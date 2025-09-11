Aruser@s fin de semana

Sostiene la economía que el estajanovismo es un método ideado para aumentar la productividad laboral, propio de sistemas socialistas, basado en la iniciativa de los trabajadores. La familia Arús parece haberse basado en estos principios cuando produce y produce horas de televisión de entretenimiento y nunca parece cansarse. Y es que al aserto anterior habría que añadir un matiz importante: la familia Arús disfruta haciendo televisión y no cambiaría por nada del mundo el plató y sus directos.

Esto explica que sus programas sean maratonianos y que entre las emisiones en Cataluña y las que por medio de La Sexta llevan a cabo para todo el Estado hayan rebasado ya los veinte años haciendo un programa diario. Atención, un programa diario que, por si a alguien le quedaba alguna duda, a partir de esta semana lo es literalmente, puesto que Hans Arús se encarga de presentar los sábados y domingos la edición del fin de semana.

A los espectadores habituales del programa, líder de su franja horaria, les resultarán muy familiares los vídeos que aparecen en la sección «El imbécil del día». Pues bien, esos vídeos tendrán mucho protagonismo en las entregas semanales, en las que también se recuperará lo mejor de lo visto durante los últimos días.

Aruser@s es un carrusel de imágenes donde todo puede pasar. Alfonso Arús atrapa de buena mañana a los espectadores con los «supergambazos» para pasar más tarde a los «mandahué» hasta llegar a la sección estelar, «los zascas», en la que se han hecho famosos personajes que hasta ahora eran anónimos. Después llega Javier Ricou con los Sucesos y en la recta final los impactos deportivos. Todo servido a una velocidad de vértigo y siempre comentado en familia. ¿Cuajará también la edición weekend?