Milei frente al peronismo: el peso de la historia en Argentina… y España

El pasado domingo, en la provincia de Buenos Aires, el partido de Milei La Libertad Avanza fue derrotado por el peronismo con un margen de casi trece puntos, lo que se considera un hecho político muy relevante. El resultado va más allá de lo regional y afecta la estabilidad del gobierno nacional, pues en el distrito bonaerense reside aproximadamente el 40 % de los votantes argentinos. Lo sucedido posibilita pensar, en términos históricos, acerca del conflicto entre los liderazgos carismáticos emergentes y las estructuras políticas establecidas.

Desde mediados del siglo XX, la provincia de Buenos Aires se ha convertido en un lugar clave para establecer el poder en Argentina. Perder en este territorio no es un tropiezo local: a lo largo de la historia, ha implicado el desgaste de los proyectos presidenciales. Lo que le sucedió a Milei este domingo se inscribe en esa lógica: perder Buenos Aires significa perder una parte fundamental del país político. El revés electoral que ha sufrido debe entenderse como una señal del límite al que se enfrenta cualquier fuerza política que no consigue establecer un arraigo territorial sólido.

El liderazgo de Milei se ha basado en una táctica eminentemente mediática, que tiene como fundamento un discurso de ruptura extrema con la tradición política de Argentina. Frente a la maquinaria electoral peronista, que combina presencia territorial, vínculos sindicales y capacidad de organización a gran escala, esa retórica, efectiva para la movilización inicial, resultó insuficiente. La historia nos muestra que, en períodos de crisis, los votantes suelen apoyar a las fuerzas que les brindan no solo promesas de cambio, sino también garantías de estabilidad y continuidad institucional.

Es cierto que el resultado se vio significativamente influido por las políticas de austeridad que el gobierno puso en marcha en los primeros meses de su mandato. La reducción de programas sociales, el empeoramiento del poder adquisitivo y la creciente desigualdad contribuyeron a un descontento social que se reflejó en votos de castigo. Además, las imputaciones de corrupción en el círculo presidencial, que afectan fundamentalmente a su hermana, perjudicaron la legitimidad de Milei.

Pero en la historia de Argentina ya ha ocurrido previamente que un proyecto de reforma económica se debilite por no poder mantener un balance entre la cohesión social y la disciplina fiscal. Efectivamente, la derrota de Milei posee resonancias importantes en la historia reciente de Argentina. Raúl Alfonsín, el presidente que devolvió la democracia tras la cruel dictadura militar, se vio afectado por un revés en las elecciones provinciales y legislativas de 1987. El éxito del peronismo en Buenos Aires desarticuló su capacidad para maniobrar, lo que representó el comienzo de un debilitamiento gradual que hizo que el final de su mandato se anticipara. En 2013, algo semejante sucedió con la carismática Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo fue vencido en Buenos Aires por Sergio Massa en las elecciones legislativas, lo que detuvo la ambición de Cristina de extender su poder más allá de su segundo mandato.

En ambas situaciones, la provincia sirvió como barómetro del estado de ánimo social y como contexto para evaluar las tensiones entre fuerzas opositoras consolidadas y proyectos personalistas. La caída de Milei se enmarca dentro de esa misma tradición: la fuerza mediática del liderazgo carismático se ha encontrado con las barreras de estructuras políticas consolidadas y unos votantes que prevén los ciclos de la política nacional.

Desde la perspectiva española, considero que este episodio nos brinda un paralelismo instructivo. En nuestro país, en la izquierda y en la derecha, hay ejemplos de fenómenos políticos que han tratado de establecer proyectos a partir de liderazgos mediáticos y discursos rupturistas. Estos proyectos se encuentran con un límite similar al de Milei si no consiguen una sólida implantación territorial y la capacidad de forjar alianzas duraderas. El hecho de que el poder no se afirme únicamente en los medios ni en las redes sociales, sino también en la organización y la cercanía territorial, lo demuestra actualmente la política española. El gobierno depende de coaliciones y la oposición no siempre tiene éxito al expandirse fuera de sus bastiones. Al igual que con el peronismo en Argentina, el PSOE ha exhibido en España una resiliencia histórica que lo mantiene en el centro del sistema político, mientras que nuevas formaciones luchan por consolidar su espacio más allá de coyunturas electorales.

Así las cosas, la derrota de Milei en Buenos Aires representa un gran desafío para el oficialismo de cara a las elecciones nacionales de octubre. El resultado, además de sus efectos inmediatos sobre los mercados y la opinión pública a nivel global, pone en duda la viabilidad del programa de reformas de Milei. Si el presidente no logra reanudar sus lazos con amplios sectores de la sociedad, su capacidad para gobernar podría estar en peligro a corto plazo.

Por ello, esta derrota puede entenderse también como parte de una dinámica histórica más extensa: la tensión entre planes de cambio drástico y estructuras políticas con arraigo en el territorio. Los liderazgos carismáticos en Buenos Aires y en España demandan más que audacia y visibilidad; exigen la creación de vínculos firmes con la sociedad, así como habilidades organizativas y de negociación. Únicamente de esta manera son capaces de soportar el peso histórico.