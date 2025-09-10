Las promesas electorales se evaporan rápido

Hace unos días, el alcalde, Pablo Ruz, en declaraciones a Onda Cero, reconocía que la promesa que hizo en campaña electoral para implantar el tranvía en Elx no se iniciaría en este mandato, a pesar de las múltiples declaraciones y anuncios que, sobre este tema, ha venido haciendo, alguna de ellas hace escasas semanas.

Era algo que se veía venir. Recordemos que, en campaña, él y Carlos Mazón lanzaron la promesa de que esta ciudad tendría un TRAM similar a Alicante, cuya primera fase estaría en funcionamiento en 2027, y que tendría un costo de 195 millones de euros, que financiaría la Generalitat. Además, decían, por qué Elx no iba a tener un servicio como el que tiene Alicante, cuando el anterior equipo de gobierno dudaba de la conveniencia de su implantación. Ruz y Mazón se presentaban como la garantía de que Elx sí tendría un tranvía como se merecía. Que circule alguno de juguete es posible, pero el TRAM prometido parece que se evapora. Curiosamente, y por si había dudas en este y en otros proyectos, la campaña electoral de Ruz se enmarcaba bajo el lema «Confía». Recordarlo ahora tiene su cosa, y el problema es que estamos ante el primer incumplimiento reconocido y no será el único.

Ya se sabe que prometer no es dar trigo, como Ruz acaba de confirmar, y que hay confianzas que salen caras. Y es que, en un momento de euforia, al que tan dado es nuestro alcalde, anunció que la deuda de 43 millones de euros que la Generalitat tenía con Elx por los terrenos de la UMH él se la perdonaba a Mazón ante la gran inversión que éste iba a hacer con el tema del TRAM y la Ronda Sur. Se confirma que fue una decisión que merece pasar a la antología del disparate.

Y es que lo que ha pasado con el TRAM es muy posible que se repita en otros muchos temas. Se nos ha prometido mucho desde València y, en todo este tiempo, se ha visto muy poca prisa en empezar a hacer cosas. Mazón siempre ha tenido otras prioridades y Elx no ha estado nunca entre ellas. Además, tampoco se le ha exigido mucho.

Necesidades como terminar la Circunvalación Sur o la rehabilitación de Las Clarisas con la instalación allí del museo prometido también fueron grandes promesas electorales de la pareja Ruz-Mazón, cuya ejecución real es más que dudoso que se inicie en este mandato. Todo apunta a que el nuevo Conservatorio o la ampliación de la depuradora de Algorós también pasarán a sucesivos ejercicios sin poner un ladrillo en esta legislatura. Ni siquiera una obra que Mazón paró, como la de la carretera de Santa Pola, tiene garantía de ser reanudada, por no hablar de la ampliación del Hospital General, parada hace años, entre otros temas.

Alegar que el TRAM no se desarrolla por el tema de la dana no está bien, y es utilizar una tragedia como excusa de mal pagador. Las tareas de reconstrucción disponen de recursos extraordinarios creados expresamente para ello. Que sepan utilizarlos y con la agilidad necesaria es otro tema. Pero la Generalitat Valenciana sigue funcionando y atendiendo inversiones en muchas zonas. Es curioso que el alcalde excuse, como siempre, a Mazón, alegando este tema, ya que en otras ciudades la Generalitat sí mantiene sus compromisos.

Por otra parte, en los últimos presupuestos autonómicos, con el voto de PP y Vox, y junto a varias propuestas negacionistas e insolidarias, también se han aprobado sustanciales rebajas de impuestos a las grandes fortunas valencianas, lo que es contradictorio con la supuesta falta de recursos.

Y, ante todo, si se trata de mejorarlos, ahora se presenta una oportunidad histórica. Mientras no se resuelva el nuevo modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014, se ha abierto, gracias a las negociaciones iniciales con Cataluña y otras comunidades autónomas, la posibilidad de que el Estado formalice la denominada «quita de la deuda» que, por un importe 83.252 millones de euros, se ofrece a todas las autonomías de régimen común. En el caso valenciano supondría que el Estado condonaría 11.200 millones (lo que representa la quita más alta per cápita de todo el país). Lo que el Ministerio de Hacienda está ofreciendo es que, a todas las comunidades que lo soliciten, se les libere de una parte sustancial de su deuda, con todo lo que ello supone para su mejor funcionamiento.

Que, ante una oferta de este tipo, Feijóo haya dicho que no hay que solicitar ni pactar nada con el Gobierno, y que las comunidades que ellos dirigen no van a solicitar adherirse a dicho acuerdo, es un mal servicio a sus conciudadanos. No se puede justificar, por razones estrictamente partidistas, renunciar a la condonación de cantidades tan importantes, y especialmente en el caso valenciano. Mazón debería plantearse actuar, aunque sea la primera vez, como presidente de todos los valencianos antes que como militante del PP. Bastante daño nos ha ocasionado ya para que, ahora, en un tema que es tan necesario, no se acoja a él para quedar bien con Feijóo antes que con sus conciudadanos. Liberarse de esa deuda supondría recursos fundamentales para todos, que se podrían destinar a necesidades reales en Elx y en el resto del País Valencià.

Es de esperar que, en la visita sorpresa que Mazón ha hecho a barrancos de Elx este martes, en previsión de una dana, tema que está demostrado que tanto le preocupa, a no ser que tenga alguna comida especial por en medio, el alcalde le haya recordado que a Elx también hay que venir a traer inversiones y no solo a hacerse fotos a escondidas. Ya se verá.