Opinión | El teleadicto
Aruser@s fin de semana
Sostiene la economía que el estajanovismo es un método ideado para aumentar la productividad laboral, propio de sistemas socialistas, basado en la iniciativa de los trabajadores. La familia Arús parece haberse basado en estos principios cuando produce y produce horas de televisión de entretenimiento y nunca parece cansarse. Y es que al aserto anterior habría que añadir un matiz importante: la familia Arús disfruta haciendo televisión y no cambiaría por nada del mundo el plató y sus directos.
Esto explica que sus programas sean maratonianos y que entre las emisiones en Cataluña y las que por medio de La Sexta llevan a cabo para todo el Estado hayan rebasado ya los veinte años haciendo un programa diario. Atención, un programa diario que, por si a alguien le quedaba alguna duda, a partir de esta semana lo es literalmente, puesto que Hans Arús se encarga de presentar los sábados y domingos la edición del fin de semana.
A los espectadores habituales del programa, líder de su franja horaria, les resultarán muy familiares los vídeos que aparecen en la sección «El imbécil del día». Pues bien, esos vídeos tendrán mucho protagonismo en las entregas semanales, en las que también se recuperará lo mejor de lo visto durante los últimos días.
Aruser@s es un carrusel de imágenes donde todo puede pasar. Alfonso Arús atrapa de buena mañana a los espectadores con los «supergambazos» para pasar más tarde a los «mandahué» hasta llegar a la sección estelar, «los zascas», en la que se han hecho famosos personajes que hasta ahora eran anónimos. Después llega Javier Ricou con los Sucesos y en la recta final los impactos deportivos. Todo servido a una velocidad de vértigo y siempre comentado en familia. ¿Cuajará también la edición weekend?
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué no ha llovido todo lo esperado pese a la alerta naranja en Alicante?
- El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
- Cada semana un turista británico se pierde en Benidorm debido al exceso de alcohol
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche a la espera de que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- Los agricultores piden la demolición del espigón de Guardamar por el riesgo de inundaciones
- Primeras multas en Playa de San Juan, en Alicante, tras los nuevos avisos de radar
- Prohibido el baño en la Gran Playa de Santa Pola
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha