un esfuerzo morrocotudo, tener los nervios templados, contar con paciencia cartujana para compartir todas las esperas que se presenten en el camino y cierta generosidad con cada uno de los sectores del equipo que necesitarán sus cuotas de atención y de tiempo.

Pese a todo, compensa. Por una sencilla razón. Porque te hace sentirte vivo. Y todas las opiniones son muy respetables, y hay quien se sentirá vivo en el huerto de su pueblo plantando tomates, y hay quien se sentirá el hombre más feliz del mundo jugando la partida de mus o dominó con los amigos. Pero cuando se ha probado el veneno de la televisión, como el del teatro y el de los rodajes, ya nada puede ser lo mismo. Estoy convencido de que muchos quisieran imitan a Wyoming, seguir sus pasos, y eternizarse en la rutina de continuar haciendo lo que les gusta. Lo que ocurre es que no les dejan. En la televisión pública, por ejemplo, si eres de plantilla, llegada la edad de la jubilación se es inflexible. De ahí que por tantas cosas El Gran Wyoming sea un privilegiado.