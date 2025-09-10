Opinión | Sense pèls a la llengua
Ni blanc ni negre: el perfil de l’estudiantat universitari
Que l’estudiantat universitari ha canviat de perfil en els darrers anys és una evidència que qualsevol professor pot constatar només en observar l’aula. Ara bé, darrere d’aquesta constatació hi ha unes dinàmiques de fons que no podem passar per alt. El que ens diuen les estadístiques és que l’accés a la universitat continua estant fortament marcat per l’origen familiar i pel bagatge cultural de casa. Fa poc, un mitjà de comunicació nacional destacava que tres de cada quatre joves amb pares universitaris acaben també cursant estudis superiors. I això, més enllà de ser una dada, ens parla d’oportunitats: qui té aquest avantatge inicial sol disposar de més facilitats per aconseguir una bona ocupació, gaudir d’un salari més alt i, fins i tot, d’una millor qualitat de vida. En definitiva, l’herència acadèmica té un pes molt més gran del que ens agradaria reconèixer. I, com a docent, no em costa gens comprovar-ho en la realitat del meu alumnat.
L’Education at a Glance 2025 de l’OCDE ho confirma amb contundència: la probabilitat d’arribar a la universitat i, més tard, obtenir un lloc de treball estable i ben remunerat és molt més elevada entre aquells joves que provenen de famílies amb estudis superiors. Una tendència que, si no s’hi actua, pot convertir la universitat en un instrument de reproducció de desigualtats més que no pas en un motor d’ascens social. La sociòloga britànica Diane Reay ja advertia en una entrevista del 2017 que els estudiants de classe treballadora es veuen obligats a esforçar-se «almenys el doble que els de classe mitjana per aconseguir el mateix resultat». Una afirmació dura, potser exagerada per a alguns, però que posa damunt la taula un problema de fons: les condicions d’origen continuen determinant massa el camí dels nostres joves. Quant llunyana és la imatge dels centres d’educació superior que oferien els nostres clàssics on es convertien en espais de recerca identitària de figures predestinades a viure aquesta experiència! Posem el cas de James Joyce en el Retrat de l’artista adolescent (1916) quan el seu protagonista afirmava: «La Universitat! […] La finalitat per a la qual estava destinat, encara que ell mateix no ho fora conscient». Una universitat per a elits, per a escollits, que res té a veure amb l’actual.
La universitat actual és més diversa que mai. Hi conviuen perfils molt diferents, tant per l’entorn social com per la situació econòmica o les expectatives personals. Però, malgrat aquesta diversitat, l’avantatge inicial de qui té capital cultural familiar continua sent molt evident. I això té conseqüències directes quan parlem de mercat laboral: les dades de l’OCDE mostren que la titulació universitària encara ofereix més oportunitats i salaris més alts, però també obre un escenari de competència feroç i d’exigència creixent de formació contínua. Per això, les universitats no podem limitar-nos a transmetre coneixements tècnics. La nostra tasca és també —i diria que sobretot— formar persones amb capacitat crítica, adaptables i amb valors sòlids. No hem d’oblidar que molts dels nostres estudiants seran els responsables de dirigir empreses, institucions públiques o projectes socials en un futur no tan llunyà.
Aquesta responsabilitat ens obliga a reflexionar. Estem realment reduint la bretxa entre els estudiants que parteixen amb avantatge i aquells que tenen més dificultats? Sabrem conjugar l’exigència acadèmica amb la funció inclusiva que la universitat hauria de complir? Podrem garantir que formem professionals competents sense deixar de formar ciutadans compromesos i responsables? I, sobretot, estem transmetent una visió crítica i activa de la societat que ens envolta? Sovint correm el risc de tancar-nos en les aules o en la recerca especialitzada i oblidar el món canviant que ens demana respostes. No hi ha solucions senzilles, i potser tampoc n’hi ha d’immediates. Però el futur del perfil de l’estudiantat universitari —i, en bona mesura, el futur de la nostra societat— dependrà de com sapiguem afrontar aquests reptes. El que sí sabem és que no és un escenari de blanc o negre, sinó ple de matisos que ens interpel·len cada dia des de la pràctica docent. Ni tot és clar ni tot és fosc: és el repte apassionant d’anar-nos adaptant a la nova realitat del nostre món.
